El auge de los teléfonos sin inteligencia es real

Will Stults pasó demasiado tiempo en su iPhone, desplazándose hacia abajo por el sitio anteriormente conocido como Twitter y tuiteando enojado a Elon Musk como si el multimillonario realmente se diera cuenta. La pareja de Stults, Daisy Krigbaum, estaba adicta a Pinterest y YouTube, viendo videos en su iPhone antes de ir a dormir. Hace dos años, ambos probaron la herramienta de restricción de tiempo de pantalla de Apple y encontraron que era demasiado fácil de desactivar, así que la pareja decidió cambiar sus iPhones por dispositivos más simples. Habían escuchado sobre los llamados teléfonos tontos, que no tenían las campanas y silbatos: una pantalla de alta resolución, una tienda de aplicaciones, una cámara de video, que hacían que los teléfonos inteligentes fueran adictivos. Pero encontraron que el proceso de adquirir uno era difícil de navegar. “La información al respecto era algo dispar y difícil de encontrar. Muchas personas que saben más sobre los teléfonos tontos pasan menos tiempo en línea”, dijo Krigbaum. Surgió una cierta ironía: descubrir una forma de estar menos en línea requería una búsqueda en línea agresiva.

La pareja, Stults tiene veintinueve años y Krigbaum veinticinco, vieron una oportunidad de negocio. “Si alguien pudiera condensarlo y simplificarlo a las mejores opciones, tal vez más personas harían el cambio”, dijo Krigbaum. A finales de 2022, lanzaron una empresa de comercio electrónico, Dumbwireless, para vender teléfonos, planes de datos y accesorios para personas que desean reducir el tiempo que pasan frente a sus pantallas. Este no fue el primer intento de emprendimiento de Stults; sus esfuerzos anteriores incluyeron una marca de ropa fabricada en Estados Unidos en Colorado (“Eso fracasó”, dijo) y una cafetería en la parte trasera de un club de comedia de Hollywood poco concurrido (“Un emprendimiento condenado”, dijo Krigbaum). Sin embargo, Dumbwireless ha sido mucho más exitoso.

La casa de la pareja, en el este de Los Ángeles, se ha convertido en una especie de emporio de teléfonos tontos, con quinientos dispositivos en caja apilados en lo que se suponía que era un comedor. Stults recibe llamadas comerciales en su teléfono personal, y en una mañana reciente, la primera llamada llegó a las 5 a. m. (Como líder en servicio al cliente, tiene que usar un teléfono inteligente, vaya figura). Empaquetan cada pedido a mano, a veces con notas escritas a mano. Aún no han renunciado a sus trabajos diarios, que están en la industria de servicios, pero Dumbwireless vendió más de setenta mil dólares en productos el mes pasado, diez veces más que en marzo de 2023. Krigbaum y Stults notaron un aumento en las ventas el pasado octubre, que especulan podría haber tenido algo que ver con el inicio de la temporada de compras navideñas. Algunas de sus ofertas de teléfonos populares incluyen el Light Phone, un dispositivo de tinta electrónica con casi ninguna aplicación; el Nokia 2780, un teléfono con tapa tradicional; y el Punkt., un dispositivo suizo tipo calculadora que parece diseñado para que Neo lo lleve en “The Matrix” (que, para ser justo, es una película de la época de los teléfonos tontos).

La creciente fervor por los teléfonos tontos puede estar motivada, en parte, por el discurso sobre la seguridad de los niños en línea. Los padres se enfrentan cada vez más a evidencia de que sitios como Instagram y TikTok intentan enganchar a sus hijos. El uso de esos sitios puede aumentar la ansiedad de los adolescentes y disminuir su autoestima, según algunos estudios, y los teléfonos inteligentes hacen que los niños estén constantemente conectados. ¿Por qué esta situación sería más saludable para los adultos? Después de casi dos décadas con iPhones, el público parece estar experimentando un diluvio colectivo con la vida digital. Tantas horas de cada día se viven a través de nuestras pantallas portátiles y brillantes, pero Internet ni siquiera es divertido. Carecemos del autocontrol para desintoxicarnos, por lo que anhelamos dispositivos que nos impidan ser absorbidos por ellos. Esto significa optar por la tecnología predominante y por lo que Cal Newport, un colaborador de The New Yorker, ha llamado un “minimalismo digital” más considerado.

El Light Phone se estrenó en 2017, antes de que el cansancio de los teléfonos inteligentes se convirtiera en una dolencia mainstream. Los cofundadores de la compañía, Kaiwei Tang y Joe Hollier, han vendido decenas de miles de teléfonos. El Light Phone II, lanzado en 2019, cuenta con una pantalla táctil monocromática que permite a los usuarios hacer llamadas, enviar mensajes de texto y usar algunas aplicaciones personalizadas: una alarma y temporizador, un calendario, direcciones, notas, bibliotecas de música y podcasts. No hay aplicaciones de redes sociales ni de streaming. “El objetivo es crear utilidades útiles que no tengan la economía de la atención incorporada”, dijo Tang. Al igual que Dumbwireless, Light Phone ha experimentado recientemente un aumento en la demanda. De 2022 a 2023, sus ingresos se duplicaron, y están en camino de duplicarse nuevamente en 2024, me dijeron los fundadores. Hollier señaló el nuevo libro de Jonathan Haidt, “The Anxious Generation”, sobre los efectos adversos de los teléfonos inteligentes en los adolescentes. Light Phone está recibiendo consultas incrementadas y solicitudes de pedidos a granel de iglesias, escuelas y programas extracurriculares. En septiembre de 2022, la compañía comenzó una colaboración con una escuela privada en Williamstown, Massachusetts, para proporcionar Light Phones al personal de la institución y a los estudiantes; ahora se prohíben los teléfonos inteligentes en el campus. Según la escuela, el experimento ha tenido un efecto saludable tanto en la productividad en el aula de los estudiantes como en la vida social del campus. Tang me dijo: “Estamos hablando con veinte o veinticinco escuelas ahora”.

Para sorpresa de Tang y Hollier, algunos de los conversos de Light Phone más dispuestos son de la Generación Z. Algunos de ellos son más jóvenes que el iPhone. La tecnología digital ha sido una característica inevitable de sus vidas, pero también están mejor equipados, o más motivados, que las generaciones pasadas para enfrentar sus impactos negativos. Apple recientemente permitió a los desarrolladores de terceros escribir software que accede a la función Tiempo de pantalla del iPhone, lo que significa que algunos nuevos programas ahora pueden ayudar a los usuarios a limitar su tiempo de pantalla bloqueando aplicaciones. T. J. Driver y Zach Nasgowitz, dos ingenieros veinteañeros, aprovecharon este cambio para crear un accesorio para el iPhone llamado Brick, para combatir su propio uso excesivo del teléfono. Brick, que se lanzó en septiembre de 2023, es un cubo de plástico magnetizado con una aplicación correspondiente que le permite seleccionar qué características desea bloquear en su teléfono inteligente. Tocar el ladrillo activa o levanta el bloqueo. Driver y Nasgowitz comenzaron con una impresora 3D para producir los accesorios; ahora tienen quince máquinas funcionando las veinticuatro horas del día y están enviando algunos cientos de productos al día.

No hay una solución de teléfonos tontos para todos. Cada adicto digital está adicto a su manera. Stults, de Dumbwireless, usa una aplicación llamada Unpluq, que funciona de manera similar al Brick, bloqueando aplicaciones específicas de su teléfono inteligente mientras le permite mantener los canales de servicio al cliente de la tienda, incluidos el correo electrónico y Shopify. Krigbaum ha sido una usuaria comprometida de Light Phone durante los últimos dos años. Dijo que no extraña su teléfono inteligente, pero que su nuevo dispositivo puede causar cierta torpeza cuando conoce a otros jóvenes que preguntan cómo mantenerse en contacto. Quieren decir en redes sociales, por supuesto; para la gran parte de la Generación Z que no usa teléfonos tontos, intercambiar números para mensajes de texto o, Dios no lo quiera, llamar parece arcaico. “He estado diciendo, ‘Supongo que te veré si te veo'”, dijo Krigbaum.

Cuando quiero escapar de mi iPhone, saco la tarjeta SIM (que, desafortunadamente, no es posible en algunos iPhones más nuevos) e instálela en un teléfono con tapa Nokia 2780 rojo: el clic del cierre me devuelve instantáneamente a mis días de secundaria, cuando los teléfonos con tapa eran de vanguardia. Después del sorprendentemente fácil proceso de cambio, llevo el sencillo dispositivo conmigo en mis paseos diarios con mi perro. Si tuviera mi teléfono inteligente en la mano, estaría actualizando Instagram o revisando compulsivamente mi correo electrónico mientras mi perro hace sus necesidades o husmea troncos de árboles. Con el Nokia, me aparté de tales estímulos digitales vacios pero conservé mi habilidad de responder a mensajes de texto o llamadas telefónicas si es necesario. (Soy demasiado millennial para salir de casa sin teléfono.) Me encuentro mirando más mi entorno, que es particularmente agradable en primavera, y estoy más relajada cuando regreso de las excursiones. Cuando vuelvo a insertar la tarjeta SIM en mi iPhone, el dispositivo parece momentáneamente absurdo: una pantalla enorme llena de entretenimiento e información infinitos que me sigue a donde quiera que vaya. Luego abro todas mis aplicaciones habituales en rápida sucesión: correo electrónico, Instagram, Slack, para ver qué me he perdido. ♦