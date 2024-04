El artista de Dubái cuya obra se ha vendido por millones

El aclamado artista contemporáneo Sacha Jafri se enorgullece de su forma única de trabajar.

Su “enorme” estudio en Dubái incluye tres espacios de galería, un espacio digital, una oficina y una sala de juntas. Incluso tiene una habitación dedicada a tokens no fungibles, o NFTs.

El espacio alberga alrededor de 40 pinturas, en su mayoría de su colección retrospectiva, junto con piezas únicas y encargos.

“La mayoría de los artistas están muy vinculados a las galerías … mientras que con esta configuración, puedo desarrollar mis propias relaciones con mis clientes y realmente construir esa base de coleccionistas en todo el mundo”, dijo Jafri a The Art of Appreciation de CNBC. También tiene un espacio de galería en Londres para compradores europeos y estadounidenses.

Jafri, un artista británico, estudió en la prestigiosa Escuela de Arte Ruskin de la Universidad de Oxford y lleva casi 30 años trabajando. Conocido por su arte realista mágico, crea obras en un “estado meditativo”, utilizando la música para entrar en el estado mental adecuado y a menudo pintando durante muchas horas seguidas.

El artista Sacha Jafri en su estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Dijo que entra en un estado meditativo al crear su obra.

“Es extraño, también, porque estoy pintando para el subconsciente. Así que, estoy en un estado meditativo, estoy en un trance completo, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, es extraño cuando se crean cosas de esta manera, que cuentan una narrativa muy fuerte, que no tengo en mi cabeza”, dijo Jafri.

Jafri creó “Journey of Humanity”, una pintura de 1,595.76 metros cuadrados que en 2020 se convirtió en el lienzo de arte más grande del mundo. Vendió la pintura en una subasta benéfica para niños.

Dividida en 70 secciones, la enorme obra de arte fue comprada por el empresario Andre Abdoune por $62 millones en 2021, convirtiendo a Jafri en uno de los artistas vivos más caros del mundo. (El récord fue superado en 2022 por Emad Salehi, cuya obra “The story of the ball” alcanzó casi los 10,000 metros cuadrados.)

Jafri tiene un enfoque astuto para vender su obra. “Rechazo, supongo, al 99% de las personas que quieren comprar mi trabajo. Así que, supongo que uno de cada 100, diré que sí, eres la persona adecuada para esa pieza”, dijo a CNBC.

“Ese es el sacrificio que estoy haciendo como artista. Estos son fragmentos de mi alma. Y necesito saber que van a ser amados y cuidados”, dijo.

Jafri crea alrededor de 12 pinturas en un período de dos años y tiene alrededor de 150 personas en lista de espera para comprar, dijo. “Quiero pintar hasta el día que muera. Para lograr eso, necesito esa progresión constante, donde mi trabajo aumente de valor cada año”, dijo.

El rartista Sacha Jafri pintando en la plataforma de aterrizaje en el hotel Burj Al Arab Jumeirah en Dubái. Realizó una exposición de 30 obras en la plataforma de aterrizaje en 2022.

CNBC Internacional

Los compradores que se perdieron una pieza podrían estar en la lista para la próxima colección de Jafri, dijo. “Y eso mantiene el interés en tu trabajo, lo que mantiene la oferta baja y la demanda mucho más alta, 10 veces mayor. Y luego tu valor seguirá aumentando”, dijo.

También evita vender su obra en subastas. “No quieres que tu trabajo esté en subasta demasiado pronto, no quieres un auge-bust”, dijo. Si una imagen no alcanza su estimación baja en una venta pública, puede reducir su valor percibido y disminuir la demanda, por ejemplo.

Algunos artistas están experimentando con el uso de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial generativa, en su trabajo, mientras que otros lo ven como una amenaza.

Para Jafri, no hay debate. “La IA no es arte. La IA es muy, muy útil en la vida para que la humanidad avance, es muy útil para crear imágenes rápidas que puedan conectar con un ser humano y transmitir un mensaje, publicidad, marketing, diseño gráfico, ese tipo de cosas. Pero no es una herramienta que ayude a los artistas de ninguna forma. El verdadero arte tiene que ser creado con amor y empatía”, dijo.

