‘El Almanaque del pobre Charlie’ (y el estado trágico de los libros electrónicos)

Cuando Charlie Munger — socio de toda la vida de Warren Buffet en Berkshire Hathaway — falleció el mes pasado a los 99 años, mencioné que una nueva edición del Almanaque de Charlie se iba a publicar por Stripe Publishing (una subsidiaria de la misma Stripe de renombre en pagos electrónicos).

La edición en tapa dura está disponible, pero Stripe también ha hecho el libro entero disponible en esta maravillosa página web. El sitio es hermoso, divertido e inteligente, y me recuerda mucho a la edición web del Archivo Steve Jobs Make Something Wonderful. Ambos son condenas condenatorias del estado de los libros electrónicos.

En cuanto a Make Something Wonderful, Sebastiaan de With escribió:

Es difícil captar la alegría de un libro real, pero este sitio

hace un trabajo fantástico acercándose. Muchos detalles pequeños y

deliberados.

Digo “libro electrónico” porque no es una palabra que se use en ningún lugar del

sitio web, probablemente por una buena razón: no hay libros electrónicos buenos. El

archivo ePub carece de toda la alegría del hermoso sitio web. Los libros en

Apple Books son objetivamente peores que sus contrapartes escritas.

Esto podría ser mejor.

Las ediciones de Kindle son aún más primitivas en términos de diseño. Comparad la vista previa de Kindle del Almanaque de Charlie con la edición web. Es como comparar una caja de cerillas con una soplete. Con las ediciones de libros electrónicos — Kindle, Kobo, Apple Books, lo que sea — sólo puedes leer estos libros. Con las ediciones web, los experimentas.

