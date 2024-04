¡Echa un vistazo a este Apple Watch con Android para juegos!

Usar un Apple Watch para juegos en Android no es una secuencia de palabras que pensaba que estaría escribiendo, pero aquí estamos. En este extraño mundo de avances tecnológicos, hay todo tipo de proyectos locos en los que la gente se enfoca. Honestamente, poner Android en un Apple Watch para jugar juegos de Android puede que no sea la forma más extraña que la gente haya ideado para jugar juegos. De todas formas, este no es un método común de juego y eso es precisamente lo que lo hace tan intrigante.

Publicado en Reddit esta semana y visto por Android Police y Wccftech, un usuario que se hace llamar u/R3V3RB_7 ha creado un dispositivo de juego portátil poco probable. Un Apple Watch Ultra ejecutando Android y unido a un controlador inalámbrico Bluetooth. La configuración utiliza un controlador DualSense genérico y el reloj está asegurado alrededor del touchpad. Por lo tanto, la pantalla del reloj termina justo en el medio entre las palancas de mando, la cruceta y los botones de acción.

Juzgando por el video, no parece ser la configuración más práctica por algunas razones. En primer lugar, la pantalla del reloj, aunque grande en comparación con otros smartwatches, es bastante pequeña para jugar. El estuche del reloj también es lo suficientemente grande como para estar en el camino de la palanca de mando derecha. Esto parece empujar la palanca de mando hacia la parte inferior derecha, lo que uno pensaría que dificultaría el juego. Pero no parece ser el caso. De hecho, todo parece funcionar bastante bien. La cruceta se utiliza para el movimiento y los botones de acción funcionan perfectamente. Por lo tanto, es posible que la palanca de mando haya sido desactivada para no interferir con la experiencia.

Juegos en Android en un Apple Watch, porque puedes

La mayoría de las personas que juegan juegos probablemente estarían de acuerdo en que esto no parece ser una forma muy adecuada de jugar juegos. Sin embargo, el hecho de que puedas configurar esto no es nada sino genial. En el video compartido en Reddit, el usuario ha descargado un emulador de Game Boy Advance y está jugando juegos de GBA como Castlevania Aria of Sorrow. Y la naturaleza de los juegos retro es que generalmente no tienen demasiadas acciones de entrada, por lo que los cuatro botones de acción y una cruceta funcionan perfectamente.

El controlador también funciona para navegar por la interfaz de usuario en el reloj. Así que eso. También vale la pena mencionar que esto no parece ser un Apple Watch real. Android Police señala que parece ser una imitación, con algunas partes de placas diferentes, mientras que todo el dispositivo funciona con una versión simplificada de Android.

El usuario no menciona nada sobre cómo se armó todo esto o si se supone que es algo más que un proyecto divertido. Sin embargo, esta es una idea interesante y siempre es genial ver creaciones únicas como esta.

Consola de emulación portátil(?)

por u/R3V3RB_7 en AndroidGaming