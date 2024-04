Dyson convirtió este concepto viral de aspiración Apple Vision Pro en una función, y llegará pronto.

Cuando el Apple Vision Pro salió a la venta en febrero, hubo un montón de videos de YouTube que mostraban lo que podía y no podía hacer. Pero uno que capturó la atención de todos fue un concepto que mostraba cómo se podía hacer divertido aspirar. Hacer que las personas aspiren monedas de oro como si fueran Mario en el día de limpieza suena como una gran idea. Y resulta que Dyson estaría de acuerdo.

La empresa famosa por sus aspiradoras superpotentes (de manera positiva) y sus extraños auriculares Dyson Zone ha anunciado lo que llama Dyson CleanTrace, una nueva función que funciona con tu aspiradora Dyson Gen5detect para hacer la limpieza divertida de una manera que no creíamos que necesitábamos. Pero ahora que está aquí, pensamos que todos podemos estar de acuerdo en que realmente lo necesitábamos.

La nueva aplicación de realidad aumentada mostrará a las personas dónde han limpiado al aspirar sus suelos y, lo más importante, dónde no lo han hecho. Es una pizca especial de magia que podría haber parecido tonta no hace mucho tiempo, ¡pero ahora que estamos aquí? Estamos todos a favor, y el hecho de que no tengas que gastar $3,499 en una computadora espacial para probarlo es simplemente la guinda del pastel.

Limpieza con realidad aumentada

(Crédito de la imagen: Dyson)

Entonces, ¿cuál es la historia? En un comunicado de prensa proporcionado a iMore, Dyson admite que “limpiar puede ser una tarea ingrata”, y de eso no hay duda. ¿Su respuesta? el Dyson CleanTrace, una combinación de una aplicación y un clip para sujetar tu iPhone a tu aspiradora.

“El Dyson CleanTrace reúne una combinación de tecnologías para una limpieza más potente, inteligente y completa”, dice el comunicado de prensa. “La tecnología LiDAR de un teléfono del usuario permite al Dyson CleanTrace mapear tu habitación y superponer rutas de limpieza utilizando AR, mostrándote dónde has limpiado y qué te has perdido.” ¿Crees que terminaste? La aplicación puede escanear la habitación cuando hayas terminado y luego ayudarte a identificar los lugares que te perdiste. Porque todos nos perdemos lugares, solo es cuestión de cuán grandes puedan ser.

Dyson dice que “la tecnología existente dentro del Dyson Gen5detect luego detecta y cuenta acústicamente las partículas de polvo, mostrando la prueba de una limpieza profunda”, y luego estás listo.

Los datos muestran que alrededor del 80% de las sesiones de limpieza duran menos de 10 minutos, con Dyson sugiriendo que las personas no están limpiando durante tanto tiempo como creen: las personas afirman que aspiran durante un promedio de 24 minutos por sesión, dice la empresa. Entonces, si quieres asegurarte absolutamente de haber hecho lo que debía hacer, esta nueva aplicación bien podría ser la respuesta.

Si todo eso suena genial, y debería ser así, querrás suscribirte al boletín de Dyson para saber cuándo estará disponible todo. Será en junio, pero lamentablemente no sabemos exactamente cuándo ni cuánto costará, desafortunadamente. Con suerte, no tendremos que esperar demasiado antes de obtener algunos detalles al respecto.

La otra cosa es que necesitarás una aspiradora Gen5detect para que funcione esto, así que tenlo en cuenta antes de emocionarte demasiado.

