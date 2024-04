Dr. Michael Mosley comienza a filmar para el programa de televisión Solo Una Cosa.

En la serie de televisión, Michael viajará por todo el Reino Unido para encontrar las formas más simples y sorprendentes en las que la audiencia puede mejorar su salud y bienestar.

El podcast se convertirá en 10 episodios de 30 minutos y cada uno se centrará en un consejo simple que podría informar sobre transformaciones en la salud con beneficios científicamente demostrados para motivar a la audiencia a realizar cambios en su vida diaria.

Desde bailar en la cocina hasta comer remolacha, hay una variedad de consejos que Michael compartirá.

Acabo de comenzar a filmar una nueva serie para BBC Two basada en mi popular serie de podcasts Just One Thing. Sorprendentemente, es un desafío pasar de un formato de radio a uno de televisión, pero hasta ahora parece estar yendo bien…

Mientras comparte sus consejos simples, los espectadores lo verán visitar lugares en todo el Reino Unido, incluida el Distrito de los Lagos, Edimburgo, Cambridgeshire, East Anglia, Staffordshire, Blackpool, Glasgow y Gales del Norte, con cada ubicación teniendo una conexión sorprendente con el consejo en cada episodio.

Animará a los residentes a probar algo nuevo para su salud y a conectarse más con su área y los beneficios para la salud que ofrece.

¿Quién es el Dr. Michael Mosley?

Al discutir la nueva serie, Michael Mosley dijo: “Estoy encantado de que mi popular serie de podcasts se esté convirtiendo en una serie de televisión; la idea detrás de la serie es mostrar a las personas que hacer unos pocos cambios simples puede llevar a grandes mejoras en su bienestar mental y físico.

“Para la serie, viajaré por todo el Reino Unido para descubrir muchos consejos simples para ayudar a las personas a cambiar sus vidas para mejor.”

Rob Unsworth, Jefe de Encargos de la programación diurna de la BBC, dijo: “Esto es algo nuevo para la programación diurna de la BBC, ya que incorporamos a nuestra programación la versión televisiva de esta marca muy querida. Estamos encantados de colaborar con un podcast tan exitoso, y esperamos dar la bienvenida a los fanáticos existentes al mismo tiempo que presentamos este brillante formato a una audiencia completamente nueva.

“Esperamos que les encante de la misma manera que tantos oyentes ya lo han hecho entusiastamente. Michael es un favorito del público, así que estamos ansiosos por ver qué consejos simples tiene para vivir vidas más felices y saludables.”

La serie de televisión se emitirá más adelante este año en BBC Two y en iPlayer, pero puedes escuchar el podcast ahora mientras continúa en BBC Radio 4 y en BBC Sounds.