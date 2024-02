Dos hospitales en el sur de Gaza apenas funcionan.

Una incursión israelí la semana pasada ha reducido uno de los mayores hospitales de Gaza a poco más que un refugio para un pequeño y aterrado grupo de pacientes y personal médico, mientras que los funcionarios de salud advirtieron el lunes que los suministros de alimentos y combustible casi se habían agotado en otro hospital que ha soportado un asedio de casi un mes en la misma ciudad, Khan Younis.

Israel dice que está erradicando la actividad de Hamas en los centros médicos, los cuales afirma que Hamas ha utilizado para ocultar operaciones militares, acusaciones que ha hecho sobre múltiples hospitales en Gaza, respaldando algunas afirmaciones con evidencia de túneles de Hamas. Hamas y los funcionarios de salud niegan esos cargos, y grupos de ayuda han llamado a Israel a respetar las leyes internacionales que protegen a los hospitales de los ataques.

No fue posible verificar las declaraciones hechas ni por el ejército israelí ni por el ministerio de salud.

En el Complejo Médico Nasser, el segundo hospital más grande de Gaza, 14 pacientes fueron evacuados en una misión de las Naciones Unidas el domingo, según la Organización Mundial de la Salud. La Media Luna Roja de Palestina dijo que otros 18 fueron evacuados el lunes. Las Naciones Unidas dijeron que las negociaciones continuaban para que el ejército israelí permitiera la evacuación de los pacientes restantes, que según la Organización Mundial de la Salud ascienden a más de 150.

El éxodo fue provocado por una incursión el jueves de tropas israelíes que entraron en el hospital y detuvieron a cientos de personas, incluidas algunas que, según afirmó Israel, habían participado en el ataque del 7 de octubre liderado por Hamas contra Israel. Miles de palestinos desplazados que se refugiaban allí evacuaron durante y antes de la incursión.

El personal médico restante que cuida a los pacientes en el hospital está compuesto por 15 trabajadores de la salud, no hay agua corriente, poca comida y oxígeno, pocos suministros médicos y no hay electricidad, excepto un generador de respaldo que mantiene algunos equipos salvadores de vidas, dijo la OMS. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el domingo que Nasser ya no está funcional.

El ministerio de salud de Gaza dijo que las fuerzas israelíes habían arrestado a 70 trabajadores de la salud, incluido el director de cirugía, y que ocho pacientes habían muerto en Nasser por falta de oxígeno.

Israel ha enfatizado que registró el hospital para detener la actividad de Hamas. Dijo que, junto con detener a las personas a las que acusó de participar en el ataque del 7 de octubre, descubrió armas en el complejo médico y evidencia asociada al ataque.

La Media Luna Roja dijo el lunes que la situación en el otro hospital en Khan Younis, Al-Amal, era “altamente peligrosa” después de 28 días de asedio, con la comida casi agotada y el combustible que alimenta los equipos salvadores de vidas casi agotado. Dijo que el hospital había sido atacado repetidamente y que las fuerzas israelíes lo habían bombardeado el domingo, y que habían arrestado a 12 miembros del personal médico y administrativo.

Un portavoz del ejército israelí remitió una solicitud de comentario sobre Al-Amal a la agencia de Israel que supervisa las relaciones con Gaza, que no comentó de inmediato.

El lunes, Nebal Farsakh, portavoz de la Media Luna Roja, dijo que el ejército israelí había bombardeado el área alrededor de Al-Amal varias veces, dañando el edificio del hospital y aterrorizando a los presentes. Dijo que las tropas israelíes habían disparado a la estación de desalación de agua del hospital, deshabilitándola y dejando a Al-Amal con menos de tres días de suministro de agua potable. Cerca de 180 personas están en el interior, incluidos pacientes, personal médico y personas desplazadas, dijo.

Un video publicado por la Media Luna Roja en redes sociales el lunes mostraba personas en uniformes del grupo moviéndose por el hospital a oscuras, usando linternas mientras pasaban por las camas en los pasillos. En otro video publicado en Instagram el domingo, un joven vestido con uniforme médico describió las condiciones del hospital, diciendo que Al-Amal había estado sitiado durante tanto tiempo que había dejado de contar.

“Nuestro mayor sueño es simplemente poder estar junto a las ventanas. Ver el sol, las calles. Pero, desafortunadamente, no podemos hacer eso”, dijo el hombre, Saleem Aburas, cuya cuenta de Instagram lo identifica como coordinador de ayuda de la Media Luna Roja. “Porque estar junto a la ventana significa la muerte. Los francotiradores de la ocupación disparan a cualquier cosa que se mueva dentro del hospital.”

Ocho veces seguidas, dijo el domingo la Media Luna Roja, los grupos de ayuda habían pedido a las fuerzas israelíes un paso seguro para entregar alimentos, suministros médicos, combustible y combustible para generadores a Al-Amal. Ocho veces, dijeron, no lograron obtener esa garantía.

El estado de los dos hospitales estaba empeorando una situación ya grave para el sistema de salud del territorio, que las Naciones Unidas y los grupos de ayuda han dicho que se está colapsando después de los repetidos ataques de Israel contra los hospitales.

Nada Rashwan y Ameera Harouda contribuyeron con informes.