Diputado laborista se disculpa por comentario sobre “sangre en manos” del primer ministro.

Un diputado laborista se disculpó después de decir que Rishi Sunak tenía “la sangre de miles de personas inocentes en sus manos” en el conflicto Israel-Gaza.

Tahir Ali hizo el comentario en el Parlamento, desafiando al primer ministro sobre la postura del Reino Unido en la guerra.

Poco después se disculpó, luego de que el jefe de disciplina del Partido Laborista se lo pidiera.

Pero añadió que no “me retracto de mis opiniones firmemente mantenidas” sobre el conflicto.

En una publicación en redes sociales, el Sr. Ali, diputado por Birmingham Hall Green, dijo que lamentaba “la forma en que describí a” el Sr. Sunak en su pregunta.

La dirección del Partido Laborista se ha distanciado públicamente de sus declaraciones, con un portavoz del partido diciendo a los periodistas que eran “claramente inapropiadas”.

Hablando en el turno de preguntas al primer ministro, el Sr. Ali dijo que “documentos recientemente publicados” revelaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía preocupaciones sobre el cumplimiento de Israel con el derecho internacional humanitario en su campaña militar en curso en Gaza.

Parecía ser una referencia a documentos que han surgido como parte de un desafío legal a la decisión del Departamento de Comercio de continuar con licencias de exportación de armas a Israel.

The Guardian informó la semana pasada que una evaluación interna del Ministerio de Relaciones Exteriores a finales de noviembre había planteado preocupaciones sobre la campaña de bombardeos de Israel y cómo decidía si conceder acceso a los trabajadores humanitarios.

Las licencias finalmente se continuaron después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Lord Cameron, aconsejara que se mantuvieran bajo revisión.

‘Asunto emotivo’

El Sr. Ali dijo que los documentos habían sido “ocultados al Parlamento” mientras que el Sr. Sunak “había afirmado con firmeza su confianza en el respeto de Israel al derecho internacional”.

Añadió que el caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que alega que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos, había revelado “la magnitud de los crímenes de guerra de Israel en Gaza”.

“¿No es ahora el momento de que el primer ministro admita que tiene la sangre de miles de personas inocentes en sus manos, y que se comprometa a exigir un alto el fuego inmediato y el fin del comercio de armas del Reino Unido con Israel?” preguntó.

Pero en una publicación tres horas después en X, anteriormente Twitter, se disculpó por su intervención. Se entiende que el jefe de disciplina del Partido Laborista, Sir Alan Campbell, habló con él después de las preguntas al primer ministro y le pidió que se disculpara.

El Sr. Ali añadió: “Si bien no me retracto de mis opiniones firmemente mantenidas sobre la situación en el Medio Oriente, me gustaría disculparme por la forma en que describí al primer ministro en mi pregunta”.

“Todos tenemos la responsabilidad de usar un lenguaje respetuoso, incluso al discutir problemas difíciles y, a veces, sensibles”.

Israel lanzó su campaña de bombardeos y ofensiva terrestre en Gaza con el objetivo declarado de destruir a Hamas, después de que sus hombres armados mataron a 1.300 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a unas 250 personas como rehenes en un ataque sin precedentes en octubre.

Al menos 25.700 personas han muerto en la campaña militar israelí en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud dirigido por Hamas.