Detalles de lanzamiento de Vision Pro, mejoras en la cámara del iPhone, rumores de AirTag 2 Detalles de lanzamiento de Vision Pro, mejoras en la cámara del iPhone, rumores de AirTag 2

Benjamin y Chance discuten el anuncio de Apple de las preventas de Vision Pro y las fechas de lanzamiento, y profundizan en lo que todavía no sabemos. Además, Ming-Chi Kuo tiene algunos detalles sobre las próximas actualizaciones de la cámara del iPhone, las preocupaciones antimonopolio de Apple continúan y las últimas noticias de Apple TV+.

