Desempeño de Stewart Information Services en el primer trimestre de 2024 por parte de Investing.com.

La Corporación de Servicios de Información de Stewart (NYSE: NYSE:) informó de un rendimiento financiero estable en el primer trimestre de 2024 a pesar de un mercado de viviendas débil. El CEO Fred Eppinger describió el período como una fase de transición, con expectativas de un mercado normalizado para el 2026. La compañía logró un ingreso neto de $3 millones y unos ingresos totales de $554 millones, con un crecimiento en las ganancias de acciones en la mayoría de los negocios y mejoras en la experiencia del cliente a través de mejoras tecnológicas.

El CFO David Hisey destacó una posición financiera sólida con $325 millones en efectivo y inversiones y una línea de crédito plenamente disponible de $200 millones. El enfoque de Stewart sigue en el crecimiento estratégico, con expansiones dirigidas en 14 estados y 35 mercados principales, aunque California no es una prioridad para un crecimiento agresivo debido a la dinámica del mercado.

Aspectos importantes

Stewart Information Services informó un ingreso neto de $3 millones en el primer trimestre de 2024 y unos ingresos totales de $554 millones. La empresa tiene una posición financiera sólida con $325 millones en efectivo e inversiones y una línea de crédito de $200 millones. Stewart está experimentando ganancias en acciones y se enfoca en mejorar la experiencia del cliente con actualizaciones tecnológicas. Los ingresos previos a impuestos de los segmentos de títulos aumentaron en $2 millones con respecto al año anterior. El segmento de soluciones inmobiliarias vio una mejora en los ingresos previos a impuestos debido al aumento de los ingresos. Stewart tiene como objetivo crecer en 14 estados y 35 mercados principales, pero no prioriza a California para una expansión agresiva.

Perspectivas de la empresa

.Aspectos negativosEl mercado de viviendas sigue débil con tasas de interés hipotecario elevadas y bajo inventario de ventas. Las dinámicas del mercado de California y la competencia lo convierten en una baja prioridad para el crecimiento.Aspectos positivosStewart ha visto ganancias en acciones en la mayoría de sus negocios a pesar del mercado desafiante. La compañía se enfoca en el crecimiento estratégico y en mejorar la experiencia del cliente a través de la tecnología. Existe potencial para la venta cruzada dentro del segmento de soluciones inmobiliarias.

Detalles omitidos

No se destacaron errores financieros específicos en la llamada.

Aspectos destacados de preguntas y respuestas

La empresa discutió la sostenibilidad de sus servicios y el crecimiento en el segmento de soluciones inmobiliarias. Stewart está interesado en expandirse en ciertos estados donde están subrepresentados. Planea invertir en sus posiciones actuales en California en lugar de buscar una expansión agresiva.

En conclusión, Stewart Information Services Corporation está navegando en un mercado de viviendas desafiante con una posición financiera sólida e iniciativas de crecimiento estratégico. El liderazgo de la empresa está enfocado en capitalizar la recuperación del mercado y expandir su presencia de manera selectiva, asegurando que esté bien posicionada para futuras oportunidades.

Transcripción completa – Stewart Information Services Corp (STC) Q1 2024:

Operador: Bueno, gracias por unirse a la llamada de ganancias del primer trimestre de 2024 de Stewart Information Services. En este momento, todos los participantes están en modo de escucha. Luego, tendrán la oportunidad de hacer preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas y se darán instrucciones en ese momento. Tenga en cuenta que la llamada de hoy está siendo grabada. [Instrucciones para el operador]. Ahora es un placer entregar la conferencia de hoy a Kath Bass, Directora de Relaciones con Inversores. Por favor, continúe.

Kathryn Bass: Gracias por unirse a nosotros hoy para la conferencia de ganancias del primer trimestre de 2024 de Stewart. Estaremos discutiendo los resultados que se publicaron ayer después del cierre. Acompañándome hoy están el CEO, Fred Eppinger; y el CFO, David Hisey. Para escuchar en línea, por favor visite el sitio web stewart.com para acceder al enlace de esta llamada de conferencia. Esta conferencia puede contener declaraciones a futuro que involucran una serie de riesgos e incertidumbres. Consulte el comunicado de prensa de la compañía y otros documentos presentados ante la SEC para obtener una discusión de los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente. Durante nuestra llamada, discutiremos algunas medidas no GAAP. Para una conciliación de estas medidas no GAAP, consulte el apéndice en el comunicado de prensa de hoy, que está disponible en nuestro sitio web en stewart.com. Ahora voy a pasar la llamada a Fred.

Frederick Eppinger: Gracias, Kath, y gracias por unirse a nosotros hoy para la llamada de ganancias del primer trimestre de 2024 de Stewart. Ayer, publicamos los resultados financieros del trimestre, que David revisará contigo. Antes de hacerlo, me gustaría compartir nuestras impresiones sobre el entorno actual de viviendas. También proporcionaré actualizaciones sobre nuestras líneas de negocio principales y nuestro progreso continuo en importantes iniciativas que creemos que establecerán a Stewart para el éxito a largo plazo. Como he mencionado anteriormente, el mercado de viviendas está cerca del fondo. Desde una perspectiva macro, este trimestre fue una continuación de lo que hemos visto en los últimos trimestres. Las tasas de interés hipotecarias siguen siendo elevadas, rondando justo por debajo del 7% durante el trimestre, lo que ha prolongado los bajos volúmenes de transacciones que enfrenta nuestra industria. La combinación de estos factores, junto con el bajo inventario de ventas, genera un mercado de viviendas en general débil. En llamadas anteriores, compartimos nuestra expectativa de que el 2024 será un año de transición para la industria con un volumen de transacciones más normalizado, aproximadamente de 5 millones de unidades para ventas de viviendas existentes. Después de la actividad de este trimestre, ahora creemos que la transición se ha ralentizado con gran parte de la mejora retrasada hasta 2025 y un mercado más normal que regresará en el ’26. Estoy satisfecho con nuestro progreso en nuestras prioridades estratégicas y continuamos viendo ganancias de acciones en la mayoría de nuestros negocios. Seguimos enfocados en construir una posición competitiva mejorada al ser más eficientes y tener un modelo operativo más disciplinado que funcione bien a lo largo de todos los ciclos inmobiliarios. Estamos dedicados a crecer en mercados atractivos en todas las líneas de nuestro negocio y hemos avanzado mucho en mejorar la experiencia del cliente en todos nuestros canales a través de actualizaciones en nuestras capacidades tecnológicas y operativas. Atraer y retener talento clave siempre es importante, y hemos estado aún más enfocados en retener talento durante este mercado para tener el equipo adecuado en su lugar a medida que mejora el ciclo. En anticipación a nuestro crecimiento y retorno a volúmenes normales de ventas de viviendas, también hemos implementado tecnología para mejorar nuestros procesos de producción de títulos y también estamos trabajando en la utilización de tecnología para mejorar nuestra gestión de datos y acceso a los mismos. Este progreso en niveles de producción más normales resultará en una considerable mejora en nuestros costos de entrega. Nuestro segmento de operaciones directas está enfocando sus esfuerzos de crecimiento en la expansión en MSAs específicas, y esperamos utilizar adquisiciones a nuestro favor para ganar cuota de mercado. Hemos sido prudentes con nuestras inversiones relacionadas con adquisiciones en el entorno actual y evaluamos rutinariamente mercados en nuestras operaciones directas, donde tenemos la oportunidad de aumentar la participación y mejorar nuestras capacidades de liderazgo. Esto ha asegurado que nuestra inversión de capital proporcione rendimientos aceptables a largo plazo. Si bien nos mantenemos cautelosos desde una perspectiva de adquisiciones, nuestros objetivos a largo plazo para nuestras operaciones directas siguen siendo los mismos, crecer en cuota y escala en MSAs atractivas. La preparación de nuestras operaciones comerciales para el crecimiento en todos los sectores comerciales sigue siendo una prioridad empresarial crítica para nosotros. Estamos invirtiendo en talento en todas las operaciones comerciales para que tengamos equipos de liderazgo y ventas en su lugar para lograr nuestros objetivos. También estamos invirtiendo en tecnología para respaldar las operaciones comerciales y permitirnos servir mejor a nuestros clientes y gestionar nuestro negocio de manera más eficiente. Teniendo en cuenta el mercado desafiante en el primer trimestre, nuestras operaciones comerciales se desempeñaron muy bien, en gran parte debido a nuestra mezcla de sectores energéticos. A corto plazo, esperamos que la energía continúe experimentando volúmenes sólidos en comparación con sectores como la oficina minorista, que sigue lento dado el mercado financiero actual. Nuestro equipo de agencias se enfoca en impulsar ganancias de cuota de mercado en mercados de agencias atractivos con Florida, Pensilvania y también se enfoca en hacer crecer nuestro apoyo a los agentes en el espacio comercial. Estamos cumpliendo con nuestra hoja de ruta tecnológica, lo que nos permitirá ofrecer mejores soluciones a nuestros agentes y estamos aprovechando nuestros esfuerzos tecnológicos para impulsar ganancias de cuota de mercado al ofrecer mayor conectividad, facilidad de uso y reducción de riesgos para nuestros socios de agencias. Estoy orgulloso de que podamos ofrecer una experiencia mejorada a nuestros agentes a través de nuestra plataforma mejorada. Nuestro negocio de agencias terminó sólidamente el primer trimestre considerando las condiciones actuales del mercado, y estamos comenzando a ver un cambio de cuota sólido en la mayoría de nuestros mercados críticos. El equipo de soluciones inmobiliarias se enfoca en ganar cuota con los mejores prestamistas a través de la venta cruzada de nuestros productos a medida que aprovechamos nuestra cartera de servicios mejorada para servir mejor y más profundamente a nuestros clientes prestamistas. Nuestro negocio de soluciones inmobiliarias mantuvo resultados financieros sólidos para el primer trimestre, especialmente dadas las dificultades del mercado. Experimentamos mayores ingresos en comparación con el primer trimestre de ’23, en gran parte debido a nuestro negocio de datos de crédito, Informative Research, que adquirimos en 2021. No somos inmunes a la desaceleración del mercado en estos negocios, pero podemos compensar algunos de estos desafíos con ganancias de cuota de mercado. Gestionamos cuidadosamente todas las líneas de negocio y seguimos siendo prudentes tanto en la gestión de gastos como en la asignación de fondos de inversión. Hemos sido cuidadosos en no tomar acciones de gastos que consideramos amenazarían nuestra posición competitiva o restarían importancia a las iniciativas críticas que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. Creemos que esta disciplina financiera, combinada con nuestra inversión en tecnologías para clientes y enfoque en el crecimiento, resultó en un primer trimestre más fuerte en comparación con el primer trimestre de ’23. Incluso dadas las difíciles condiciones del mercado que estamos experimentando ahora, estoy muy contento de que nuestros esfuerzos estén dando resultados para aumentar las ganancias de cuota de mercado en nuestras líneas de negocio principales. Creemos que nuestro enfoque en el crecimiento en todas las áreas comerciales e inversiones en nuestras capacidades debería permitirnos alcanzar márgenes de preimpuestos bajos de dos dígitos a medida que regresemos a un mercado de compra más normal de 5 millones de unidades. Mantenemos nuestro crecimiento como una perspectiva positiva a largo plazo para el mercado inmobiliario y estamos seguros de que Stewart está en un camino para convertirse en la principal empresa de servicios de títulos. Creemos en la fortaleza de la empresa y estamos comprometidos a invertir en nosotros mismos para fortalecer aún más el crecimiento y el rendimiento a largo plazo de Stewart. Nuestro sólido footing financiero debería posicionarnos mejor para aprovechar las oportunidades que creemos que este ciclo proporcionará. Gracias a nuestros clientes y socios de agencias por su confianza continuada. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para servirles con excelencia. Finalmente, me gustaría expresar mi gratitud a nuestros empleados. Estoy agradecido por su arduo trabajo y dedicación a Stewart mientras trabajamos juntos para crear una empresa más resiliente que entregue continuamente para nuestros clientes. David, ahora te cederé la palabra para que actualices los resultados.

David Hisey: Buenos días a todos y gracias, Fred. Agradezco a nuestros colaboradores y su excelente servicio y a nuestros clientes por su constante apoyo a través de este mercado difícil. Como Fred mencionó anteriormente, las tasas de interés hipotecarias residenciales siguen siendo altas en el área del 7%, y eso está afectando los volúmenes de transacciones residenciales, mientras que la economía y los hábitos laborales están afectando la actividad comercial más amplia. Sin embargo, los sólidos resultados de nuestras soluciones inmobiliarias, energéticas, comerciales, de títulos y operaciones de inversión resultaron en un primer trimestre mejorado en comparación con el año anterior. Ayer, Stewart reportó un ingreso neto del primer trimestre de