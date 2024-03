Dentro del mundo de las personas que apuestan en los ganadores de los premios Oscar

El 23 de febrero, John Richards viajó más de 100 millas para apostar en los premios Oscar. Tomó un tren desde Washington, D.C., a Wilmington, Del., y luego se subió a un coche de Uber que lo llevó a una parada de camiones en Nueva Jersey.

Una vez en ese estado, donde las apuestas son legales, abrió sus aplicaciones de DraftKings, FanDuel y bet365 y gastó alrededor de $1,800 en una serie de apuestas: Lily Gladstone para mejor actriz, “The Creator” para mejores efectos visuales, “Maestro” para mejor maquillaje, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” para mejor película animada, “Oppenheimer” para mejor sonido y “War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” para mejor cortometraje animado.

El Sr. Richards, un estadístico de 40 años en Red Carpet Rosters, un sitio de liga de fantasía para premios de cine, ha estado apostando en los Oscar desde 2016. Antes de su viaje a la parada de camiones de Nueva Jersey, ya había apostado $2,750 en los premios de este año. Además de realizar múltiples apuestas por la Sra. Gladstone, puso $70 en Emma Stone como cobertura.

El Sr. Richards es uno de un creciente número de apostadores de Oscar dispersos por todo el mundo. En los Estados Unidos, donde el juego está regulado a nivel estatal, siete estados permiten las apuestas de los Oscar: Arizona, Indiana, Kansas, Luisiana, Massachusetts, Míchigan y Nueva Jersey. Sin embargo, las apuestas deportivas están permitidas en 38 estados y el Distrito de Columbia. Se volvieron legales en 2018 después de que la Corte Suprema anulara una ley de 1992 que prohibía las apuestas deportivas. Más tarde ese año, el primer mercado de Oscar abrió en Nueva Jersey.

Debido a que los resultados de los juegos deportivos son desconocidos antes de los partidos, permitir apuestas en ellos se considera menos arriesgado que apostar en programas de premios, cuyos resultados están decididos de antemano. PwC, una firma de contabilidad anteriormente conocida como PricewaterhouseCoopers, tabula los votos para los Premios de la Academia. Según el sitio web de la Academia, solo dos socios de PwC conocen los resultados antes de que se anuncien durante la ceremonia de los Oscar. En general, una portavoz de PwC dijo que los empleados que tienen acceso a información confidencial no deben utilizar esa información para obtener ganancias personales.

How much Americans bet on the Oscars is unknown because the major trade association for casinos, the American Gaming Association, doesn’t collect data on Oscar betting, but it estimates that Americans spent $10.26 billion on legal online sports books, like Draft Kings and BetMGM.

