Demolición de propiedades musulmanas desata violentos disturbios en la India.

La demolición de una mezquita y un seminario musulmán ha provocado enfrentamientos mortales y un apagón de internet en el norte de la India. El estallido, en el estado montañoso de Uttarakhand, es el último brote de tensiones sectarias ya que los sitios musulmanes se han convertido en un objetivo más amplio de la extrema derecha hindú después de la apertura de un templo importante el mes pasado.

El saldo de la violencia no estaba claro. Un funcionario en Haldwani, la ciudad donde ocurrieron los enfrentamientos, dijo en una entrevista que dos personas habían muerto y docenas resultaron heridas, incluidos policías. Informes en los medios de comunicación indios, citando a altos funcionarios de la policía, dijeron que cuatro personas habían muerto, pero esto no pudo ser confirmado porque la policía no respondió a las solicitudes de comentarios. Imágenes de la zona revelaron vehículos destruidos por el fuego y escombros esparcidos por las calles.

Los disturbios del jueves comenzaron cuando los funcionarios y la policía llegaron a demoler las estructuras, que las autoridades dijeron que se habían construido ilegalmente en terrenos públicos, y se encontraron con una multitud enojada. Testigos dijeron que la policía disparó munición real y gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que arrojaron piedras a una estación de policía y prendieron fuego a vehículos. La policía negó haber utilizado munición real.

La violencia se desarrolló en medio del ascenso del hinduismo como identidad nacional en la India, un estado multiétnico fundado como una república secular, pero que en la última década se ha alejado constantemente de esa visión bajo el liderazgo de Narendra Modi y su partido Bharatiya Janata.

En sus 10 años como primer ministro, el Sr. Modi ha cumplido muchas de sus promesas de campaña, como construir un enorme templo hindú donde una vez se encontraba una mezquita y despojar a la región de Cachemira de su estatus semiautónomo.

La demolición del jueves fue parte de un esfuerzo gubernamental más amplio que, según los líderes de la oposición, ha estado dirigido a los musulmanes. En 2022, un tribunal en Uttarakhand ordenó la destrucción de alrededor de 4,000 viviendas de habitantes principalmente musulmanes en Haldwani, ubicadas en terrenos que, según el tribunal, invadían una línea ferroviaria.

En enero de 2023, después de semanas de protestas en las que los residentes que habían recibido avisos de desalojo acamparon en la calle, los jueces del más alto tribunal de la India ordenaron una suspensión de las demoliciones.

En los meses siguientes, las tensiones aumentaron. Surgieron carteles en otra ciudad pidiendo a los musulmanes que cerraran sus negocios después de que dos personas, un hindú y un musulmán, supuestamente secuestraron a una niña hindú. Tiendas pertenecientes a musulmanes en otra ciudad fueron marcadas con cruces negras, y miembros de grupos de extrema derecha instaron a los musulmanes a abandonar Uttarakhand. El estado, hogar de muchos santuarios hindúes, se ha convertido cada vez más en una parada importante en la ruta de peregrinación hindú, sin embargo, su población es alrededor del 14 por ciento musulmana.

Esta semana, un fallo judicial allanó el camino para la demolición de la mezquita y el seminario. Residentes y un representante electo local dijeron que el gobierno se apresuró a demolerlos sin consultar a los residentes locales.

El viernes, las autoridades impusieron un toque de queda, cerraron escuelas y colegios y desplegaron cientos de fuerzas de control de disturbios.

Las demoliciones no se limitan a Uttarakhand. En un informe reciente, Amnistía Internacional describió lo que llamó un “injusto” ataque a hogares, negocios y lugares de culto musulmanes entre abril y junio de 2022 en cinco estados donde los gobiernos locales están dirigidos por el partido de gobierno de Modi.

El informe instó a las autoridades a detener las demoliciones de propiedades musulmanas, que dijo que se llevaban a cabo como un “castigo” después de episodios de violencia religiosa o protestas de los musulmanes contra políticas discriminatorias.