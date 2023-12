Demanda: Volkswagen quería $150 por la ubicación GPS del SUV robado, con la niña.

Comentar en esta historiaComentarioAgregar a tus historias guardadasGuardarDespués de estacionar frente a su casa en Illinois a principios de este año, Taylor Shepherd caminó hacia el asiento trasero de su Volkswagen Atlas para recuperar a su hijo de 2 años, Isaiah. Pero antes de poder alcanzarlo, Shepherd vio un BMW blanco ingresar a su camino de entrada. Un hombre con una máscara verde salió del lado del pasajero y corrió hacia el Volkswagen de Shepherd, según dijeron las autoridades. Shepherd, quien estaba embarazada de cuatro meses, intentó luchar contra el hombre. Pero fue arrojada al pavimento y atropellada por su propio automóvil mientras el hombre se alejaba con Isaiah en el asiento trasero, según las autoridades. Shepherd pensó que tal vez nunca volvería a ver a su hijo. Después de que Shepherd llamó frenéticamente al 911, los investigadores contactaron el servicio Car-Net de Volkswagen, que puede rastrear la ubicación de los vehículos del fabricante. Esperaban localizar a Isaiah. Pero un representante de servicio al cliente dijo que no sería posible porque la suscripción de Shepherd al servicio satelital había expirado, según una nueva demanda. El empleado dijo que no podía ayudar hasta que se hiciera un pago de $150, según la queja. Para cuando la familia pudo realizar el pago, un transeúnte ya había encontrado a Isaiah esa tarde de febrero, según las autoridades. Pero la familia dijo que todavía está recuperándose del evento traumático. En la demanda presentada el lunes, la familia dijo que tanto Volkswagen como el proveedor de servicio Car-Net, Verizon, interrumpieron sus posibilidades de encontrar a Isaiah al solicitar el pago en lugar de ayudar de inmediato. “No le deseo a nadie que pase por la experiencia de no saber dónde está tu hijo y simplemente pensar que se ha ido”, dijo al Washington Post su esposo, Gregory Koutelidakis. “Quiero decir, es uno de los peores sentimientos del mundo”. Rachael Zaluzec, vicepresidenta senior de experiencia del cliente y marketing de marca de Volkswagen, dijo en un video en marzo que hubo una “brecha en el proceso del centro de llamadas de Car-Net”. “Las palabras no pueden expresar adecuadamente cuánto lo siento por lo que pasó la familia”, dijo Zaluzec. En un correo electrónico al Post el miércoles, un portavoz de la empresa dijo que Volkswagen está trabajando “para garantizar que una brecha de proceso como esta nunca vuelva a ocurrir”. Un portavoz de Verizon se negó a hacer comentarios. Alrededor de las 3:35 p.m. del 23 de febrero, Shepherd retrocedió el Volkswagen en el camino de entrada de su casa en Libertyville, Illinois, después de parar en Starbucks y en una tienda de mascotas con Isaiah y su hijo de 6 años, Grayson. Cuando Shepherd abrió la puerta de la casa para Grayson, ella regresó al Volkswagen para recuperar a Isaiah, que dormía en su asiento para automóvil. Cuando vio al hombre mascarado aparecer y correr hacia el Volkswagen, Shepherd dijo que intentó llegar al asiento del conductor antes que él. El hombre la empujó, haciéndola caer parcialmente debajo del auto, antes de que se fuera a toda velocidad y pasara por encima del costado izquierdo del cuerpo de Shepherd, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Lake en ese momento. A Shepherd, cuyo estómago estaba cubierto de huellas de neumáticos, le preocupaba tanto Isaiah que apenas podía sentir dolor. Sacó su teléfono del bolsillo y llamó al 911 antes de enviar un mensaje de texto a Koutelidakis y a su padre, Kevin. Minutos después, los diputados de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake llegaron. Koutelidakis se estaba preparando para tomar un examen cerca de Des Plaines, Illinois, esa tarde para obtener una licencia de ajustador de seguros. Cuando vio el mensaje de texto de su esposa, corrió unos 30 millas a casa. Mientras los paramédicos estaban colocando a Shepherd en una ambulancia, un detective del sheriff llamó al servicio Car-Net de Volkswagen. A pesar de que el detective solicitó información para ayudar con un crimen, el empleado se negó a revelar la ubicación del automóvil, según la demanda. Incapaz de encontrar otra solución, el detective comenzó a ingresar su número de tarjeta personal para pagar los $150, dijo el subjefe Christopher Covelli en un comunicado al Post. Cuando Koutelidakis llegó a casa poco después, dijo que el detective le pidió que usara su tarjeta de crédito en su lugar, pero Koutelidakis dijo que se olvidó su billetera en la prisa. Luego, el padre de Shepherd llegó con una tarjeta de crédito, y su pago se procesó alrededor de las 4:25 p.m., según la demanda. Poco después, un transeúnte llamó al 911 para informar que había visto a un conductor ingresar a un estacionamiento en Waukegan, Illinois, y arrojar a un niño fuera del vehículo, dijeron las autoridades. El transeúnte rescató a Isaiah antes de que deambulara por una carretera; estaba a unas nueve millas de la casa de su familia, dijeron las autoridades. Los diputados recogieron a Isaiah y lo llevaron a casa, donde Koutelidakis dijo que estaba pálido, confundido y preguntando por su madre. Alrededor de las 4:46 p.m., Volkswagen ubicó el SUV abandonado en un estacionamiento cerca de la Ruta 43, cerca del área donde se encontraba Isaiah, según la demanda y las autoridades. Shepherd dijo que un detective la visitó en el Advocate Condell Medical Center en Libertyville alrededor de 30 minutos después para informarle que habían encontrado a su hijo. “Solo pensé ‘cualquier cosa que venga a continuación”, dijo Shepherd, “puedo superarlo porque no voy a ir a un funeral de mi hijo”. Shepherd dijo que se rompió el codo izquierdo y se fracturó la pelvis, pero que su feto estaba sano. Después de someterse a una cirugía en el codo dos días después, sus hijos la visitaron en el hospital, lo que ella dijo que fue el mejor momento de su vida. Isaiah se recostó a su lado en la cama del hospital casi todos los días durante las próximas tres semanas. Covelli dijo en un comunicado que la oficina del sheriff no ha realizado arrestos en el incidente, pero que continúa investigando. Agregó que las empresas suelen cooperar con la aplicación de la ley en situaciones de “vida o muerte”. Shepherd tuvo a su tercer hijo en junio. Ella dijo que fue un milagro que haya sobrevivido, por lo que lo llamó Noah en referencia al Arca de Noé. Aunque Shepherd está agradecida de que sus hijos estén a salvo, dijo que la vida familiar no ha vuelto a la normalidad. Isaiah tiene pesadillas y a menudo se despierta llorando y hablando de “monstruos” y “extraños”, dijo Koutelidakis. Grayson, que ahora tiene 7 años, revisa las cerraduras de la casa varias veces antes de acostarse y no quiere salir, ni siquiera para ir a la tienda de mascotas, que solía encantarle visitar, dijo Shepherd. Shepherd, de 35 años, dijo que aún está sometiéndose a terapia física para su codo. Koutelidakis, de 40 años, dijo que vendió el Volkswagen alrededor de una semana después del incidente. Sabía que la familia no podía volver a entrar al SUV. Shepherd y Koutelidakis vieron la disculpa pública de Volkswagen, pero dijeron que nadie de la empresa los ha contactado directamente. En la demanda, que se presentó en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, la familia acusó a Volkswagen y Verizon de negligencia y la causación intencional de angustia emocional. Por ahora, Shepherd y Koutelidakis están tratando de brindar a Isaiah una infancia normal, con la ayuda de un terapeuta. Para su fiesta de cumpleaños número tres el próximo mes, Shepherd comprará sus comidas favoritas: pizza de queso, uvas y fresas, y le hará una tarta azul con el tema “Paw Patrol”. Shepherd y Koutelidakis dijeron que esperan que la demanda evite que otros niños experimenten el mismo trauma al que estuvo expuesto Isaiah. “Tengo esta responsabilidad con Isaiah de hablar por él”, dijo Shepherd, “y de exigir un cambio”.