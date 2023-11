‘Debemos hacer más para proteger a los civiles palestinos,’ dice Blinken.

Nuevo video cargado: ‘Necesitamos hacer más para proteger a los civiles palestinos’, dice Blinken.

Transcripción:

‘Necesitamos hacer más para proteger a los civiles palestinos’, dice Blinken.

El Secretario de Estado, Antony J. Blinken, reiteró que Israel tiene derecho a defenderse de Hamas, pero instó a la protección de los civiles palestinos en su campaña militar.

Tenemos que hacer más para proteger a los civiles palestinos. Hemos dejado claro que mientras Israel lleva a cabo esta campaña para derrotar a Hamas, la forma en que lo hace es importante. Es importante porque es lo correcto y lo legal. Es importante porque no hacerlo juega en manos de Hamas y otros grupos terroristas. No habrá socios para la paz si están sumidos en una catástrofe humanitaria y alienados por cualquier indiferencia percibida hacia su situación. Hamas no se preocupa ni un segundo ni una pizca por el bienestar del pueblo palestino. Cínica y monstruosamente los utiliza como escudos humanos, poniendo a sus comandantes y puestos de mando, armas y municiones dentro o debajo de edificios residenciales, escuelas, mezquitas, hospitales. Pero los civiles no deben sufrir las consecuencias de su inhumanidad y brutalidad. Hemos proporcionado a Israel consejos que solo los mejores amigos pueden ofrecer sobre cómo minimizar las muertes de civiles mientras se logran sus objetivos de encontrar y eliminar a los terroristas de Hamas y su infraestructura de violencia.

Episodios recientes en la guerra entre Israel y Gaza.

Mostrar más videos de la guerra entre Israel y Gaza.