¿Cuánto es el valor neto de Ant y Dec cada uno? Lo que necesitas saber

Desde que comenzaron en 2002, la pareja ha presentado programas y han recorrido un largo camino desde su comienzo en Byker Grove en 1989.

Desde su transición de actores a presentadores, Ant and Dec han continuado presentando Britain Got Talent, Saturday Night Takeaway e incluso I’m a Celebrity.

Con un impresionante catálogo de programas y producciones (y música) en su historial, no es sorprendente que Ant and Dec hayan amasado una fortuna.

¿Cuánto valen Ant and Dec?

Se estima que el dúo de presentadores tienen alrededor de £62 millones cada uno.

Según The Sun, Ant and Dec firmaron un acuerdo de tres años por £40 millones con ITV en 2022.

El acuerdo incluye la presentación de favoritos familiares como Britain’s Got Talent, I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! y Saturday Night Takeaway.

Se espera que este acuerdo valga £50 millones, pero la cantidad exacta es desconocida.

¿Cómo hicieron Ant and Dec su fortuna?

Los presentadores de Newcastle comenzaron como actores en la serie infantil de CBBC Byker Grove en la década de 1980.

Después del programa, se convirtieron en músicos pop bajo los mismos nombres que sus personajes de TV en la serie – PJ y Duncan.

Juntos, han ganado 43 Premios Nacionales de Televisión y 18 Premios Bafta de Televisión a lo largo de sus carreras.

También se informa que Ant and Dec han invertido mucho en propiedades y se cree que poseen casas con un valor combinado de alrededor de £10 millones.

También poseen una compañía de producción juntos llamada Mitre and Hurley, una firma promocional que lleva el nombre del perro de Ant.

La pareja también tiene sus propias compañías de producción, llamadas Teecourt la de Ant y Deecourt la de Dec.