¿Cuándo seguirá Orbán el ejemplo de Turquía y se unirá Hungría a la membresía de la OTAN de Suecia?

BUDAPEST, Hungría (AP) – Con Turquía completando la ratificación de la solicitud de Suecia para unirse a la OTAN, Hungría es el último miembro de la alianza militar que no ha dado su aprobación.

Después de más de un año de retrasos, y los consecuentes ruegos de sus socios occidentales para que avance la solicitud de Suecia, el país de Europa Central y su primer ministro populista conservador, Viktor Orbán, vuelve a estar bajo foco de atención.

Orbán lleva mucho tiempo prometiendo que Hungría no sería el último miembro de la OTAN en ratificar la solicitud de Suecia para unirse a la alianza. Sin embargo, la aprobación el lunes en el parlamento de Turquía ha desbaratado esas garantías, y otros miembros de la alianza están preguntando: ¿Cuándo seguirá Budapest el ejemplo de Ankara?

El gobierno de Hungría, dice Orbán, está a favor de la inclusión de Suecia en la OTAN, pero los legisladores de su partido gobernante, Fidesz, siguen sin estar convencidos, ofendidos por las “mentiras flagrantes” de algunos políticos suecos que han criticado la calidad de la democracia en Hungría.

Sin embargo, los críticos de Orbán dicen que no hay tal división dentro de su partido, y que cuando se trata de la aprobación de la membresía de Suecia en la OTAN, solo Orbán tiene el control.

Mientras Turquía hizo una serie de demandas concretas a Suecia como condiciones previas para apoyar su solicitud de unirse a la alianza, el gobierno de Hungría, largamente criticado en la Unión Europea por presuntas violaciones de los estándares democráticos y del estado de derecho, no ha expresado tales requisitos, insinuando solo que espera un mayor respeto por parte de Estocolmo.

Los partidos de la oposición de Hungría, que favorecen la membresía de Suecia en la OTAN, han hecho varios intentos durante el último año para programar una votación sobre el asunto. Sin embargo, los legisladores del partido Fidesz, que cuenta con una mayoría de dos tercios en el parlamento, se han negado a prestar su apoyo.

Agnes Vadai, legisladora del partido opositor Democrático de Hungría y ex secretaria de estado en el Ministerio de Defensa, dijo que la oposición intentaría nuevamente forzar una votación sobre la membresía sueca antes de la próxima sesión programada del parlamento a fines de febrero.

Pero “hay muy poca probabilidad” de que el partido de Orbán apoye la iniciativa, dijo, añadiendo que la intransigencia de Hungría sobre el tema es un intento del primer ministro de demostrar su peso en el escenario internacional.

“No tiene nada que ver con Suecia ahora, no tiene nada que ver con Turquía ahora. Es simplemente la actitud personal de Orbán”, dijo. “Muestra que no está impulsado por razonamiento político, sino por vanidad personal. Ya no hay beneficios para Hungría en este juego, porque es un juego que él está jugando”.

A medida que el parlamento de Turquía se preparaba para votar la ratificación el lunes, Orbán anunció que había enviado una carta al primer ministro sueco Ulf Kristersson, invitándolo a Budapest para negociar sobre la membresía en la OTAN.

Kristersson no ha comentado públicamente sobre la carta de Orbán, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Tobias Billström, dijo que no veía “ninguna razón” para negociar con Hungría sobre el asunto, señalando que Budapest no ha presentado condiciones para aceptar a Suecia en la alianza.

El martes, Orbán tuiteó que había tenido una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la que “reafirmó que el gobierno húngaro apoya la membresía de Suecia en la OTAN” y que seguiría instando a su parlamento a aprobar su solicitud.

Pero Dorka Takacsy, analista e investigadora del Centro de Integración y Democracia Euro-Atlántica, dijo que la invitación de Orbán a Kristersson muestra que el destino de la candidatura de Suecia a la OTAN no está en manos de los legisladores húngaros, sino en manos del propio Orbán.

La carta de Orbán, dijo, “desmanteló la narrativa de que había alguna disputa dentro del grupo parlamentario de Fidesz… Simplemente apunta al hecho de que es Orbán, el primer ministro mismo, quien maneja todo este tema de manera unipersonal”.

Vadai, la legisladora de la oposición, estuvo de acuerdo.

“Cualquiera que creyera que está en manos de los legisladores del partido gobernante estaba seriamente equivocado”, dijo. “Es decisión de Orbán y de nadie más”.

Una votación sobre los protocolos para la adhesión de Suecia a la OTAN aún no ha aparecido en la agenda del parlamento húngaro, y a menos que haya una sorprendente sesión de emergencia, lo más probable es que el asunto no se someta a votación antes de finales de febrero.

Los retrasos de Hungría, así como la relación amistosa de Orbán con el presidente ruso Vladimir Putin, han frustrado a otros aliados que desean expandir la alianza y ofrecer garantías de seguridad a Suecia en medio de la guerra en Ucrania.

Con tales riesgos, Vadai dijo que le preocupa que la actuación de Orbán en el escenario internacional haya dañado la relación de Hungría con sus socios occidentales.

“Está empujando a Hungría al límite de la OTAN, está marginando a mi país”, dijo. “Esto es simplemente un pecado”.