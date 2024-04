Corporación Bancaria Independiente ve crecimiento en el primer trimestre, planea el futuro con anticipación.

Independent Bank Corporation (NASDAQ: IBCP) ha informado un aumento en los ingresos netos del primer trimestre de 2024, alcanzando los $16 millones, o $0.76 por acción diluida, lo que marca un aumento con respecto al mismo período del año pasado.

La compañía experimentó un crecimiento orgánico tanto en préstamos como en depósitos básicos, así como un aumento en el margen neto de intereses. Mirando hacia adelante, Independent Bank Corporation anticipa tendencias de crecimiento continuo positivas y se está preparando para posibles recortes de tasas en la segunda mitad del año.

Aspectos clave

Independent Bank Corporation informa de un ingreso neto del primer trimestre de $16 millones, o $0.76 por acción diluida. Los préstamos crecieron un 5.3%, y los depósitos básicos aumentaron un 9%. El margen neto de intereses mejoró a 3.30%. La compañía experimentó un crecimiento en los ingresos netos de intereses tanto trimestre a trimestre como año tras año. Los depósitos totales se situaron en $4.58 mil millones al 31 de marzo de 2024. Se prevé un crecimiento en los préstamos entre el 6% y el 8% para el año, principalmente de los préstamos C&I. Se espera que la cartera de valores continúe su tendencia a la baja sin planes inmediatos de reinversión.

Perspectivas de la empresa

Independent Bank Corporation tiene como objetivo mantener tendencias de crecimiento positivas hasta 2024 y 2025. Se anticipan recortes de tasas en la segunda mitad del año, lo que podría tener un impacto en las metas previstas por la empresa. Es posible que la reserva por pérdidas en préstamos se reduzca si la empresa experimenta un aterrizaje suave.

Aspectos bajistas

La empresa es cautelosa sobre el apalancamiento en la reevaluación del lado de los depósitos. No hay planes de reinversión en la cartera de valores en un futuro cercano, lo que indica una estrategia de reducción.

Aspectos alcistas

Las sólidas métricas crediticias y los gastos bien gestionados contribuyen a la salud financiera de la empresa. La reorganización de los depósitos y las tasas planas podrían potencialmente mejorar aún más el margen neto de intereses.

Resultados

La incertidumbre rodea la perspectiva del margen de la empresa en ausencia de recortes de tasas esperados.

Aspectos destacados del Q&A

Las proyecciones de flujo de efectivo para el año se estiman en $140-145 millones, con $28 millones realizados en ventas en el primer trimestre. La empresa apunta a volver al punto de equilibrio en la pérdida de la venta de valores para finales de año. Para el año siguiente, se proyecta que los flujos de efectivo sean alrededor de $130 millones. La reinversión en la cartera de valores a tasas más altas podría ser beneficiosa si el crecimiento de los depósitos se mantiene fuerte y el crecimiento de los préstamos se desacelera.

Independent Bank Corporation continúa navegando por el panorama financiero con un enfoque estratégico en el crecimiento y la gestión de activos. Con aumentos sólidos en préstamos y depósitos, la empresa se está posicionando para adaptarse a posibles cambios en el entorno de tasas de interés mientras gestiona su cartera de valores para alinearse con sus metas financieras a largo plazo.

Transcripción completa – Independent Bank Corp (IBCP) Q1 2024:

Operador: Damas y caballeros, gracias por esperar. Bienvenidos a la presentación de los resultados del primer trimestre de 2024 de Independent Bank Corporation. Todas las líneas han sido silenciadas durante la presentación con la oportunidad de hacer preguntas al final. [Instrucciones del operador]. Ahora entregaré esta llamada a nuestro anfitrión, Brad Kessel, Presidente y CEO. Adelante por favor.

William Kessel: Buenos días y bienvenidos a la llamada de hoy. Gracias por acompañarnos en la conferencia telefónica y transmisión web de Independent Bank Corporation para discutir los resultados del primer trimestre de 2024 de la empresa. Soy Brad Kessel, Presidente y Director Ejecutivo, y me acompañan Gavin Mohr, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero, y Joel Rahn, Vicepresidente Ejecutivo de Banca Comercial. Antes de comenzar la llamada de hoy, me gustaría dirigirlos a la información importante en la Página 2 de nuestra presentación, específicamente la nota de precaución sobre declaraciones a futuro. Si alguien aún no tiene una copia del comunicado de prensa emitido por nosotros hoy, pueden accederlo en el sitio web de la compañía, independentbank.com. La agenda de la llamada de hoy incluirá comentarios preparados seguidos por una sesión de preguntas y respuestas y luego comentarios de cierre. Independent Bank Corporation reportó un ingreso neto de $16 millones en el primer trimestre de 2024 o $0.76 por acción diluida, frente a un ingreso neto de $13 millones o $0.61 por acción diluida en el período del año anterior. Estoy muy complacido con nuestros resultados del primer trimestre de 2024, impulsando el crecimiento orgánico en ambos lados del balance, con un aumento del 5.3% en los préstamos y un aumento del 9% en los depósitos básicos. Logramos expandir el margen neto de intereses aumentando al 3.30% desde el 3.26% en un trimestre vinculado y un aumento en los ingresos por intereses tanto en un trimestre vinculado como en un trimestre anual. Los gastos siguen siendo bien gestionados. Nuestras métricas crediticias siguen siendo muy buenas con créditos vigentes y activos no productivos cerca de mínimos históricos. Estos fundamentos impulsaron un buen crecimiento tanto en nuestras ganancias por acción, un aumento del 23%, y en el valor del libro tangible por acción, un aumento del 16% en comparación con el trimestre del año anterior. Nuestros ratios de rendimiento para el trimestre incluyeron un retorno sobre el activo promedio del 1.24% y un retorno sobre el capital propio promedio del 15.95%. Aprovechando el éxito probado de nuestro equipo en la integración de nuevos profesionales dinámicos, somos optimistas sobre la continuación de estas tendencias de crecimiento positivas para el resto de este año y hasta 2025. Los depósitos totales al 31 de marzo de 2024 fueron de $4.58 mil millones. En general, los depósitos básicos aumentaron $95.7 millones o un 9% anualizado durante el primer trimestre de 2024. En un trimestre vinculado, los depósitos minoristas aumentaron $23.5 millones, los depósitos comerciales aumentaron $25.4 millones, y los depósitos municipales también aumentaron $46.9 millones. Nuestra base de clientes existente continúa exhibiendo una reorganización de productos de depósito no remunerados y/o de menor rendimiento en ofertas de productos de mayor rendimiento, pero el ritmo de reorganización ha disminuido. Además, nuestro equipo de ventas sigue trayendo nuevas relaciones, muy por debajo de nuestro costo mayorista de fondos. Hemos incluido en nuestra presentación una visión histórica de nuestro costo de fondos, en comparación con la tasa de fondos federales y la tasa efectiva del Fed. Para el trimestre, nuestro costo total de fondos aumentó dos puntos básicos al 2.01%. Hasta el primer trimestre de 2024, el ciclo acumulativo beta para nuestros costos de fondos es del 37.3%. En este momento, me gustaría dar la presentación a Joel Rahn para compartir unos comentarios sobre el éxito que estamos teniendo en el crecimiento de nuestras carteras de préstamos y proporcionar una actualización sobre nuestras métricas crediticias.

Joel Rahn: Gracias, Brad, y buen día a todos. En la Página 7, compartimos una actualización sobre nuestra cartera de préstamos de $3.8 mil millones y actividad trimestral. Los préstamos totales aumentaron en $49 millones en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento anualizado del 5.3%. El segmento más fuerte sigue siendo el de préstamos comerciales, que creció en $55 millones. También logramos un crecimiento en nuestro negocio hipotecario con esa cartera creciendo en $4.6 millones para el trimestre. Nuestra cartera de préstamos al consumo disminuyó en $11.1 millones con una disminución en la demanda, pero también como resultado de una decisión estratégica de retroceder en ese segmento. Según se detalla en el material, en cada cartera, el rendimiento en la nueva producción es significativamente más alto que el rendimiento respectivo de la cartera. La cartera comercial sigue siendo nuestra de mayor rendimiento con un rendimiento del 6.83%. Seguimos viendo el retorno de nuestra expansión estratégica de nuestro equipo de banca comercial. El talento experimentado que seguimos sumando ha sido un fuerte contribuyente a nuestro crecimiento comercial, que en una base anualizada fue del 13% en el primer trimestre.

Gavin Mohr: Los rendimientos de los activos relacionados con productos de préstamos a tipo fijo — la sensibilidad es en gran parte sin cambios durante el trimestre con la exposición a aumentos de tasas decreciendo ligeramente para mayores aumentos de tasas. Actualmente, el 33% de los activos reprisa en un mes y el 43.8% reprisa en los próximos 12 meses. Pasando a la Página 14. Los ingresos por intereses no comerciales totalizaron $12.6 millones en el primer trimestre de 2024 en comparación con $10.6 millones en el trimestre del año pasado y $9.1 millones en el cuarto trimestre de 2023. Los netos ganancias en el primer trimestre de 2024 sobre créditos hipotecarios fueron de $1.4 millones en comparación con $1.3 millones en el primer trimestre de 2023. El aumento se debe principalmente a márgenes de beneficio más altos que fueron parcialmente compensados por un menor volumen de ventas de préstamos. Impactando positivamente los ingresos no intereses fue una ganancia de $2.7 millones en el neto de servicio de préstamo hipotecario. Esto se compone de $2.2 millones de ingresos, $1.3 millones o $0.05 por acción diluida después de impuestos debido a un cambio en el precio que compensa parcialmente por una disminución de $0.8 millones debido a reducciones de derechos de servicio de préstamo hipotecario capitalizado en el primer trimestre de 2024. Como se detalla en la Página 15, nuestros gastos no intereses totalizaron $32.2 millones en el primer trimestre de 2024 en comparación con $31 millones en el trimestre del año pasado y $31.9 millones en el cuarto trimestre de 2023. La compensación basada en el rendimiento aumentó en $1.2 millones debido principalmente a un pago de compensación por incentivos esperado más alto para los empleados asalariados por hora y aumentos salariales efectivos al comienzo del año. Los costos de procesamiento de datos aumentaron en $0.3 millones con respecto al período del año anterior, principalmente debido al crecimiento anual de activos del procesador de datos centrales y costos relacionados con el IPC, así como la compra de un nuevo software de soluciones de préstamos. La Página 16 es nuestra actualización para nuestra perspectiva de 2024 para ver cómo nuestro rendimiento real durante el primer trimestre se compara con la perspectiva original que se proporcionó en enero de 2024. Nuestra perspectiva estimó un crecimiento del préstamo en los dígitos medios bajos. Los préstamos aumentaron $49.1 millones en el primer trimestre de 2024, un 5.3% anualizado, lo que está por debajo de nuestro rango previsto. Las comisiones netas por intereses aumentaron un 4.6% en el primer trimestre de 2024 sobre 2023, lo que es inferior a nuestro pronóstico de crecimiento medio en un solo dígito. El margen neto de intereses fue del 3.3% para el trimestre actual y del 3.32% para el trimestre del año pasado, pero aumentó cuatro puntos básicos desde el trimestre vinculado. La provisión del primer trimestre de 2024 por pérdidas crediticias fue un gasto de $0.7 millones y por debajo de nuestro rango previsto. El gasto de provisión del primer trimestre de ’24 fue principalmente el resultado de gastos de provisión en préstamos que fueron compensados parcialmente por una provisión crediticia en valores mantenidos hasta el vencimiento. Pasando a la Página 17, los ingresos no negocios totalizaron $12.6 millones en el primer trimestre de ’24, que estuvo dentro de nuestro rango previsto de $11.5 millones a $13 millones. Las originaciones de préstamos del primer trimestre de 2024, ventas y ganancias totales de $94 millones, $80.8 millones y $1.4 millones respectivamente. El servicio de préstamo hipotecario generó una ganancia de $2.7 millones en el primer trimestre de 2024. El gasto no intereses fue de $32.2 millones en el primer trimestre, por debajo de nuestro rango previsto de $32.5 millones a $33.5 millones. Nuestra tasa impositiva efectiva del 19.3% para el primer trimestre de 2024 fue inferior a nuestra prevista original. Por último, no se recompraron acciones en el primer trimestre de 2024. Eso concluye mis comentarios preparados. Me gustaría ahora devolver la llamada a Brad.

William Kessel: Gracias, Gavin. Estoy muy contento con cómo comenzamos el 2024, y está muy en línea con los sólidos resultados que nuestra empresa ha estado entregando trimestre tras trimestre, año tras año durante algún tiempo. Este éxito se atribuye directamente a nuestro talentoso equipo, su enfoque en conectar con los clientes, invertir en nuestras comunidades y hacer que la banca sea fácil. Hemos construido una sólida franquicia de banco comunitario que nos posiciona bien para gestionar de manera efectiva a través de una variedad de entornos