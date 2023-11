Conclusiones de la Llamada de Ganancias del Q4 2023 de Apple

Hoy, Apple celebró una conferencia de ganancias para el cuarto trimestre fiscal de 2023 (tercer trimestre calendario), con el CEO de Apple Tim Cook y el CFO de Apple Luca Maestri compartiendo detalles sobre las ventas de productos recientes, el crecimiento de servicios, los planes futuros de Apple y más.

Destacamos los puntos más interesantes de la conferencia de ganancias de Apple.

Servicios

Los ingresos trimestrales de Apple disminuyeron un uno por ciento en comparación con el año anterior, alcanzando los $89.5 mil millones, pero los ingresos por servicios alcanzaron un nuevo récord histórico. Los ingresos por servicios fueron de $22.3 mil millones, un aumento del 16 por ciento en comparación con los $19.2 mil millones del trimestre del año anterior.

A lo largo de 2023, la categoría de servicios de Apple generó $85 mil millones, en comparación con los $78 mil millones en 2022.

App Store, publicidad, iCloud, AppleCare, servicios de pago y video alcanzaron récords históricos de ingresos, mientras que Apple Music registró un récord histórico de ingresos para el trimestre de septiembre.

Ventas de iPhone

Los ingresos por iPhone aumentaron durante el trimestre, alcanzando los $43.8 mil millones, en comparación con los $42.6 mil millones del trimestre del año anterior. Sin embargo, los ingresos por iPhone disminuyeron durante el año, alcanzando los $200.6 mil millones, en comparación con los $205.5 mil millones del año pasado.

Los ingresos por iPhone de Apple establecieron un nuevo récord de ingresos en el trimestre de septiembre.

Según el CEO de Apple, Tim Cook, los modelos de iPhone 15 se vendieron mejor que los modelos de iPhone 14, pero los suministros de iPhone 15 Pro y Pro Max estaban limitados, lo que afectó los ingresos totales por iPhone de Apple.

Cook dijo que Apple está “trabajando arduamente” para fabricar más dispositivos iPhone 15 Pro y Pro Max, y que la compañía espera alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda al final del trimestre navideño. Se espera que los ingresos por iPhone aumenten año tras año en el trimestre de diciembre.

Ventas de Mac

Las ventas de Mac bajaron considerablemente en el cuarto trimestre de 2023, con ingresos de Mac de $7.6 mil millones, en comparación con los $11.5 mil millones del trimestre del año anterior, lo que representa una disminución del 34 por ciento. Los ingresos por Mac en todo 2023 fueron de $29.4 mil millones, en comparación con los $40.2 mil millones en 2022.

El año pasado, las ventas de Mac en septiembre aumentaron debido a problemas en la cadena de suministro en junio, situación con la que Apple no pudo competir este año. Cook espera que los ingresos por Mac mejoren el próximo trimestre gracias a la introducción de los Mac M3 en octubre, y dijo que el crecimiento negativo del 34 por ciento no debería considerarse representativo del rendimiento subyacente de la Mac.

Ventas de iPad

Las ventas de iPad no sufrieron tanto como las ventas de Mac, pero los ingresos por iPad también disminuyeron. La categoría de iPad generó $6.4 mil millones, en comparación con los $7.1 mil millones del trimestre del año anterior. Apple no ha lanzado nuevos iPads este año, por lo que la caída en los ingresos por iPad no sorprende.

A lo largo de 2023, los ingresos por iPad llegaron a $28.3 mil millones, en comparación con los $29.3 mil millones en 2022. El CFO de Apple, Luca Maestri, dijo que el rendimiento interanual de iPad se “desacelerará significativamente” debido a cambios en el cronograma de lanzamiento de productos. Apple lanzó un nuevo iPad Pro durante el trimestre de diciembre del año pasado, y no se planifican nuevos iPads en 2023.

Accesorios, Hogar y Wearables

Los ingresos por wearables también disminuyeron, alcanzando los $9.32 mil millones en el trimestre, en comparación con los $9.65 mil millones del trimestre del año anterior. Los ingresos por wearables en 2022 fueron de $39.9 mil millones, en comparación con los $41.2 mil millones del año pasado.

Se espera una disminución interanual en los ingresos por la categoría de wearables en el trimestre de diciembre.

Gastos en Investigación y Desarrollo

Apple gastó un total de $30 mil millones en investigación y desarrollo en 2023, en comparación con los $26.3 mil millones en 2022. El CEO de Apple, Tim Cook, dijo que el aumento del gasto de Apple se debe a las inversiones en Vision Pro, IA, aprendizaje automático e inversiones en silicio.

Base de Instalación Activa

El CFO de Apple, Luca Maestri, dijo que la base de instalación activa de dispositivos de Apple ha alcanzado un nuevo récord histórico en todos los productos y en todos los segmentos geográficos de Apple.

Visión Pro

Se le preguntó al CEO de Apple, Tim Cook, si cree que el lanzamiento de Vision Pro y el proceso de educación del consumidor serán en última instancia similares a los AirPods y Apple Watch, pero él dijo que no debido a la experiencia de compra.

“Yo diría que no. Nunca ha habido un producto como Vision Pro, así que lo estamos lanzando intencionalmente solo en nuestras tiendas para poder prestar mucha atención en el último paso. Ofreceremos demostraciones en las tiendas y será un proceso muy diferente al de un proceso normal de tomar y llevar”.

Cook continuó diciendo que Apple está viendo “una tremenda emoción en torno a Vision Pro”. Cook ha probado algunas de las aplicaciones en las que están trabajando los desarrolladores, y afirma que se están lanzando cosas realmente impresionantes.

Inicialmente, el Vision Pro se venderá únicamente en los Estados Unidos, y los comentarios de Cook sugieren que los clientes pueden estar obligados a visitar una tienda para realizar una compra. El sitio web de Vision Pro de Apple indica que el auricular estará disponible para su compra tanto en línea como en tiendas, pero Apple podría pedir a los clientes que vayan a una tienda para recoger una compra en línea para garantizar un ajuste adecuado.

Mark Gurman de Bloomberg dijo recientemente que Apple ensamblará auriculares Vision Pro para los clientes en sus tiendas, proporcionando a cada usuario la diadema adecuada, el sello de luz y las lentes recetadas si es necesario.

Inteligencia Artificial Generativa

A Cook se le preguntó cómo Apple podría monetizar la inteligencia artificial generativa, a lo que, por supuesto, se negó a comentar, pero dijo que Apple está “invirtiendo bastante” en IA y que habrá avances en productos que involucran IA generativa en el futuro.

Apple Silicon

Un analista preguntó a Cook si sería factible para Apple comprar “de la industria”. Cook dijo que Apple Silicon está “en el corazón de las principales tecnologías” que a Apple le gusta controlar en sus dispositivos, por lo que no ve a la compañía “volviendo a comprar en el mercado”.

“Hoy estoy más feliz que ayer y que la semana pasada por la transición que hemos realizado y veo los beneficios todos los días”, dijo Cook.

Acuerdo de Búsqueda de Apple con Google

A Cook se le pidió que hiciera comentarios sobre sus socios de búsqueda web, con un enfoque específico en la demanda antimonopolio en curso que enfrenta Google por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Cook dijo que Apple tiene “relaciones importantes” con sus socios de búsqueda web, pero que no entrará en “relaciones comerciales” durante la conferencia. Cook dijo que los considera “importantes” y que Apple toma “decisiones que consideramos que son en el mejor interés de nuestros usuarios”.

