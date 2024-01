Con CES ya en pleno apogeo, Belkin anuncia dos accesorios QI2 para tu iPhone – ahora pueden igualar las velocidades de carga de MagSafe, pero a un precio más bajo.

En la feria comercial CES, que se está celebrando actualmente en Las Vegas hasta el 12 de enero, el fabricante de accesorios Belkin anunció una línea de cargadores para iPhone que vienen con el estándar QI2, ofreciendo la misma velocidad de carga que los accesorios MagSafe de Apple.

Para aquellos que no lo sepan, QI2 es una gran mejora sobre el estándar anterior de carga inalámbrica, que solo ofrecía velocidades de carga de 5W. En comparación con MagSafe, el enfoque de carga inalámbrica de Apple que carga a 15W, era una alternativa pobre si querías comprar accesorios de carga inalámbrica para tu iPhone.

“Así que con QI2 ofreciendo las mismas velocidades que la carga de Magsafe, y los dispositivos iPhone 13 y superiores que admiten el estándar en iOS 17.2 o posterior, es una de las mayores mejoras en la carga inalámbrica en mucho tiempo. Belkin se ha convertido en uno de los primeros fabricantes en integrar el estándar en sus nuevos accesorios.

Estos van desde un soporte magnético 3 en 1 por $149.99, hasta un soporte de batería que viene en tres capacidades entre las que puedes elegir, que comienzan en $59.99. Estos están listos para enviarse a partir de marzo.

Apunta mi nombre para el soporte de batería – opinión de iMore

He tenido un soporte de batería similar durante el último año, y lo he adorado. Para aquellos no familiarizados, es del tamaño de una tarjeta de crédito que se puede colocar en cualquier iPhone compatible con MagSafe, y puedes colocar el teléfono en la orientación que desees. Si quieres ver algo en YouTube, por ejemplo, puedes colocar tu iPhone en el soporte de carga en horizontal, colocar el soporte en una mesa y disfrutar del video.

He hablado antes sobre mi experiencia de tener uno, y no tuve una razón para reemplazarlo hasta que vi a Belkin anunciar un modelo QI2. En el año desde que tengo mi soporte, actualicé a un iPhone 15 Pro Max, por lo que la carga ahora tarda más, principalmente debido al aumento en la capacidad de la batería.

Tener un soporte de carga QI2 podría ayudar a reducir la cantidad de tiempo que tardaría en recargar mi 15 Pro Max. Puede parecer caro a $149.99, pero por la cantidad de veces que me ha salvado de sostener mi iPhone para ver un video mientras estoy en el tren, creo que vale la pena el precio para mejorar.

