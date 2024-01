300,000 ucranianos se convierten en emprendedores individuales en 2023, principalmente en el comercio minorista, tecnología de la información y servicios personalizados.

Según un artículo publicado por la plataforma Opendatabot el 8 de enero, en Ucrania se registraron más de 304,000 nuevos empresarios individuales y 37,000 nuevas empresas en 2023.

Esto representa un 7% más que en 2021. El número de nuevos negocios también superó en un 7% las cifras de 2021.

Los sectores más populares fueron el comercio al por menor y al por mayor, la tecnología de la información y los servicios personalizados.

Entre los nuevos empresarios individuales que ofrecen servicios individuales, los más populares fueron las peluquerías y salones de belleza, con 18,059 nuevos negocios.

El Gabinete de Ministros aprobó anteriormente la Estrategia Nacional de Ingresos para 2024-2030, que incluye la reforma del sistema de impuestos simplificados.

El Ministro de Finanzas, Serhii Marchenko, ha dicho que los cambios en el régimen fiscal no se implementarán hasta que los contribuyentes tengan confianza en el sistema fiscal.

El Ministerio de Finanzas de Ucrania está considerando la posibilidad de cambiar del actual sistema de impuestos simplificados al llamado modelo polaco, donde existe una diferenciación significativa de tasas.

Su peculiaridad radica en que la tasa impositiva depende del tipo de actividad y su componente de costos. Polonia tiene un sistema diferenciado, con bastantes tasas: desde un 2% hasta un 20%. Las tasas más altas son para actividades que tienen el componente de costo más bajo.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine