Compensación otorgada a las víctimas del volcán White Island

Más de cuatro años después de que decenas de personas resultaran heridas o murieran en una devastadora erupción volcánica en la Isla Blanca, frente a la costa de la Isla Norte de Nueva Zelanda, las víctimas y sus familias han sido compensadas con un total de aproximadamente 10.2 millones de dólares neozelandeses, o alrededor de $6.2 millones.

Hablando en el Tribunal de Distrito de Auckland el viernes, el juez Evangelos Thomas ordenó que las reparaciones fueran pagadas a las víctimas por tres empresas turísticas de Nueva Zelanda: White Island Tours, la empresa de helicópteros Volcanic Air Safaris y Whakaari Management Limited, dueña de la isla.

“Adopto una suma general individual de 250,000 dólares neozelandeses,” o alrededor de $150,000 por persona, dijo el juez Thomas. Esa cifra podría ajustarse para aquellos que han experimentado dificultades particulares, incluyendo niños que han perdido a sus padres.

“La reparación no puede ser más que un reconocimiento simbólico del daño emocional,” agregó.

Esto ocurre después de que el juez Thomas dictaminara en octubre que Whakaari Management había violado una ley que requería que asegurara que quienes visitaran el volcán activo, también conocido por su nombre maorí, Whakaari, no fueran puestos en riesgo. La compañía había hecho esfuerzos insuficientes para llevar a cabo evaluaciones de riesgos o consultar con expertos para minimizar el peligro potencial para los turistas, dijo en ese momento.

El volcán entró en erupción el 9 de diciembre de 2019, matando a 22 personas e hiriendo a otras 25, todas ellas en grupos turísticos como miembros o guías. Diecisiete de los fallecidos eran ciudadanos australianos.

Testigos en ese momento describieron la erupción como parecida “a una bomba nuclear explotando,” según RNZ, el radiodifusor nacional del país.

Posteriormente, WorkSafe, un regulador del gobierno de Nueva Zelanda, acusó a 13 organizaciones e individuos de no cumplir con las obligaciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo para evitar riesgos. Todas estas empresas fueron posteriormente condenadas por incumplimientos en salud y seguridad, pero solo las tres empresas citadas por el juez Thomas fueron ordenadas a pagar reparaciones.

En un comunicado después de la sentencia, Steve Haszard, el director ejecutivo de WorkSafe, dijo que los eventos habían cambiado “nuestra comprensión nacional” sobre los requisitos de las empresas para mantener a las personas seguras.

“Whakaari es un ejemplo catastrófico de lo que puede salir mal cuando no lo hacen,” dijo, agregando: “Las personas depositaron su confianza en las empresas involucradas en estos viajes. Pero no fueron adecuadamente informadas sobre los riesgos, y no se las mantuvo seguras.”