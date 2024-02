Cómo Tucker Carlson se convirtió en el útil idiota de Putin

Desbloquee el Digest del Editor de forma gratuita

Hace un siglo que murió Lenin en enero de 1924. Pero los “idiotas útiles” – término generalmente atribuido a Lenin – todavía hacen el viaje al Kremlin para transmitir el mensaje de Rusia al oeste. El último en esta larga lista de extranjeros crédulos es Tucker Carlson, un periodista autodenominado, cuya entrevista con Vladimir Putin fue transmitida a principios de esta semana.

Putin a menudo declinó tomar el cebo. Esto no fue por consideración a Biden o respeto a la verdad. Simplemente fue que el presidente ruso estaba ocupado con sus propias obsesiones, en particular la historia de Rusia y Ucrania. Se podía sentir el pánico creciente de Carlson durante el extenso monólogo introductorio de Putin, ya que el líder ruso ofreció a América del Medio una conferencia sobre la importancia crucial de Yaroslav the Wise, Gran Príncipe de Kiev en 1019. Todo el encuentro hubiera sido gracioso si el trasfondo de esta conversación tan extraña no fuera tan trágico.

Sin embargo, también sería un error creer que Carlson y Putin simplemente hablaban el uno al otro. En aspectos importantes, los dos hombres tienen un propósito común y enemigos comunes. Durante su época en Fox TV, Carlson le dijo a su audiencia que se preguntara: “¿Alguna vez Putin me ha llamado racista? ¿Me ha amenazado con despedirme por no estar de acuerdo con él?” El líder ruso, sugirió Carlson, no era una amenaza para América del Medio. El verdadero enemigo son los liberales “despiertos” empeñados en inundar EE. UU. con inmigrantes, socavar la democracia estadounidense y promover los derechos de los transexuales.

Carlson también ha denunciado a Zelensky en términos floridos, llamando al líder ucraniano “un dictador, un autoritario peligroso”. No es de extrañar que esta celebridad estadounidense fuera tan bien recibida en el Kremlin. Previsiblemente, Carlson invitó a Putin a estar de acuerdo en que Zelensky sigue órdenes del gobierno de EE. UU. Pero Putin no respaldó esa idea. Incluso pareció dejar abierta la posibilidad de que Zelensky pudiera decidir ser un socio en las negociaciones de paz.

En otros momentos, sin embargo, Putin se ha mostrado consciente de los temas ideológicos de la extrema derecha estadounidense, y más que dispuesto a complacerlos. Como señala el analista ruso Mikhail Zygar en un artículo reciente para Foreign Affairs, Putin y su círculo deliberadamente se han adentrado en la “guerra contra lo despierto” en un esfuerzo por encontrar aliados en la extrema derecha en América y Europa.

Putin y sus aliados también han tocado otros temas clave queridos por la extrema derecha trumpista de EE. UU., como la oposición al aborto y la hostilidad a la “propaganda” LGBTQ. Putin y Carlson comparten algunos de los mismos aliados: Carlson viajó a Budapest para llevar a cabo una entrevista aduladora con Viktor Orbán, el líder húngaro, quien también ha actuado como una voz comprensiva para Putin dentro de la UE. Elon Musk, jefe de Tesla y X, fue agradecido efusivamente por Carlson por brindar una plataforma para su entrevista con Putin y luego recibió una mención favorable del líder ruso mismo, quien le dijo a Carlson: “No hay forma de frenar a Elon Musk”.

Carlson ha promovido la teoría de la “gran substitución” – la idea de que la élite de EE. UU. está promoviendo deliberadamente la inmigración masiva para crear un bloque de votantes complacientes. Musk recientemente coqueteó con la misma idea, acusando a la administración Biden de “facilitar activamente la inmigración ilegal” y sugiriendo que ven a los migrantes como “futuros votantes Dem”.

La entrevista con Putin llegó en un momento crucial en la política estadounidense: una carrera presidencial cada vez más intensa, y la ayuda a Ucrania siendo bloqueada por los republicanos en el Congreso. Con algo de gusto, Putin le dijo a Carlson que si Estados Unidos deja de suministrar armas a Ucrania, la guerra terminaría “en unas pocas semanas”.

El líder ruso aprovechó la oportunidad para inclinar aún más el debate en Washington en dirección a Rusia. Pero sus excéntricas clases de historia probablemente no hayan influido en muchos votos en el Capitolio. Quizás Yaroslav the Wise lo hubiera hecho mejor.

