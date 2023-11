Cómo tu iPhone 14 y 15 pueden obtener asistencia en carretera incluso cuando no hay servicio celular.

“`html



La familia de dispositivos iPhone 14 y iPhone 15, incluidos los modelos Pro, pueden pedir asistencia en carretera cuando la necesites, incluso si no tienes una conexión celular tradicional. Es una función que tiene el potencial real de ayudar a salvar vidas, y ahora sabemos exactamente cómo funciona.

El SOS de emergencia de Apple a través de satélite es una función similar que ha existido desde noviembre de 2022 y ya ha ayudado mucho a salvar vidas en muchas ocasiones, brindando a las personas una forma de llamar a los servicios de emergencia cuando se encuentran en partes del mundo donde de lo contrario no tendrían ayuda alguna. Sin embargo, el componente de asistencia en carretera solo ha estado disponible durante un tiempo y requiere que se instale iOS 17 o posterior para funcionar.

Un video de YouTube ha sido compartido en el que se ha puesto a prueba la Asistencia en carretera a través de SMS para mostrar exactamente lo que puede hacer y, lo que es más importante, qué deben esperar los usuarios de iPhone la primera vez que tengan que usarlo.

AAA al rescate

En un video de YouTube realizado por Brian Tong, vemos exactamente lo que se requiere para usar uno de los mejores iPhones de Apple para contactar al AAA cuando una llamada telefónica no es posible. Vale la pena señalar que el AAA es el socio que Apple eligió en Estados Unidos y que Estados Unidos es el único país donde esta función está disponible en este momento. Sin embargo, se espera que Apple lleve la misma función a otros países en su momento.

Pero no se preocupe si no es miembro del AAA. Aquellos que aún no se hayan registrado tendrán la opción de hacerlo al usar la función de Asistencia en carretera a través de satélite, asegurando que aún tengan la oportunidad de ser rescatados.

En el video, vemos los pasos necesarios para obtener asistencia cuando se requiere y están lejos de ser complicados. De hecho, apostaría a que cualquiera que haya enviado un iMessage antes podrá hacerlo.

Los pasos son simples siempre y cuando puedas obtener una sólida fijación satelital, por supuesto, pero Apple guía a los usuarios para que eso suceda, lo que debería garantizar una tasa de éxito sólida. Una vez establecida una conexión, todo se maneja a través de la aplicación Mensajes, con el algoritmo de compresión de Apple permitiendo al iPhone enviar y recibir mensajes de texto de manera relativamente rápida considerando que hay una conexión directa a un satélite en la órbita de la Tierra.

Tanto el SOS de emergencia a través de satélite como la Asistencia en carretera a través de satélite son gratuitos durante dos años después de comprar un nuevo iPhone, con Apple recientemente extendiendo el período de tiempo por un año adicional para aquellos que ya tienen un iPhone 14. Aún no está claro por qué lo hicieron, pero me pregunto si Apple está preocupada por cobrar una tarifa por una función que potencialmente podría costarle la vida a alguien si se pierde un pago.

Más funciones para salvar vidas por venir

Sea cual sea la razón por la cual Apple aún no cobra, es una buena noticia para las personas que un día podrían depender de su iPhone para ayudar a salvar sus vidas. Otras funciones como la Detección de accidentes y la Detección de caídas (en el Apple Watch) ya han ayudado a innumerables personas a obtener ayuda cuando no pueden pedirla por sí mismas. Y cuantas más funciones pueda ofrecer Apple que ayuden a mantenerse a salvo, mejor.

En cuanto a lo que viene a continuación, se rumorea que Apple está trabajando en tecnología de monitoreo de presión arterial para un próximo Apple Watch, algo que podría marcar una gran diferencia para los afectados por la hipertensión en todo el mundo.

