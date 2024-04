Cómo Londres se convirtió en un ‘punto caliente’ para las amenazas contra periodistas iraníes.

Periodistas iraníes en Londres han experimentado amenazas de muerte, intimidación y abuso en línea. Una presentadora que trabaja para la BBC Persa, la rama en persa del Servicio Mundial de la BBC, que tiene su sede en Londres, tuvo su coche vandalizado y sus conversaciones con familiares fueron intervenidas.

Y el mes pasado, Pouria Zeraati, un presentador de noticias en Iran International, un canal de televisión de oposición en persa que opera desde Gran Bretaña, fue apuñalado en la pierna afuera de su apartamento en Londres.

Los tres presuntos perpetradores de ese ataque viajaron al Aeropuerto de Heathrow y salieron del país en cuestión de horas, según el Servicio de la Policía Metropolitana, que es responsable de la seguridad en Londres.

Oficiales especializados en lucha contra el terrorismo aún están investigando el motivo detrás de la apuñalada no fatal al Sr. Zeraati, y la Policía Metropolitana se negó a decir a dónde habían volado los agresores. Pero los expertos dicen que estos incidentes dirigidos forman parte de un patrón aterrador de ataques físicos, amenazas y vigilancia que se ha convertido en una realidad para muchos periodistas iraníes que trabajan en el extranjero.

Y Londres, hogar de varios emisoras en persa, se ha convertido en un “punto clave” de represión transnacional, según un informe publicado el miércoles por Reporteros Sin Fronteras. El informe llega en medio de preocupaciones más amplias sobre intentos de Irán de matar o secuestrar críticos en Gran Bretaña, que fueron descritos por el servicio de seguridad del país, MI5, en 2022.

“El gobierno iraní y sus representantes son la principal fuente de amenazas y acoso, pero no la única”, dijo Fiona O’Brien, directora de la oficina en Gran Bretaña de Reporteros Sin Fronteras, quien escribió el informe.

Complicando aún más la situación, el acoso no solo proviene del Estado iraní, sino también de grupos de oposición iraníes, activistas políticos y miembros de la diáspora iraní, dijo la Sra. O’Brien. “Para los periodistas que sufren estos abusos, se siente como si la hostilidad viniera de todos lados”, dijo.

Irán ha caracterizado durante mucho tiempo a los periodistas en el extranjero como “enemigos del Estado”, dijo, y hubo “evidencia muy clara y ningún intento de ocultar, de hecho, que Irán está detrás de gran parte de esta represión”.

El informe, que incluyó entrevistas con más de dos docenas de periodistas iraníes en Londres y sus empleadores, encontró que los ataques en línea contra los periodistas habían aumentado exponencialmente e incluían amenazas de muerte y de violencia sexual. Las mujeres fueron desproporcionadamente afectadas por el abuso en línea, con algunas recibiendo amenazas gráficas de violación. Los familiares de periodistas que viven en el extranjero y con base en Irán también han sido objeto de amenazas e intimidación.

Rana Rahimpour, de 41 años, era una presentadora prominente de la BBC Persa, pero se retiró del periodismo el año pasado después de 15 años debido a una serie de amenazas y presiones intensas tanto para ella como para su familia.

Su coche fue vandalizado en Londres, y cree que se colocó un dispositivo de escucha en su interior. Sus conversaciones telefónicas intervenidas con familiares en Irán fueron editadas, distorsionadas y difundidas en medios iraníes controlados estatales en noviembre de 2022, modificadas para hacer parecer que apoyaba al gobierno, dijo.

Críticos de la oposición, incluyendo a Iran International, aprovecharon las grabaciones editadas y acusaron a BBC Persa de colaborar con el gobierno iraní. Los abusos empezaron a llegar también por parte de manifestantes antigubernamentales.

“Eso fue lo que realmente me quebró”, dijo la Sra. Rahimpour. “Pensé, ‘Sabes qué, ya es suficiente. He pagado lo suficiente para hacer este trabajo, porque sentía que tenía que hacerlo. Pero ahora, ya no tengo que hacerlo más'”.

La Sra. Rahimpour describió sentirse terriblemente sola en medio de los abusos y amenazas.

“El aislamiento que conlleva este tipo de presión es realmente abrumador”, dijo la Sra. O’Brien de Reporteros Sin Fronteras, señalando que varios periodistas entrevistados para su informe habían expresado sentimientos similares.

La represión transnacional de este tipo a menudo aumenta cuando la situación interna de Irán se vuelve más tensa y “la amenaza percibida del periodismo aumenta”, dijo.

El informe publicado el miércoles es solo la última evidencia que señala al señalamiento de periodistas iraníes en el extranjero. El Servicio Mundial de la BBC emitió un llamado urgente esta semana a un órgano de la ONU, solicitando acciones ya que sus periodistas han seguido sufriendo “una extensa campaña de señalamiento e intimidación”, dijeron sus abogados en un comunicado.

Y este año, una misión de investigación de las Naciones Unidas sobre Irán encontró que “las autoridades estatales acosaban, amenazaban e intimidaban a periodistas y otros empleados de medios trabajando fuera del país, incluidos los que trabajaban en el servicio persa de la BBC, la televisión Iran International, Voice of America, IranWire y Deutsche Welle”.

En algunos casos, las autoridades iraníes habían arrestado, detenido o acusado a familiares de esos periodistas y comunicadores “en un aparente esfuerzo por ejercer presión sobre ellos y evitar que informaran sobre el país”, según ese informe.

En 2022, dos periodistas con sede en Gran Bretaña que trabajaban para Iran International fueron informados por la Policía Metropolitana de amenazas contra sus vidas, lo que provocó una advertencia oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña al diplomático más importante de Irán en Londres. Gran Bretaña y Estados Unidos impusieron sanciones a varios funcionarios iraníes que son miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica este año por lo que dijeron que eran vínculos con el complot contra periodistas.

Durante un tiempo, Iran International dejó de transmitir desde Londres debido a amenazas para su personal. Iran International, que está prohibido en Irán, es propiedad de Volant Media UK, una compañía londinense propiedad de un nacional saudí-británico. Ha sido criticado por sus vínculos con Arabia Saudita, y The Guardian informó en 2018 que recibió financiamiento substancial de una compañía con vínculos con el príncipe heredero saudí. Iran International niega tener respaldo estatal saudí.

La compañía emplea a alrededor de 200 periodistas, quienes producen contenido para su sitio web, estación de radio y una transmisión vista por millones de personas dentro de Irán a través de satélite. La apuñalada del Sr. Zeraati, quien es uno de sus presentadores, ocurrió el 29 de marzo cerca de su casa en Wimbledon. Se ha recuperado de la lesión.

La Embajada de Irán en Londres no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe. Pero el 30 de marzo, la embajada dijo en un comunicado que Irán no estaba involucrado en el ataque a Mr. Zeraati.

“Negamos cualquier conexión con este incidente”, dijo Mehdi Hosseini Matin, un diplomático de la embajada en Londres, calificándolo de “extraño”.

Adam Baillie, un portavoz de Iran International, dijo que el canal brinda seguridad privada para sus periodistas, pero que las amenazas contra ellos han aumentado en los últimos años. “Fue lo más impactante que le pudo haber pasado”, dijo sobre el ataque a Mr. Zeraati. “Pero no diría que fue inesperado porque estamos bajo amenaza constante”.