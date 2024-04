Cómo combinar los puntos de Chase Freedom Flex y Sapphire Preferred.

Fortune Recommends™ se ha asociado con CardRatings para nuestra cobertura de productos de tarjetas de crédito. Fortune Recommends™ y CardRatings pueden recibir una comisión de emisores de tarjetas.

Si las tarjetas de crédito fueran comida, las tarjetas Chase Freedom Flex℠ y Chase Sapphire Preferred® Card serían definitivamente mantequilla de cacahuate y jalea, respectivamente.

Esto se debe a que ambas tarjetas son sólidas por sí solas. Incluso si nunca supieras cómo combinar sus poderes, estarías muy feliz usándolas a diario. Pero una vez que descubres cómo hacer un sándwich de mantequilla de cacahuate y jalea, no hay vuelta atrás. Has descubierto un manjar dulce, rico en proteínas y te da una excelente excusa para comer Wonder Bread.

Es lo mismo con la Sapphire y la Freedom Flex, combínalas y tendrás un sabroso disfrute que desearías haber descubierto antes.

Pero, ¿cuál es exactamente la “mantequilla de cacahuate y jalea” de las recompensas de Chase? Bueno, prepara tu pan blanco favorito y descubramos.

Primero, una pequeña explicación de los beneficios…

Antes de compartir la “receta” de la mantequilla de cacahuate y jalea de Chase, aquí tienes un resumen rápido de ambas tarjetas para proporcionar un contexto.

Chase Freedom Flex℠

Aquí están los aspectos más destacados clave de la mantequilla de cacahuate de Chase, la tarjeta Freedom Flex.

– 5% de reembolso en efectivo en compras de categoría de bonificación activada cada trimestre (hasta $1,500 en compras, luego 1%), siendo las categorías para el segundo trimestre de 2024 Amazon.com, hoteles y restaurantes.

– Tasa de transferencia de saldo introductoria del 0% por 15 meses (tarifa de transferencia de saldo introductoria: $5 o 3% del monto de cada transferencia, lo que sea mayor en los primeros 60 días) tanto en compras como en transferencias de saldo.

– $200 de bono en efectivo después de gastar $500 en compras en tus primeros tres meses.

– Sin cuota anual

Para más detalles, consulta nuestra revisión completa de la Chase Freedom Flex.

Chase Sapphire Preferred® Card

De manera similar, aquí tienes un desglose rápido de la jalea casera de Chase, la popular tarjeta Sapphire Preferred:

– 2x puntos en compras de viajes, más 3x puntos en restaurantes, 3x puntos en servicios de transmisión y compras de supermercado en línea seleccionados (excluyendo Walmart, Target y clubes de compra), 5x puntos en viajes comprados a través de Chase Travel℠ y 1x puntos en otras compras.

– Bono de bienvenida de 60,000 puntos después de gastar $4,000 dentro de tres meses.

– $50 de crédito anual para una declaración de hotel reservado a través de Chase Travel.

– Cuota anual de $95

Para obtener más información, consulta nuestra revisión completa de la Chase Sapphire Preferred.

Volviendo a nuestra “receta”, observa cómo Chase destaca que tu bono de bienvenida de 60,000 puntos vale $750 en canje de viaje, todo gracias a ese práctico 25% de bono de canje. Y si lo piensas, eso significa que los puntos que ganas con la tarjeta valen 1.25 veces más para viajar también.

Entonces, en realidad, siempre que estés canjeando puntos a través de Chase Travel, tu tabla de recompensas se verá así:

– 5X > 6.25X en viajes reservados a través de Chase Travel

– 3X > 3.75X en restaurantes/compras en línea de supermercados/ transmisión

– 2X > 2.5X en viajes generales

– 1X > 1.25X en todo lo demás

Esas son tasas de ganancias bastante impresionantes, agregando aún más valor al CSP como compañero de viaje.

Pero aquí está lo loco: ese multiplicador de bonificación del 25% se aplica a cada punto de Chase Ultimate Rewards que ganes, independientemente de con qué tarjeta lo ganes.

Así es cómo funciona todo.

Así es como tu cuenta de Chase Sapphire Preferred te permite ganar 6.25X con tu tarjeta Freedom Flex

En nuestra guía de Chase Ultimate Rewards, describimos todas las docenas de formas en las que puedes canjear tus puntos ganados con esfuerzo de Chase. Desde viajes a masajes hasta efectivo, no hay prácticamente una mala opción.

Pero quizás la opción más subestimada es la función de combinar puntos.

Combinar puntos te permite mover los puntos de Chase Ultimate Rewards de una tarjeta Chase a otra, lo que significa que puedes ganar puntos con una tarjeta, y gastarlos con otra. Otra que tiene, por ejemplo, un multiplicador del 25% en puntos canjeados por viajes…

Como puedes ver, la opción solo se aplica a tarjetas de recompensas de Chase que generan puntos de Chase Ultimate Rewards. Entonces, la Visa Prime y la IHG One Rewards Premier Credit Card, por ejemplo, no aparecerán aquí, pero tus tarjetas Freedom y Sapphire sí lo harán.

A diferencia de una transferencia bancaria, combinar puntos de Chase Ultimate Rewards es gratuito e instantáneo. Además, siempre puedes mover los puntos de regreso si deseas (aunque nunca he encontrado una razón para mover puntos de una tarjeta Sapphire a una tarjeta Freedom).

Luego, tan pronto como hayas combinado todos tus puntos de Chase Ultimate Rewards en tu cuenta Sapphire, puedes gastarlos en Chase Travel donde obtendrás un extra de 25% en valor:

Este truco también funciona con la tarjeta Chase Sapphire Reserve, donde obtendrás un 50% de valor adicional (si estás de acuerdo con la cuota anual de $550 de la tarjeta).

Ahora, mientras recomiendo este truco a la mayoría de los viajeros que conozco, especialmente si ya tienen ambas tarjetas, debes saber que aún tiene tres grandes advertencias.

Las mantequillas de cacahuate y jalea no son perfectas, y tampoco lo es este truco

Aunque deliciosos, los sándwiches de mantequilla de cacahuate y jalea no son perfectos. Son ricos en grasa, azúcar y carbohidratos, y a diferencia de la tarjeta Chase Sapphire Preferred, no viajan especialmente bien.

De manera similar, aquí están las advertencias de la “mantequilla de cacahuate y jalea de las tarjetas Chase”:

– La tarjeta Chase Sapphire Preferred cobra una cuota anual de $95 y requiere una puntuación FICO de 670+ para aplicar.

– Con la Chase Freedom Flex, solo puedes ganar un 5% de reembolso en efectivo en compras de categoría de bonificación activada cada trimestre (hasta $1,500 en compras, luego 1%) (generando 7,500 puntos de Chase Ultimate Rewards que valen $93.75).

– Las habitaciones de hotel reservadas con puntos generalmente no generan recompensas adicionales ni te permiten utilizar tus beneficios de estatus.

Pero si estás de acuerdo con estas advertencias, espero que disfrutes de esta receta simple para recompensas de viaje más sabrosas. Y para más consejos que te ayuden a despegar, literalmente, consulta nuestra Guía para principiantes de recompensas de viaje.

