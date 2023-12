Cómo Apple fabrica sus propios chips para iPhone y Mac, dejando atrás a Intel

El precio de las acciones de Apple ha aumentado a lo largo de las últimas dos décadas impulsado por sus icónicos dispositivos de consumo. Comenzó con el iPod y el iMac. Luego vinieron el iPhone y el iPad. Y más recientemente, el Apple Watch y los AirPods. Pero hay mucho más en la empresa más grande de EE.UU. que simplemente gadgets. En su sede del Silicon Valley, en una sala sin descripción llena de un par de cientos de máquinas zumbantes y unos pocos ingenieros con batas de laboratorio, Apple está diseñando los chips personalizados que alimentan sus productos más populares. Apple debutó sus semiconductores caseros en el iPhone 4 en 2010. Además, este año todos los Mac nuevos son impulsados por el propio silicon de Apple, poniendo fin a los más de 15 años de dependencia en Intel. Hablando sobre el cambio más importante en nuestros productos durante los últimos 20 años, está el hecho de que ahora hacemos tantas de esas tecnologías internamente” dijo John Ternus, quien dirige la ingeniería de hardware de Apple. “Y en la cima de la lista, por supuesto, se encuentra nuestro silicon”. Ese cambio también ha abierto a Apple un nuevo conjunto de riesgos. Su silicio más avanzado es fabricado principalmente por un proveedor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Mientras tanto, los teléfonos inteligentes se están recuperando de una profunda caída en las ventas, y competidores como Microsoft están logrando grandes avances en inteligencia artificial. Eso llevó a visita de CNBC a Apple en noviembre, siendo los primeros periodistas en filmar dentro de uno de los laboratorios de chips de la empresa. Esto permitió hablar con el jefe del silicon de Apple, Johny Srouji, sobre el ingreso de la empresa a la compleja industria del desarrollo de semiconductores personalizados, la cual Amazon, Google, Microsoft y Tesla están persiguiendo también. “Tenemos miles de ingenieros” dijo Srouji. “Pero si miras el portafolio de chips que hacemos: muy reducido, de hecho. Muy eficiente”. a diferencia de los fabricantes de chips tradicionales, Apple no está haciendo silicio para otras compañías “Porque en realidad no estamos vendiendo chips externamente, nos enfocamos en el producto” dijo Srouji. “Eso nos da la libertad de optimizar, y la arquitectura escalable nos permite reutilizar piezas entre productos diferentes”. El equipo de silicio de Apple ha crecido a miles de ingenieros trabajando en laboratorios alrededor del mundo, incluyendo en Israel, Alemania, Austria, el Reino Unido y Japón. dentro de los EE.UU., la empresa posee instalaciones en el Silicon Valley, San Diego y Austin, Texas. El tipo de chip primario que Apple está desarrollando es conocido como sistema en chip, o SoC. Eso reúne la unidad de procesamiento central (CPU), unidad de procesamiento gráfico (GPU) y otros componentes. El primer SoC de Apple fue la serie A, que ha avanzado desde la A4 en 2010 hasta la A17 Pro anunciada en septiembre de este año. Es el procesador central en iPhones, al igual que algunos iPads, Apple TVs y HomePod. “Es el silicio y todos los bloques que van en ese silicio” dijo Bajarin. El equipo de silicio de Apple lanzó también la serie M, primero en 2020, la cual ahora impulsa todos los Macs nuevos y iPads más avanzados. Ese producto va hasta la línea M3. El grupo de chips H se usan en AirPods. Los chips U permiten la comunicación entre dispositivos de Apple. Y el chip más reciente, el R1, está programado para enviarse a comienzos del próximo año en los visores de realidad virtual de Apple. Dedicado a procesar la entrada de las cámaras, sensores y micrófonos del dispositivo, Apple dice que transmitirá imágenes a las pantallas en un tiempo de 12 ms. “Nosotros diseñamos los chips con anticipación” dijo Srouji, añadiendo que su personal trabaja con el equipo de Ternus “para construir exactamente y precisamente chips que serán dirigidos a esos productos, y solo a esos productos”. 6. El chip H2 dentro de los AirPods 3 habilita una mejor cancelación de ruido. Dentro del nuevo Apple Watch Series 9, el S9 permite capacidades inusuales como doble toque. En iPhones, el A11 Bionic en 2017 tuvo el primer motor neuronal de Apple, una parte dedicada del SoC para realizar tareas de IA completamente dentro del dispositivo. El último chip, el A17 Pro tiene grandes avances en características como fotografía computacional y renderización avanzada para juegos. Eso ha llevado al desarrollo de versiones nativas de iPhone de juegos como Ubisoft’s Assassin’s Creed Mirage, The Division Resurgence y Capcom’s Resident Evil 4. Apple dice que el A17 Pro es el primer chip de 3 nanómetros con capacidad de alto volumen. “La razón por la que usamos 3 nanómetros es que nos da la habilidad de empacar más transistores en una dimensión específica. Eso es importante para el producto y mucho mejor para la eficiencia energética” dijo Srouji. “Aunque no somos una empresa de chips, estamos llevando la industria por una razón”. El salto de Apple a 3 nanómetros continuó con los chips M3 para computadoras Mac, anunciado en octubre. Apple dice que el M3 permite características como 22 horas de duración de batería y, similar al A17 Pro, un rendimiento gráfico mejorado. “Esos son los primeros días” dijo Ternus. “Tenemos mucho trabajo que hacer, pero creo que ahora hay muchas Macs, prácticamente todas las Macs son capaces de ejecutar títulos Triple-A, lo que no era el caso hace cinco años. Literalemente había cambiado las leyes de la física,” Ternus dijo. “De repente pudimos construir una MacBook Air sorprendentemente delgada y ligera, sin ventilador, con 18 horas de duración de la batería, y superó a la Macbook Pro que habíamos estado vendiendo. Intel finalizó su relación con Apple, después de la primera vez en 2005(Tree-Nanometer)-cambio durante e Mayo-“Apple dijo, ” la MacBoo Pro (primer-ingeniero && vBulletin Admin Moderator Chief -cambi el con ello. Esto es conocido como el A17 Pro. -como el, ‘hardware de diseños, y funcionará 11 veces más rápido que la MacBook Pro Intel que enviamos solamente dos años atrás’. Apple cerró su relación con Intel antes- –Apple tiene otros competidores. AMD, Nvidia están utilizando chips. Otros son los grandes actores de este cambio satisfactorio en el mercado. Ya que hasta 2040, Apple elige a Amazon,Google, Microsoft y Tesla han probado sus 13 años incluso no muy exitosos.”