Comisionado de la FCC vuelve a llorar antimonopolio después del Beeper Mini” Translated to Spanish: “Comisionado de la FCC llora nuevamente por antimonopolio después del Beeper Mini

iMessage es una tecnología de Apple

No está del todo claro si un comisionado de la FCC entiende de qué está hablando, ya que pide acciones antimonopolio contra Apple por su cierre sistemático de la aplicación Beeper Mini que permite usar iMessage en Android.

El gobierno de los Estados Unidos tiene varias investigaciones antimonopolio sobre el control de la App Store y sus servicios por parte de Apple, a veces con buena razón. Sin embargo, al igual que en muchos casos relacionados con la tecnología, parece que ni siquiera un comisionado de la FCC comprende completamente las complejidades entre Apple y Beeper Mini.

Una breve diatriba pronunciada por el comisionado de la FCC Brendan Carr, compartida por primera vez por The Verge, mostró exactamente qué acciones le gustaría ver tomadas contra Apple y demostró cuán poco sabía sobre la situación. Parece pensar que Beeper Mini es una especie de Robin Hood que roba iMessage a la rica y codiciosa Apple para entregárselo a las masas que merecen los mensajes de burbuja azul.

Por las declaraciones de Carr, parece que cree que Apple solo ofrecer iMessage en iPhone es un problema de accesibilidad. Él dice que si Beeper Mini lleva iMessage a Android y Apple lo detiene, Apple está violando la Parte 14 de sus reglas sobre la accesibilidad de los servicios.

Carr sugiere que Apple degrada intencionalmente los mensajes de Android, como al reducir la resolución de las imágenes. No parece estar al tanto del núcleo técnico debajo de los mensajes de texto SMS, ni de las diferencias entre este y el protocolo de mensajería por internet de Apple.

Esta no es la primera ni la última vez que escucharemos a líderes políticos hablar sobre el cierre por parte de Apple de la implementación de Beeper Mini de iMessage en Android. No estamos seguros de por qué la batalla de burbujas verdes contra burbujas azules ha llamado la atención de los políticos, y sigue siendo poco sorprendente que legisladores y funcionarios gubernamentales de todos los ámbitos no parezcan estar completamente informados sobre asuntos técnicos.