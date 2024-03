Comienza la diversión en los Senderos del Dogwood con la Conexión de Cámara de Marzo

18 de marzo—Esta semana en la ciudad hay muchas actividades emocionantes, ya que comenzamos la celebración de tres semanas de los Dogwood Trails, que incluye la Conexión de la Cámara de Comercio del Área de Palestine.

“Estamos emocionados por otra Conexión de la Cámara y la oportunidad de ayudar a los miembros de la comunidad y a los dueños de negocios a establecer contactos y aprender más sobre empresas y organizaciones locales,” dijo Angela Howell-Fields, Directora Ejecutiva de la Cámara.

Realizada el tercer jueves de cada mes, la Conexión de la Cámara generalmente presenta a tres empresas u organizaciones locales, cada una organizando una recepción en diferentes horarios durante el día. Este evento mensual brinda una oportunidad única para que las empresas y personas de la zona se conozcan y establezcan contactos mientras aprenden sobre los miembros comerciales de la cámara y sus servicios.

“Traiga sus tarjetas de presentación para compartir, así como cualquier información promocional que desee hacer pública, y socialice en una, dos o en todas las paradas,” dijo Anja Cline, Servicios de Apoyo para Miembros de la Cámara.

La primera parada de la Conexión de la Cámara de marzo será de 7 a.m. a 9 a.m. el jueves en el Centro de Actividades para Personas Mayores de Palestine y Meals on Wheels, en la calle N. Church 200.

“Realice un recorrido y aprenda más sobre el Centro para Personas Mayores de Palestine y el programa Meals on Wheels,” dijo Cline.

“Nos mostrarán los muchos aspectos de la organización y todos los programas y oportunidades que ofrecen,” dijo Howell-Fields.

Century 21 Gold Award Realty, en la Avenida E. Palestine 324, es la segunda parada, que se llevará a cabo de 11 a.m. a 1 p.m.

“Aprenda más sobre este negocio y establezca conexiones duraderas con otros propietarios de negocios,” dijo Cline.

La última parada es una visita al Consejo de Artes de Dogwood de 4 p.m. a 6 p.m. en el Hotel Redlands, en la calle N. Queen 400.

“Venga y aprenda más sobre el arte en Palestine, así como sobre el próximo evento VIP de Arte del Consejo que se llevará a cabo el viernes 22 de marzo y disfrute de deliciosa comida de Queen St Grille,” dijo Cline.

“Esta es la oportunidad perfecta para conocer su organización y el maravilloso evento que organizan para dar inicio al fin de semana del Festival de Dogwood,” dijo Howell-Fields.

Según Cline, habrá entre dos y tres sorteos en cada ubicación y un gran premio se otorgará a la persona que asista a las tres paradas.

La Conexión de la Cámara fue establecida en 2023 para reemplazar los antiguos eventos ‘Desayuno, Cerveza y Negocios’ y ‘Almuerzo en Grupo’ con la esperanza de brindar más oportunidades para que las empresas y residentes participen cada mes.

“Asegúrese de pasar por una, o por las tres paradas,” dijo Howell-Fields. “¿No puedes asistir este mes? Marque su calendario para el jueves 18 de abril para la próxima Conexión de la Cámara.”