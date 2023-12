Clasificaciones de la App Store como un indicador de impulso en las redes sociales.

El jueves, 14 de diciembre de 2023

Con motivo de la apertura de Threads a los usuarios en la UE, aquí está la lista de fin de año de Apple de las “Principales aplicaciones gratuitas de 2023” de la App Store, en orden:

Temu1

Editor de Video CapCut

Máx

Threads

TikTok

Instagram

Google

YouTube

WhatsApp

Gmail

Google Maps

Facebook

Snapchat

Shein

Telegram

Cash App

Spotify

Messenger (Facebook)

McDonald’s2

Google Chrome

Apple no revela la metodología detrás de esta lista, por lo que es posible que X “merezca” estar en ella, pero fue omitida por Apple debido al ambiente político que permea la plataforma X. Pero esta no parece ser una lista sobre la que Apple ejerció algún control editorial. No es una lista de “Nuestros favoritos”, es una lista de “top”. Apple no es exactamente amigo corporativo de Meta o Google, pero esas dos compañías representan la mitad de esa lista.

En la lista de hoy de las mejores aplicaciones gratuitas en la App Store, en todas las categorías excepto juegos, Threads está en el puesto 2 y X está en el puesto (desplazamientos, desplazamientos, desplazamientos…) 63. TikTok e Instagram están en el top 10 y la aplicación azul de Facebook para personas mayores sigue en el puesto 16. La ubicación de Threads hoy seguramente se ve impulsada significativamente por su lanzamiento en la UE, pero X está completamente enterrado. Tenga en cuenta que los gráficos de popularidad como este siguen curvas de potencia: #63 está en la larga cola.

En la lista de las mejores aplicaciones gratuitas de la Play Store de Google hoy, Threads está en el sexto lugar, detrás de Temu, TikTok, WhatsApp, Instagram y Shein. Telegram, Cash App, Snapchat y Messenger completan el top 10. (Las propias aplicaciones insignia de Google no están en esa lista porque todas están incluidas con Android). Facebook está en el puesto 13, Facebook Lite en el puesto 37, Reddit en el puesto 39, Discord en el puesto 43 y Pinterest en el puesto 48. X está en el puesto 67, justo debajo de la reconocida aplicación “Domino’s Pizza USA”.3

Estas clasificaciones de las tiendas de aplicaciones sugieren fuertemente que Twitter/X está muriendo, y creo que Threads en particular está ayudando a matarlo. El impulso y la tracción son difíciles de ganar y fáciles de perder.

Los demás

No me alegra informar esto, pero a menos que lo haya pasado por alto, no hay clientes de Mastodon en las 200 mejores aplicaciones gratuitas, incluso buscando específicamente dentro de la categoría “redes sociales”, en la App Store o la Play Store.4 (Twitter/X se categoriza como “Noticias”, no “Social”, como un triste apoyo para colocarse más alto en una categoría con menos competencia). Incluso Bluesky aparece en estas listas (en el puesto 80 en la App Store; en el puesto 49 en Play Store). Y en lo que puede ser un punto de datos socioeconómicos interesante, la aplicación Truth Social de Orange Jesus está en el puesto 48 en la Play Store (justo por delante de Bluesky), pero no en las 200 mejores en la App Store. (¿Gorras rojas, burbujas verdes?)

Disfruto de Mastodon y quiero a Ivory, pero Mastodon parece haber alcanzado su pico en popularidad. Es un nicho para nerds. Creo que es un nicho exitoso para nerds. Todavía veo un flujo de contenido interesante en mi feed allí, y disfruto de un compromiso reflexivo de los lectores, pero Mastodon aparentemente no tiene relevancia mainstream, y no creo que la tenga nunca. Las personas no quieren usar redes sociales sin feeds algorítmicos, y no quieren usar redes sociales cuya premisa básica no entienden.