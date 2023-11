Cinco ofertas de Black Friday de Apple que probablemente dejaste pasar, pero merecen una segunda mirada

En caso de que no lo hayas notado, es el fin de semana del Black Friday y prácticamente todos los productos que crea Apple están a la venta en alguna parte. Si buscas un iPad o MacBook, es probable que lo encuentres a un precio cercano al más bajo de todos los tiempos, pero si no tienes un producto específico en mente, puede ser más difícil encontrar una oferta que no puedas dejar pasar. Por supuesto, estamos rastreando cada oferta y estas son tres de nuestras favoritas que podrías haberte perdido.

Paquete de 4 AirTags: $80 ($20 de descuento)

Los AirTags son un producto a menudo pasado por alto en el catálogo de Apple, pero quienes los usan te dirán que son un accesorio indispensable para tu equipaje, billetera, bolso o cualquier otra cosa que no sea de Apple. Pequeños, elegantes y fáciles de usar, los AirTags rastrearán lo que desees en la aplicación Find My y te ayudarán a localizarlo fácilmente si se pierde. Esta oferta rebaja $20 del precio del paquete de 4 y reduce el costo a tan solo $20 cada uno, un ahorro de $9 del precio de venta sugerido de los AirTag. Y si deseas un soporte para llavero, este de Belkin cuesta menos de $12.

iPad de 10ª generación: $349 ($100 de descuento)

Admitiremos que no nos encanta el iPad de 10ª generación a su precio de lista de $449. Es un gran dispositivo con una pantalla Retina de 10.9 pulgadas, un diseño inspirado en el iPad Air y el único de las tabletas de Apple con una cámara en modo paisaje, pero es un poco caro para recomendarlo sobre el iPad mini o el iPad de 9ª generación. Pero con $100 de descuento, es una tableta fantástica a un precio fantástico. Y si 64GB son demasiado pocos, el modelo de 256GB también tiene $100 de descuento.

Cargador MagSafe: $29 ($10 de descuento)

Es posible que el iPhone 15 tenga USB-C, pero la mejor y más fácil manera de cargarlo sigue siendo MagSafe. Puedes comprar muchos cargadores magnéticos de compañías desconocidas que simulan MagSafe, pero solo hay un Cargador MagSafe oficial, que Apple vende por $39. Pero este fin de semana está a la venta por $29 después de aplicar un cupón de Amazon al pagar, lo que reduce un 25 por ciento del precio y prácticamente lo convierte en una compra impulsiva.

Magic Mouse en negro: $89 ($10 de descuento)

El Magic Mouse de Apple recibe mucha burla, pero la realidad es que es un mouse bastante genial. Y es absolutamente hermoso en negro. Por supuesto, Apple cobra más por él ($99 frente a $79) pero este fin de semana puedes comprarlo a un precio de descuento muy raro de $89. Y si no te gusta en negro, el modelo blanco también está en oferta por $68.

MacBook Air de 15 pulgadas: $1,049 ($250 de descuento)

Es fácil pasar por alto el MacBook Air de 15 pulgadas con el nuevo MacBook Pro M3 de 14 pulgadas, pero silenciosamente es el mejor valor en la línea de productos de Apple. Cuando tiene un descuento de $250 es un verdadero robo. No encontrarás una pantalla, procesador o diseño mejor por menos dinero. Si 256GB de almacenamiento es suficiente para ti, $1,049 es simplemente ridículo por lo que obtienes: una magnífica pantalla Liquid Retina con un diseño increíblemente delgado y ligero, un rápido procesador M2, carga rápida con MagSafe, un par de puertos Thunderbolt y una batería para todo el día. (Y el modelo de 512GB con 16GB de RAM también tiene $250 de descuento).

