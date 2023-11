Chispa Audaz: Apple y la Inteligencia Artificial

El lunes 23 de octubre de 2023

Hablando de Mark Gurman, tiene una información interesante sobre los esfuerzos de Apple en inteligencia artificial en su última columna Power On:

La compañía tiene algo de terreno por recuperar. Apple se mantuvo en gran medida al margen cuando OpenAI’s ChatGPT despegó como un cohete el año pasado. Observó cómo Google y Microsoft Corp. lanzaron versiones de inteligencia artificial generativa de sus motores de búsqueda, que arrojaban respuestas convincentemente humanas a las consultas de los usuarios. Microsoft también actualizó sus aplicaciones de Windows con asistentes más inteligentes, y Amazon.com Inc. presentó una revisión mejorada de Alexa con inteligencia artificial.

Mientras tanto, el único lanzamiento notable de inteligencia artificial de Apple fue un sistema de autocorrección mejorado en iOS 17.

Yo argumentaría que la autocorrección mejorada en iOS 17 es una función importante, en mi experiencia es claramente una mejora, y la autocorrección es una característica que utilizan diariamente, en casi todas las aplicaciones, por casi todos los usuarios de iOS. Es una de las características más utilizadas y más importantes en todo el sistema operativo. También argumentaría que Apple ha hecho un trabajo excelente con las funciones de inteligencia artificial en Fotos. La función de búsqueda en Fotos funciona realmente bien.

Pero creo que el resumen de Gurman llega a una verdad esencial. Si les preguntara “¿Qué empresas están a la vanguardia de los productos impulsados por inteligencia artificial?”, dudo que pusiera a Apple en la lista. Y la inteligencia artificial está demostrando ser tan útil y, sin embargo, es un campo incipiente, que Apple pronto necesita estar en esa lista, no sea que sus productos comiencen a quedarse rezagados en competitividad. “¿Qué empresas son las mejores en la integración de la inteligencia artificial en los productos?” será como “¿Qué empresas son las mejores en la creación de hardware a gran escala?” y “¿Qué empresas son las mejores en el diseño de interfaz humana?”

Gurman continúa:

Ahora, el director ejecutivo Tim Cook dice que Apple ha estado trabajando en tecnología de inteligencia artificial generativa durante años. Pero puedo decirles sin lugar a dudas que los ejecutivos de Apple se sorprendieron por el repentino furor de la inteligencia artificial en la industria y han estado dando tumbos desde finales del año pasado para recuperar el tiempo perdido.

“Hay mucha ansiedad al respecto y se considera un error bastante grande internamente”, dijo a Power On una persona con conocimiento del asunto.

Como informé por primera vez en julio, la compañía construyó su propio modelo de lenguaje llamado Ajax y lanzó un chatbot interno llamado “Apple GPT” para probar la funcionalidad. El próximo paso crítico es determinar si la tecnología está a la altura de la competencia y cómo Apple la aplicará realmente a sus productos.

Lo que he escuchado de pajaritos en Cupertino no es que ya se haya cometido un error en esto. Apple casi nunca está a la vanguardia de cosas como esta. Son una empresa deliberada. Su objetivo, al igual que con cualquier nueva tecnología, es integrarla en los productos de la mejor manera y no necesariamente la primera. Es por eso que no hay ansiedad interna de que ya se hayan perdido algo relacionado con la IA.

La ansiedad dentro de Apple radica en que muchas personas internas no creen que el equipo de IA/ML de Apple pueda ofrecer, pero que la empresa, solo por razones de privacidad, utilizará solo lo que provenga de su propio equipo de IA/ML.