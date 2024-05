Jake P. Noch Family Office, LLC. Presenta una Denuncia Solicitando la Custodia de Hydrogenetics

“

Noch Family Office, LLC. ha anunciado hoy que ha presentado una denuncia en el Tribunal de Circuito/Condado del Vigésimo Circuito Judicial, en y para el Condado de Collier, Florida (Caso #: 11-2024-CA-001018-0001-XX), buscando la tutela de Hydrogenetics, Inc. (OTC: HYGN).

La denuncia alega la necesidad de la tutela para garantizar la correcta gestión y protección de los activos e intereses asociados con Hydrogenetics, Inc. (OTC: HYGN). Asegura que la tutela es en el mejor interés de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, empleados y otras partes relevantes.

Es importante tener en cuenta que la presentación de la denuncia no garantiza el resultado, y los procedimientos de tutela están sujetos a la aprobación del tribunal. Noch Family Office, LLC. se compromete a cumplir con todos los procedimientos legales y requisitos durante el proceso.

“Hemos tomado este paso con la máxima consideración por el bienestar de todas las partes involucradas,” dijo Jake P. Noch, Fundador y Director Gerente de Noch Family Office, LLC. “Nuestro objetivo principal es garantizar la estabilidad y la integridad de Hydrogenetics, Inc. (OTC: HYGN), y creemos que la tutela es necesaria para alcanzar este objetivo.”

La denuncia afirma que el nombramiento de un custodio facilitará la preservación de activos, la protección de intereses y la restauración de la confianza en la gestión y operaciones de Hydrogenetics, Inc. (OTC: HYGN).

Noch Family Office, LLC. enfatiza su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las obligaciones legales y regulatorias durante los procedimientos de tutela.

Acerca de Noch Family Office, LLC. https://www.jakepnoch.com/

Noch Family Office, LLC. es una oficina familiar con ningún cliente externo, dedicada a invertir estratégicamente en Acciones Calificadas de Pequeñas Empresas (QSBS) y fomentar el crecimiento de empresas emergentes. Nuestra firma se especializa en guiar estas empresas hacia salidas exitosas a través de fusiones en el mercado público, aprovechando nuestra experiencia y recursos para maximizar su potencial.

En Noch Family Office, LLC., somos más que inversores: somos socios comprometidos con el éxito a largo plazo de las empresas que apoyamos. A través de un respaldo financiero continuo facilitado por mecanismos aprobados por el tribunal 3(a)(10), brindamos apoyo continuo para garantizar un crecimiento sostenido y próspero, impulsando la creación de valor y la innovación en las empresas en las que invertimos.

Declaraciones a futuro:

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de 1934, que se pretende que estén cubiertas por los refugios seguros creados por el mismo. Se advierte a los inversores que todas las declaraciones a futuro conllevan riesgos e incertidumbres, incluida, sin limitación, la capacidad de Noch Family Office, LLC. para llevar a cabo su plan de negocios declarado. Noch Family Office, LLC. cree que las suposiciones subyacentes en las declaraciones a futuro contenidas aquí son razonables, cualquier de las suposiciones podrían ser inexactas, y por lo tanto, no puede haber garantía de que las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa resulten ser precisas. A la luz de las significativas incertidumbres inherentes en las declaraciones a futuro incluidas aquí, la inclusión de dicha información no debe ser considerada como una representación por parte de Noch Family Office, LLC., o cualquier otra persona.

Divulgación de Asesoramiento No Legal:

Este comunicado de prensa no constituye asesoramiento legal, y se recomienda a los lectores que busquen el consejo legal para cualquier asunto legal o preguntas relacionadas con el contenido aquí.

Divulgación de Asesoramiento No de Inversión:

Esta comunicación está destinada únicamente con fines informativos y de ninguna manera implica o constituye una recomendación o solicitud para la compra o venta de valores, materias primas, bonos, opciones, derivados u otros productos de inversión. Cualquier decisión relacionada con inversiones debe tomarse después de una investigación exhaustiva y consulta con un asesor financiero calificado o profesional. No asumimos ninguna responsabilidad por acciones tomadas o no tomadas basadas en la información proporcionada en esta comunicación.

Contacto: [email protected]

Twitter: https://twitter.com/JPNFamilyOffice

FUENTE: Jake P. Noch Family Office, LLC.

