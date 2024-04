China elige a sus oficiales de menor puntuación para comandar submarinos nucleares.

Oficiales de submarinos chinos — excepto por los ingenieros — tienden a tener las calificaciones más bajas en los exámenes de ingreso.

La falta de selectividad es notable. Los submarinos probablemente serían críticos en un conflicto.

La armada china parece tener dudas sobre sus comandantes de barcos y submarinos.

El trabajo de comandar un submarino nuclear debería ser para oficiales inteligentes y bien calificados. O al menos ese es el caso en las armadas occidentales.

No es así en la armada china. Oficiales de submarinos chinos — excepto por los ingenieros — tienden a provenir de candidatos con las calificaciones más bajas en los exámenes de ingreso a la universidad, según un analista estadounidense. Esto sugiere que los comandantes de submarinos de la Armada del Pueblo de Liberación (APL) no son los mejores y más brillantes oficiales más preparados para enfrentar las tensiones y desafíos endémicos de la guerra submarina.

“Basado en la información de puntuación del examen nacional de ingreso a la universidad Gaokao para instituciones académicas PLA, la Universidad de Ingeniería de la PLAN se ubica en promedio en el número dos en puntuaciones de exámenes entre todas las instituciones académicas del PLA,” según un estudio escrito por Roderick Lee, un experto en el ejército chino, para el Instituto de Estudios Marítimos de China en el Colegio Naval de Guerra de los Estados Unidos. “Mientras tanto, la Academia de Submarinos siempre se ubica entre las tres últimas de todas las instituciones del PLA.”

“Suponiendo que la puntuación del Gaokao de un estudiante es generalmente indicativa del potencial de rendimiento global, esto sugiere que los cadetes de submarinos PLAN que se dirigen hacia posiciones en departamentos no relacionados con la ingeniería son inferiores a sus hermanos de la ingeniería,” dijo Lee.

La rivalidad entre los ingenieros en las cubiertas inferiores que mantienen los motores del barco en funcionamiento, versus los oficiales del puente como capitanes, navegantes y oficiales de armas, no es infrecuente en ninguna armada; en los Estados Unidos, en cambio, todos los oficiales y comandantes de submarinos están entrenados en ingeniería nuclear. Para el momento en que un oficial chino alcanza el mando de un submarino, han tenido más de una década de entrenamiento y experiencia en la flota desde que tomaron sus exámenes de ingreso a la universidad.

Sin embargo, la disparidad en la selectividad dentro de la armada china es notable, dado que los submarinos serían una de las armas más importantes de China en un conflicto con los Estados Unidos, Japón o Taiwán. Actualmente, la PLAN opera alrededor de 60 submarinos, incluidos 6 armados con misiles balísticos nucleares, además de 6 submarinos nucleares y 46 submarinos de ataque diésel armados con una variedad de misiles antinavíos y torpedos.

Si la destreza académica equivale a la competencia militar siempre ha sido motivo de debate. La historia está llena de comandantes — como George McClellan en la Guerra Civil Americana — que resultaron más impresionantes en el aula que en el campo de batalla. Por otro lado, el legendario George Patton casi reprueba en West Point.

De todas formas, la armada china parece haber tenido dudas sobre aquellos que comandan sus barcos y submarinos: oficiales de alto rango a menudo navegarían con ellos para supervisar. “Históricamente, la autoridad de un capitán de submarino de la PLAN podría verse erosionada por la presencia de oficiales de mayor rango a bordo,” señaló Lee. “El problema de que los líderes del nivel de flotilla se desplegaran en formaciones de un solo barco y ‘cuidaran’ a los capitanes de barco fue un tema tan relevante para la flota de superficie de la PLAN que la PLAN prohibió explícitamente la práctica en 2019.”

No está claro en qué medida los oficiales de mayor rango continúan cuidando a los capitanes de submarinos, quienes ya deben compartir la autoridad con un comisario político a bordo de cada buque. Hay evidencia de que tener a un oficial de mayor rango efectivamente tomando el mando de un submarino genera resentimiento entre la tripulación del submarino. Quizás no casualmente, Lee señala que comandantes y personal de flotilla estaban a bordo cuando el submarino diésel de clase Ming SS-361 se hundió en 2003, así como el casi hundimiento del submarino clase Kilo SS-372 en 2014.

El servicio en submarinos ya es arduo y aislante, y los conflictos de mando solo exacerban lo que parece ser una crisis de salud mental entre los comandantes y tripulaciones chinas. Cuando investigadores de la Segunda Universidad Médica Militar de China realizaron una encuesta en 2021 de las tripulaciones de submarinos en la flota del Mar del Sur de la PLAN, el 21 por ciento reportó haber experimentado problemas de salud mental. Marineros y oficiales “en la fuerza de submarinos en el Mar del Sur de China enfrentan riesgos para la salud mental y sufren de problemas psicológicos graves,” concluyó el estudio, que enumeró la educación — junto con la edad y la experiencia — como los mejores predictores de la salud mental para las tripulaciones de submarinos.

“La vida en el servicio de submarinos de la PLAN es difícil,” afirmó Christopher Sharman, director del Instituto de Estudios Marítimos de China, a Business Insider. “Las condiciones son desafiantes y China ha sufrido accidentes de submarinos en el pasado. Estas variables contribuyen a hacer que la vida en la fuerza de submarinos sea menos atractiva.”

La idea de que un submarino — especialmente uno propulsado por un reactor nuclear o incluso armado con misiles nucleares — sea comandado por un oficial con una calificación baja en los exámenes es poco reconfortante. No obstante, Lee cree que la flota de submarinos de China sigue siendo una fuerza capaz. No hay “defectos claros y evidentes en cómo la PLAN lidera su fuerza de submarinos. Aunque su sistema educativo sufrió cierta turbulencia a principios del siglo XXI y sigue enfrentando desafíos hoy en día, estos desafíos no parecen ser lo suficientemente sustanciales como para afectar dramáticamente el desempeño operativo.”

Sin embargo, las bajas calificaciones educativas de los capitanes de submarinos chinos pueden ser una vulnerabilidad que los antisubmarinos estadounidenses pueden aprovechar, sugiere Lee. La fuerza de submarinos de China es más propensa a cometer errores ya que “extrae a sus líderes de algunos de los cadetes con peor rendimiento,” dijo Lee. “Incluso si la puntuación del Gaokao no es indicativa del rendimiento humano general, sí refleja cierto nivel de inteligencia y dedicación individual. La fuerza de submarinos de la PLAN debe entonces depender de sus oficiales menos talentosos para liderar fuerzas que podrían quedar aisladas durante días, si no semanas.”

Al presionar a los comandantes de submarinos chinos, como al enfrentarlos con desafíos múltiples o inesperados, podrían ser provocados a cometer un error. “Esto podría hacer que los oficiales de submarinos de la PLAN sean más propensos a sufrir a los precursores de errores como una escasa competencia, habilidades inadecuadas de resolución de problemas, actitudes inapropiadas hacia las tareas, hábitos de comunicación imprecisos e incapacidad para manejar el estrés.”

Por otro lado, un capitán de submarino chino habrá tenido años de experiencia y entrenamiento adicional antes de asumir el mando. Queda por verse si sus calificaciones en los exámenes universitarios impactan en su desempeño en combate.