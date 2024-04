Caterpillar se dará de baja de Euronext París y SIX Swiss Por Investing.com

Irving, Texas – Caterpillar Inc. (NYSE: NYSE:), un destacado fabricante de equipos de construcción y minería, anunció hoy su decisión de retirar sus acciones comunes de Euronext Paris debido al bajo volumen de negociación y los costos administrativos asociados. El retiro ha sido aprobado por la Junta Directiva de Euronext Paris S.A. y está programado para llevarse a cabo el 28 de mayo de 2024.

La compañía también reveló planes para retirar sus acciones de la Bolsa Suiza SIX para finales de 2024. Después de estos retiros, las acciones de Caterpillar seguirán cotizando en la Bolsa de Nueva York (NYSE), que es la principal bolsa de valores de la compañía.

Caterpillar está ofreciendo a los titulares de sus acciones negociadas en Euronext Paris dos opciones: pueden mantener sus acciones y negociarlas en la NYSE después del retiro o participar en una instalación de ventas voluntarias para vender sus acciones en la NYSE. La instalación de ventas estará disponible del 3 de mayo de 2024 al 16 de mayo de 2024, con Société Générale actuando como agente centralizador. Las ventas comenzarán el 23 de mayo de 2024, al precio de mercado vigente. La compañía cubrirá la centralización, las tarifas de corretaje y cualquier comisión de cambio de divisas aplicable para las ventas.

Se recomienda a los accionistas que consulten a sus asesores de inversiones antes de decidir participar en la instalación de ventas voluntarias. El último día de negociación de las acciones de Caterpillar en Euronext Paris será el 27 de mayo de 2024.

Caterpillar, con ventas y ingresos de 67.1 mil millones de dólares en 2023, ha sido un jugador importante en su industria durante casi un siglo. Opera a través de segmentos que incluyen Industrias de Construcción, Industrias de Recursos y Energía y Transporte, y también proporciona financiamiento y servicios relacionados a través de su segmento de Productos Financieros.

Con los ingresos de los últimos doce meses de la compañía en 67.0 mil millones de dólares y una tasa de crecimiento del 8.59%, la solidez financiera de Caterpillar es evidente.

