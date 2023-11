Breve informe del jueves: Una carrera para extender la tregua en Gaza.

Enfoques de las conversaciones de alto el fuego en las prórrogas adicionales

Los principales funcionarios de Catar, Egipto y EE.UU. estaban presionando para asegurar otra prórroga del alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamas, que está previsto que expire hoy.

Los funcionarios ven esto como la mejor manera de aliviar la crisis humanitaria, asegurar la liberación de más rehenes y reducir el número de muertos en la guerra. Pero los funcionarios con conocimiento de las conversaciones dijeron también que esperaban que la sucesión de pausas a corto plazo allanara el camino para poner fin a la guerra.

Una de esas personas dijo que los mediadores esperan que cuanto más dure el alto el fuego, más difícil será para Israel reanudar su ofensiva y llegar al sur de Gaza, donde se cree que se encuentran escondidos los líderes principales de Hamas.

Un alto funcionario israelí dijo que actualmente no hay negociaciones dirigidas a un alto el fuego a largo plazo o a un intercambio que involucre a todos los rehenes restantes por todos los prisioneros. Israel ha prometido no detener su ofensiva hasta que la dirección de Hamas sea erradicada y sus sistemas militares y de gobierno sean desarraigados de Gaza. Los miembros del gobierno del Primer Ministro Benjamin Netanyahu están amenazando con derribarlo si no reinicia los combates.

Hasta ahora, la mayoría de los intercambios han involucrado mujeres y niños. Pero cuando las negociaciones se refieran a combatientes, las conversaciones se volverán más difíciles. Se cree que Hamas tiene detenidos a una docena de soldados israelíes capturados durante la matanza del 7 de octubre, y Israel mantiene a muchos prisioneros palestinos de alto perfil, incluidos miembros prominentes de Hamas cuya liberación el grupo ha prometido perseguir.

El calvario de los rehenes: Una tía de Avigail Idan, una niña que fue tomada como rehén por Hamas después de que vio a sus padres asesinados y cumplió 4 años antes de ser liberada, dijo que su sobrina compartía una pieza de pan pita por día con otras cuatro personas, y que no tenía acceso a una ducha o bañera durante sus 50 días de cautiverio.

La preocupación está aumentando por los miembros de la familia Bibas, una madre y sus dos hijos pequeños, después de que la ala armada de Hamas afirmara que los tres habían sido asesinados en ataques aéreos israelíes.

Actualizaciones de liberación: Hamas liberó a 10 rehenes israelíes y dos nacionales tailandeses el martes, elevando el número total de cautivos liberados a 85. Esto es lo que sabemos por aquellos que siguen detenidos.

Incursión en Cisjordania: Dos niños y dos miembros de grupos armados murieron a manos de las fuerzas de ocupación israelíes ayer durante una redada en la ciudad de Jenin, según informaron el Ministerio de Salud palestino y un funcionario del campamento.

Estados Unidos acusa a un ciudadano indio de un complot para matar a un separatista sij

Fiscales federales en Manhattan acusaron ayer a un ciudadano indio de intentar matar a un separatista sij en la ciudad de Nueva York, una acusación que podría complicar las delicadas relaciones entre EE.UU. e India.

Se acusó a Nikhil Gupta de intentar contratar a un sicario que resultó ser un “agente encubierto de las fuerzas del orden de EE.UU.”, dijeron los fiscales. Las acusaciones se anunciaron días después de que funcionarios de EE.UU. expresaran sus preocupaciones a Nueva Delhi sobre el complot de asesinato contra el separatista Gurpatwant Singh Pannun, un ciudadano de EE.UU. que es consejero general del grupo de defensa con sede en Nueva York Sikhs for Justice.

En un mercado petrolero inestable, la OPEP tiene que tomar decisiones amargas

La agenda para la reunión de hoy de la OPEP probablemente será desagradable para muchos de sus miembros. El débil mercado petrolero está presionando a Arabia Saudita, el líder de facto de la OPEP Plus, un grupo más grande que incluye a Rusia, para que presione para continuar y quizás profundizar los recortes de producción. Se pide a los miembros más pequeños de la OPEP que aprueben límites de producción más bajos.

China, que representó las tres cuartas partes del crecimiento de la demanda mundial en 2023, se enfrenta a una desaceleración económica. Se espera que la expansión económica general sea débil, y el uso más eficiente de la energía y la proliferación de vehículos eléctricos reducirán el consumo de petróleo. La oferta de productores fuera del grupo, notablemente EE.UU. y Brasil, está creciendo.

Paddington es el oso más ocupado de Hollywood, apareciendo junto a Anthony Hopkins, Tom Hanks y Robert De Niro. Incluso se puso un traje espacial para “Interstellar”.

Pero su prominencia no tiene nada que ver con un calendario promocional. Es porque todos los días desde 2021, el artista Jason Chou ha editado fotográficamente a la estrella antropomorfizada en escenas de películas y programas de televisión populares. No tiene planes de detenerse.

ARTES E IDEAS

Los 10 mejores libros de 2023

Cada año, desde la primavera, mis colegas en The Book Review pasan meses debatiendo sobre los libros más excepcionales que llegan a sus escritorios: las familias a las que llegaron a amar, la narrativa no ficcional que los cautivó, los universos ficticios que no podían olvidar.

Entre sus selecciones se encuentra “Algunas personas necesitan morir” de Patricia Evangelista, un poderoso mémoire que narra los años en que Rodrigo Duterte fue presidente de Filipinas y llevó a cabo una campaña asesina de asesinatos extrajudiciales contra aquellos involucrados en el narcotráfico. Los asesinatos se volvieron tan frecuentes que periodistas como Evangelista los rastreaban no por fecha, sino por hora de la muerte.

Aquí están los otros nueve libros que llegaron a la lista.

