Bluesky anuncia importante actualización con nuevo logotipo y características.

Bluesky, la red social descentralizada y plataforma de microblogging conceptualizada por el ex CEO de Twitter Jack Dorsey, ha anunciado una importante actualización. En primer lugar, la aplicación tiene un nuevo logotipo: una mariposa azul. En segundo lugar, la supuesta alternativa a Twitter/X, que sigue siendo solo por invitación, ahora permite a cualquiera ver publicaciones y perfiles sin iniciar sesión. También ha añadido soporte para fuentes RSS para perfiles.

Bluesky tiene un nuevo logotipo, una mariposa azul

En su lanzamiento, Bluesky tenía un logotipo acorde con su nombre: cielo azul con nubes. Sin embargo, según la CEO de la empresa Jay Graber, “la gente estaba utilizando orgánicamente el emoji de la mariposa para indicar sus identificadores de Bluesky”. Por lo tanto, decidieron adoptarlo como el nuevo logotipo. Graber dice que la mariposa representa su misión, que es “transformar las redes sociales en algo nuevo”.

Junto con la introducción de un nuevo logotipo, la aplicación también ha añadido nuevas características. En primer lugar, ya no necesitas iniciar sesión para ver publicaciones en Blusky. Por ejemplo, este anuncio oficial es visible para cualquiera. Incluso puedes hacer clic en el identificador del perfil para ver detalles como la lista de seguidores, publicaciones totales y más. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de ocultar publicaciones de personas que no han iniciado sesión.

Además, Bluesky ahora admite el compartir publicaciones en chats grupales. También ha añadido fuentes RSS para perfiles, lo que permite a cualquiera descubrir publicaciones pegando enlaces de perfil en un lector de fuentes RSS. La versión 1.61 de la aplicación también introduce un reproductor de video y música dentro de la aplicación. Si una publicación incluye un enlace a YouTube, SoundCloud, Spotify o Twitch, puedes reproducir el contenido multimedia dentro de la aplicación. Sin embargo, Bluesky aún no admite la reproducción automática.

Por último, pero no menos importante, la última actualización de Bluesky permite a los usuarios ocultar publicaciones que encuentren ofensivas o que no quieran volver a ver por cualquier otro motivo. No aparecerá en tus feeds. Incluso si lo visitas directamente, la publicación estará detrás de una máscara y tendrás que desenmascararla manualmente para verla. Esta función está actualmente en beta y puede no funcionar correctamente. Las publicaciones ocultas no se sincronizan entre tus dispositivos.

La nueva actualización también corrige errores y mejora la estabilidad

Junto con la adición de nuevas características, Bluesky también ha solucionado varios errores. Estos incluyen las listas de cuentas silenciadas y bloqueadas que aparecen vacías, la pantalla de inicio en blanco, la aplicación que se bloquea al interactuar con hilos y los modales que flotan en la parte superior de la pantalla. “Construimos Bluesky para ser un hogar para la conversación pública”, dijo Graber. “El pájaro de Twitter liberado de una plataforma cerrada para volar en el ecosistema abierto de Bluesky”.