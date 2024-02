Blinken afirma que las nuevas colonias israelíes en Cisjordania son ilegales, revirtiendo la política de Trump.

El Secretario de Estado Antony J. Blinken dijo el viernes que el gobierno estadounidense considera ahora que los nuevos asentamientos israelíes en territorios palestinos son “inconsistentes con el derecho internacional”, revirtiendo una política establecida durante la administración Trump y volviendo a una posición de larga data de EE. UU.

El Sr. Blinken habló en una conferencia de prensa en Buenos Aires, después de que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, hiciera un anuncio el jueves indicando que se agregarían miles de nuevas residencias a los asentamientos. El Sr. Blinken dijo que estaba “decepcionado” por el anuncio.

“Ha sido una política de larga data bajo administraciones republicanas y demócratas por igual que los nuevos asentamientos son contraproducentes para alcanzar una paz duradera”, dijo. “Son inconsistentes con el derecho internacional. Nuestra administración mantiene una firme oposición a la expansión de asentamientos. Y en nuestra opinión, esto solo debilita, no fortalece, la seguridad de Israel.”

El Sr. Blinken estaba en Argentina para reuniones con el presidente recientemente electo, Javier Milei, y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

En Washington, John F. Kirby, portavoz de la Casa Blanca, reiteró esa postura en comentarios a los periodistas. “Esta es una postura que ha sido consistente en un rango de administraciones republicanas y demócratas: si hay una administración que está siendo inconsistente, fue la anterior”, dijo.

Funcionarios del Departamento de Estado se negaron a decir qué acciones, de haberlas, podría tomar Estados Unidos para responsabilizar legalmente a los colonos israelíes o al gobierno por la construcción de nuevos asentamientos.

Durante muchos años, los asentamientos han proliferado en toda Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel, sin que Estados Unidos presione por alguna acción legal. Actualmente, alrededor de 500,000 residentes viven en Cisjordania ocupada y más de 200,000 en Jerusalén Este.

En noviembre de 2019, el secretario de Estado del presidente Trump, Mike Pompeo, revirtió cuatro décadas de política de EE. UU al afirmar que los asentamientos no violaban el derecho internacional. Los abogados del Departamento de Estado nunca emitieron una nueva determinación legal que respaldara ese cambio de política, y el cambio de Blinken de vuelta a la política antigua es consistente con un hallazgo legal de larga data del departamento.

A partir de 2021, cuando el presidente Biden asumió el cargo, los reporteros diplomáticos preguntaron a funcionarios del Departamento de Estado si Blinken planeaba revertir la acción de Pompeo, pero los funcionarios dijeron en cada ocasión que no había cambios en la política.

Algunos funcionarios del Departamento de Estado se habían sentido incómodos el año pasado por el agudo aumento en actos de violencia de colonos extremistas. Después de los ataques del 7 de octubre de Hamas, la violencia aumentó en Cisjordania, y Biden y Blinken comenzaron a condenar las acciones y la expansión de los asentamientos.

El viernes por la tarde, Jeremy Ben-Ami, presidente de J Street, un grupo liberal de defensa judío estadounidense que intenta dar forma a la política sobre Israel, elogió el anuncio de Blinken.

“Ahora, la administración debe dejar claro que, especialmente a la luz de la volatilidad de la situación actual entre israelíes y palestinos, no debe haber más expansión del proyecto de asentamientos”, dijo en un comunicado. Agregó que la administración Biden debería mostrar que “tomará más medidas para hacer valer su opinión, y la opinión de la comunidad internacional, de que la anexión gradual de Cisjordania debe detenerse.”

La medida de Pompeo en 2019 fortaleció la posición del primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel, quien había prometido durante dos elecciones ese año anexar Cisjordania. La nueva coalición gobernante de Netanyahu tiene varios ministros de extrema derecha que apoyan esa dirección, y son esos políticos los que han ayudado a Netanyahu a mantenerse en el poder a pesar de la amplia crítica en su contra por su incapacidad para proteger a Israel de los ataques del 7 de octubre de Hamas y sus movimientos para socavar el poder judicial.

El jueves por la noche, la oficina de uno de esos ministros, Smotrich, anunció que un comité de planificación israelí existente que supervisa la construcción en Cisjordania se reuniría.

Dijo que el comité avanzaría con los planes para más de 3,000 unidades de vivienda, la mayoría de ellas en Ma’ale Adumim, cerca del lugar de un ataque armado palestino ese mismo día. La oficina de Smotrich describió la expansión de los asentamientos como una “respuesta sionista apropiada” al ataque.

“Que todo terrorista que planee hacernos daño sepa que levantar la mano contra los ciudadanos de Israel se encontrará con muerte, destrucción y el fortalecimiento de nuestro inquebrantable dominio sobre toda la Tierra de Israel”, dijo Smotrich en un comunicado

La oficina de Smotrich no dijo cuándo se reuniría el comité, si las unidades de vivienda serían nuevas casas o en qué etapa del proceso de planificación se encontraban.

Blinken también dijo que se reservaría el juicio sobre el plan de posguerra para Gaza que Netanyahu ha empezado a circular entre los funcionarios israelíes. Blinken dijo que cualquier plan tiene que estar alineado con tres principios: Gaza no debería ser una base para el terrorismo; el gobierno israelí no debería reocupar Gaza; y el tamaño del territorio de Gaza no debería reducirse.

“Hay ciertos principios básicos que establecimos hace muchos meses”, dijo, refiriéndose al resultado de una reunión diplomática en Tokio, “que consideramos muy importantes cuando se trata del futuro de Gaza.”

Aaron Boxerman contribuyó con el reportaje desde Jerusalén.