Biden afirma que el Estado palestino “real” debe llegar después de la guerraBiden dice que el “verdadero” Estado Palestino debe llegar después de la guerra

President Biden has stated that the resolution to the Israel-Hamas conflict must be the establishment of a “real” Palestinian state existing alongside Israel. The President also mentioned that he and his team have been engaged in talks with Arab nations regarding the next steps, although no specific details were provided.

During a news conference after his meeting with China’s leader, Xi Jinping, Mr. Biden emphasized that he believes the conflict will only come to an end with a two-state solution. This statement echoes recent public declarations by Mr. Biden and Secretary of State Antony J. Blinken.

The creation of a Palestinian state has long been a goal of U.S. policy, but progress has been limited in recent years. The last significant effort in this direction came during John Kerry’s tenure as Secretary of State in the Obama administration.

Regarding the ongoing violence, Mr. Biden did not specify a timeline for urging Israel to cease its actions in Gaza. He stated that the conflict will only stop when Hamas is no longer able to carry out attacks on Israelis. Reports have surfaced about Hamas maintaining weapon stockpiles beneath hospitals in Gaza.

In response to attacks by Hamas and other militant groups in southern Israel, approximately 1,200 people were killed and 240 others were abducted. Israeli strikes in Gaza have resulted in the deaths of at least 11,000 people, with 40 percent of the casualties being children, according to the Gaza health ministry.

President Biden mentioned that Israeli forces are allowing medical personnel at Al-Shifa Hospital to evacuate, indicating a change in the pattern of bombing.

Hamas has released some hostages and has expressed willingness to release more, provided certain conditions are met. Negotiations are ongoing to secure the release of additional hostages, with the involvement of Qatar as a mediator.

Overall, Mr. Biden expressed cautious optimism regarding the potential release of hostages, while also highlighting the collaborative efforts with Qatar to facilitate negotiations.

El presidente Biden señaló el miércoles que el fin del conflicto entre Israel y Hamas debe ser el establecimiento de un estado palestino “real” que coexista junto a Israel. El presidente también mencionó que él y su equipo han estado comprometidos en negociaciones con naciones árabes apuntando hacia los próximos pasos, aunque no se dieron detalles específicos.

Durante una rueda de prensa tras su reunión con el líder chino Xi Jinping, el Sr. Biden enfatizó que cree que el conflicto solo tendrá fin con una solución de dos estados. Esta afirmación refleja declaraciones públicas recientes del Sr. Biden y del secretario de Estado Antony J. Blinken.

La creación de un estado palestino ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la política de Estados Unidos, pero el progreso ha sido limitado en los últimos años. El último esfuerzo significativo en esta dirección ocurrió durante el mandato de John Kerry como secretario de Estado en la administración Obama.

En relación a la violencia en curso, el Sr. Biden no especificó un cronograma para instar a Israel a cesar sus acciones en Gaza. El presidente declaró que el conflicto solo cesará cuando Hamas ya no pueda llevar a cabo ataques contra los israelíes. Han surgido informes sobre Hamas manteniendo depósitos de armas debajo de hospitales en Gaza.

En respuesta a los ataques de Hamas y otros grupos militantes en el sur de Israel, aproximadamente 1,200 personas fueron asesinadas y 240 fueron secuestradas. Los ataques israelíes en Gaza han resultado en la muerte de al menos 11,000 personas, con un 40 por ciento de las víctimas siendo niños, según el ministerio de salud de Gaza.

El presidente Biden mencionó que las fuerzas israelíes están permitiendo la evacuación del personal médico en el Hospital Al-Shifa, lo que indica un cambio en el patrón de bombardeos.

Hamas ha liberado algunos rehenes y ha expresado su disposición a liberar más, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Las negociaciones están en curso para asegurar la liberación de más rehenes, con la participación de Qatar como mediador.

En general, el Sr. Biden expresó un optimismo cauteloso con respecto a la liberación potencial de los rehenes, al tiempo que destacó los esfuerzos colaborativos con Qatar para facilitar las negociaciones.