Biden adopta el discurso de Schumer criticando a NetanyahuTranslation: Biden abraza el discurso de Schumer castigando a Netanyahu

El presidente Biden elogió el viernes el discurso del senador Chuck Schumer criticando al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificándolo de “buen discurso” que planteó preocupaciones “compartidas no solo por él sino por muchos estadounidenses”.

Aunque el Sr. Biden no respaldó explícitamente ninguna de las críticas específicas en el discurso, ni el llamado del Sr. Schumer a elecciones para reemplazar a Netanyahu, los comentarios del presidente fueron el último paso en su creciente crítica pública al primer ministro israelí.

En privado, los dos han chocado en una serie de llamadas telefónicas, la última de las cuales fue hace un mes, pero el Sr. Biden ha sido reacio a distanciarse públicamente de Netanyahu.

En una entrevista el viernes, el Sr. Schumer dijo que dio el discurso porque “pensé que era importante mostrar que incluso si estás en desacuerdo con Netanyahu, aún puedes ser un fuerte aliado de Israel”.

No hay indicación de que la Casa Blanca estuviera involucrada de alguna manera en la planificación del discurso.

Pero a veces en Washington, el indicador más revelador es no una declaración pública, sino la ausencia de una. El Sr. Biden podría haberle pedido al Sr. Schumer que se contuviera, para no poner en peligro la futura capacidad del presidente para tratar con Netanyahu, con quien apenas habla ahora. Podría haber dicho que Estados Unidos no debería expresar una opinión sobre el funcionamiento interno de los procesos democráticos de Israel. No hizo nada de eso.

Legisladores y asistentes que han hablado con el Sr. Biden en las últimas semanas dicen que su enojo con Netanyahu ahora está acabando con su reticencia a hacer públicas sus críticas. Está enojado con el hecho de que Netanyahu ha rechazado públicamente la insistencia de la administración de restringir las campañas de bombardeos que han matado aproximadamente 30,000 personas en Gaza, permitir más ayuda y planificar un futuro posguerra que no involucre a Israel en el territorio.

La semana pasada, se escuchó a Biden decir a un miembro del Congreso que él y Netanyahu tendrían que tener una reunión de “venir a Jesús”.

El Sr. Biden dijo que el Sr. Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría del Senado, informó a su personal de la Casa Blanca antes del discurso en el que el senador criticó el liderazgo de Netanyahu en la guerra contra Hamás y concluyó que el primer ministro corre el riesgo de convertir a Israel en un paria global.

“No voy a dar más detalles sobre el discurso”, respondió Biden a una pregunta de un reportero mientras recibía al primer ministro irlandés en la Casa Blanca. “Hizo un buen discurso, y creo que expresó una seria preocupación compartida no solo por él sino por muchos estadounidenses”.

El día antes de que Schumer se pusiera de pie en el pozo del Senado y entregara sus comentarios, llamó a Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, y a Jeffrey D. Zients, jefe de gabinete de la Casa Blanca, según personas familiarizadas con la conversación. Preguntó a Sullivan si pronunciar el discurso podría poner en peligro las negociaciones sobre la liberación de rehenes, y se le dijo que no había problema. Zients no expresó objeciones políticas.

Biden ha respaldado firmemente el derecho de Israel a defenderse y responder al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre que mató a 1,200 personas. El presidente también ha rechazado las llamadas desde su propio partido de cortar el flujo de armas o imponer condiciones a su uso.

Pero Biden se ha vuelto cada vez más crítico del gobierno de Netanyahu por su conducción de la guerra. En su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada, Biden dijo que “Israel debe permitir más ayuda en Gaza y asegurar que los trabajadores humanitarios no queden atrapados en el fuego cruzado” y que “proteger y salvar vidas inocentes debe ser una prioridad”.

Durante el fin de semana, Biden insinuó, pero se detuvo antes de decir, que podría imponer algunas restricciones a las armas proporcionadas a Israel si se ignoraban sus advertencias. “Es una línea roja, pero nunca dejaré a Israel”, dijo, asegurando que armas defensivas como la Cúpula de Hierro, que intercepta cohetes entrantes, nunca estarían en peligro.

Pero eso dejó abierto si pondría límites en cómo Israel usaba bombas de 1,000 y 2,000 libras contra objetivos en Gaza, donde las enormes explosiones causan víctimas en un entorno urbano. Sullivan eludió preguntas esta semana sobre el pensamiento del presidente, diciendo que “no vamos a participar en hipótesis sobre lo que sucederá más adelante, y los informes que pretenden describir el pensamiento del presidente son especulaciones infundadas”.

Schumer también se abstuvo de abogar por límites en las armas que se envían a Israel. Pero algunos de sus colegas demócratas, liderados por el senador Chris Van Hollen de Maryland, están pidiendo abiertamente eso. Una docena de senadores han dicho que están trabajando en una enmienda que requeriría que las armas recibidas por cualquier nación se utilicen “de acuerdo con la ley estadounidense”, que contiene disposiciones para limitar los ataques que podrían causar daños colaterales a los civiles.

Aun así, el discurso de Schumer el jueves fue más allá de lo que cualquier funcionario estadounidense de alto rango ha ido en castigar a Netanyahu.

El primer ministro “se ha desviado al permitir que su supervivencia política prevalezca sobre los mejores intereses de Israel” y “ha estado demasiado dispuesto a tolerar el costo civil en Gaza, lo que está llevando el apoyo a Israel en todo el mundo a niveles históricamente bajos”, dijo Schumer.

Continuó diciendo que creía que “unas nuevas elecciones son la única forma de permitir un proceso de toma de decisiones saludable y abierto sobre el futuro de Israel”. Esas elecciones, agregó, deberían tener lugar “una vez que la guerra comience a disminuir” y “darían a los israelíes la oportunidad de expresar su visión para el futuro posguerra”.

“Por supuesto, Estados Unidos no puede dictar el resultado de una elección”, continuó Schumer, “ni deberíamos intentarlo. Eso es para que el público israelí decida, un público que creo que entiende mejor que nadie que Israel no puede esperar tener éxito como un paria contrario al resto del mundo”.

El discurso desató una controversia en Israel, especialmente viniendo de Schumer, un partidario judío de larga data del Estado judío y un estrecho aliado de Biden.

Después de que Biden hablara el viernes, un portavoz de la Casa Blanca enfatizó que el presidente no estaba pidiendo específicamente nuevas elecciones. “Eso dependerá de la decisión del pueblo israelí”, dijo el portavoz, John F. Kirby.

Críticos en Estados Unidos e Israel han criticado que las declaraciones de Schumer equivalen a una intervención extranjera inapropiada en la política democrática interna de un aliado, especialmente en un momento de guerra con Israel combatiendo a un enemigo decidido a su destrucción. En el pasado, sin embargo, los asesores de Biden han señalado que Netanyahu ha estado dispuesto a insertarse en el proceso político estadounidense, especialmente cuando compareció ante el Congreso para oponerse a la aprobación del acuerdo nuclear con Irán de 2015.

Biden ofreció sus pensamientos sobre el discurso de Schumer durante una reunión en la Oficina Oval con el primer ministro Leo Varadkar de Irlanda, quien también ha sido un crítico vocal del manejo de la guerra por parte de Israel. Varadkar cumplió su promesa de plantear el tema con Biden durante el encuentro anual en la Casa Blanca para celebrar el Día de San Patricio.

“Quiero seguir hablando sobre la situación en Gaza también”, le dijo Varadkar a Biden. “Ya conoces mi punto de vista de que necesitamos un alto el fuego lo antes posible para llevar comida y medicinas, para sacar a los rehenes. Y tenemos que hablar sobre cómo podemos lograrlo y avanzar hacia una solución de dos Estados, que creo que es la única forma de tener una paz y seguridad duraderas”.

Biden asintió. “Estoy de acuerdo”, dijo suavemente.

Aun así, Varadkar salió de la reunión entendiendo que, a pesar de sus propias preocupaciones sobre las operaciones militares de Netanyahu, Biden no tenía la intención de interrumpir el flujo de municiones y defensas aéreas de Estados Unidos a Israel.

“El presidente está muy claro en que EE. UU. seguirá apoyando a Israel y asistiendo a Israel a defenderse, así que no creo que eso vaya a cambiar”, dijo Varadkar a los reporteros fuera de la Casa Blanca después de la reunión. “Pero creo que a ninguno de nosotros nos gusta ver que las armas estadounidenses se usen de la forma en que se están usando. La forma en que se están usando en este momento no es a modo de defensa propia”.