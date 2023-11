Best Buy lanza increíbles ofertas de MacBook M3: $100 de descuento y AppleCare gratuito

Imagen destacada del artículo

Aunque se acaba de anunciar, las MacBook M3 de Apple tienen un descuento de $100 para los miembros de My Best Buy Plus y Total. Además, los miembros de Total obtienen hasta 24 meses de AppleCare siempre que la membresía esté activa.

Aunque existen otros descuentos disponibles en la nueva línea de MacBook M3 con AppleCare que no requieren membresía, la oferta de Best Buy sigue siendo competitiva si tienes una membresía existente de My Best Buy Plus o Total, o planeas suscribirte a una.

Con la promoción de membresía, puedes adquirir una MacBook M3 por tan solo $1,499.

Los miembros de My Best Buy Total obtienen hasta 24 meses de AppleCare para la mayoría de los nuevos productos de Apple comprados en Best Buy mientras tu membresía esté activa. Teniendo en cuenta que tres años de AppleCare tienen un costo de entre $279 y $399 en toda la línea de MacBook M3, tener una membresía de My Best Buy Total puede ser beneficioso para tu billetera, especialmente si planeas comprar una variedad de artículos durante el año.

Su costo es de $179.99 al año, pero los beneficios son substanciales. Puedes obtener precios exclusivos en miles de productos y envío gratuito en 2 días para una variedad de electrónicos.

Aún más ofertas de Apple

