Berkshire Hathaway reduce la participación en Apple en un 13% por Investing.com.

La empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE:), redujo su participación en Apple (NASDAQ:) según el informe de ganancias trimestrales de hoy.

La inversión de Berkshire en Apple ahora está valorada en $135.4 mil millones, reflejando la propiedad de aproximadamente 790 millones de acciones. Este ajuste significa una disminución del 13% en la participación de la empresa en el gigante tecnológico.

Sin embargo, Apple sigue siendo la mayor posición en la cartera de Berkshire.

“No me molesta en absoluto escribir ese cheque, y realmente espero que con todo lo que América ha hecho por todos ustedes, no les moleste que lo hagamos, y si lo hago al 21% este año y lo hacemos a un porcentaje un poco más alto más adelante, no creo que les importe el hecho de que vendimos un poco de Apple este año”, dijo Buffett durante la reunión anual de Berkshire Hathaway.

Las acciones de Apple se dispararon la semana pasada después de que el gigante tecnológico anunciara una autorización récord de recompra de acciones de $110 mil millones a pesar de la caída de las ventas de iPhone.

A finales del primer trimestre, Berkshire Hathaway sigue siendo el mayor accionista de Apple, excluyendo a los proveedores de fondos cotizados en bolsa.

Hoy, la empresa controlada por Warren Buffett reportó un ingreso operativo de $11.22 mil millones, lo que representa un aumento del 32% desde los $8.48 mil millones en el primer trimestre de 2023.

