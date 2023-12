Avance de las interfaces a medida de Apple CarPlay de Aston Martin y Porsche.

El próximo entorno CarPlay de próxima generación de Apple llega en 2024. La compañía presentó las interfaces CarPlay de Aston Martin y Porsche. La interfaz CarPlay de próxima generación presenta toques de diseño distintivos de marca.

Apple está colaborando con fabricantes de automóviles para llevar detalles de diseño distintivos de marca al entorno CarPlay. Las primeras marcas en aprovechar abiertamente esta capacidad son Porsche y Aston Martin, con ambos fabricantes de vehículos de alto rendimiento de gama alta que muestran la interfaz personalizada de CarPlay que se incluirá en los modelos futuros.

Por ejemplo, la vista previa de la interfaz CarPlay de Porsche muestra que presenta un trío de medidores circulares en el grupo y un fondo de pantalla que imita el distintivo patrón de asientos de “Pepita” (o Houndstooth en la jerga de Porsche) de la marca.

Apple, Aston Martin

Aston Martin, por otro lado, adopta un enfoque ligeramente diferente. Su grupo incluye una pantalla central de información flanqueada por un velocímetro y un tacómetro circulares, este último integrado con el texto envolvente “Hecho a mano en Gran Bretaña”.

Aunque el CarPlay de próxima generación de Apple requiere que un iPhone comparta información relacionada con aplicaciones, el sistema depende de su vehículo anfitrión para proporcionar datos específicos de conducción. Apple tiene la intención de señalar que los iPhones conectados ni almacenan ni rastrean esta información obtenida del vehículo.

Esta conexión con el vehículo también significa que esta nueva generación de CarPlay puede mostrar de manera cohesiva información del sistema de infoentretenimiento nativo del vehículo (piense en información de presión de neumáticos y cosas por el estilo) también.

Mientras que Porsche no dio detalles específicos sobre el lanzamiento de este último CarPlay en sus modelos, Aston Martin compartió que la configuración de próxima generación de Apple es compatible con su último sistema de infoentretenimiento que se lanza en 2024 en vehículos como el coupe DB12 y descapotable DB12 (o como Aston lo llama, Volante).

Dado la relación de Porsche con el Grupo Volkswagen y la de Aston con Lucid y Mercedes, apostamos a que es solo cuestión de tiempo hasta que esas empresas integren esta tecnología en otros vehículos dentro de sus respectivos portfolios.

