Autoridades aseguran que Israel lanzó misiles y drones contra Irán.

Aviones de guerra israelíes lanzaron misiles contra Irán durante un ataque de represalia temprano el viernes por la mañana, según un funcionario occidental y dos funcionarios iraníes, lo que sugiere que el ataque incluyó un poder de fuego más avanzado de lo que indicaron los informes iniciales.

No estaba claro de inmediato los tipos de misiles utilizados, desde dónde fueron lanzados, si alguno fue interceptado por las defensas de Irán o dónde aterrizaron.

El funcionario occidental y los funcionarios iraníes solicitaron anonimato para discutir información clasificada.

Anteriormente, funcionarios iraníes dijeron que el ataque del viernes a una base militar en el centro de Irán fue realizado por pequeños drones aéreos, probablemente lanzados desde territorio iraní. Otro grupo separado de pequeños drones, dijeron poco después del ataque, fue derribado en la región de Tabriz, aproximadamente a 500 millas al norte de Isfahán.

Israel no ha reclamado públicamente la responsabilidad del ataque del viernes y no comentó sobre el uso de aviones o misiles.

El ataque de Israel fue en respuesta a un ataque iraní el fin de semana pasado en el que Irán lanzó cientos de misiles y drones contra Israel. La mayoría de las armas utilizadas en ese ataque fueron disparadas desde territorio iraní e interceptadas por Israel y sus aliados antes de causar daños.

Por el contrario, dijeron los funcionarios iraníes, el ejército de Irán no detectó nada entrando al espacio aéreo iraní el viernes, incluyendo drones, misiles y aeronaves. La agencia de noticias estatal de Irán, IRNA, informó que no hubo ataques con misiles y que el sistema de defensa aérea de Irán no se activó.

La decisión de Irán de lanzar su ataque principalmente desde su propio suelo la semana pasada fue percibida por Israel como una escalada en la guerra en la sombra entre los dos países. Los iraníes creen que el gran salvo está ayudando con la disuasión. A lo largo de los conflictos que han durado años, los dos países han intercambiado ataques clandestinos, incluidos asesinatos selectivos, ciberataques y ataques convencionales realizados desde terceros países.

El ataque de Irán la semana pasada fue provocado por un ataque israelí el 1 de abril, en el que aviones israelíes mataron a varios comandantes de las fuerzas armadas iraníes en Siria.

Al usar drones aparentemente lanzados desde territorio iraní en lugar de los propios, Israel insinuó una disposición para reducir la temperatura del conflicto, al tiempo que demostraba una capacidad para llevar a cabo ataques que Irán no podía detectar.

Un funcionario iraní, miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo que aunque el ataque hizo poco daño, la probabilidad de que los drones fueran lanzados bajo las narices de Irán envió un mensaje sobre las capacidades de Israel.

Un misil guiado lanzado desde un avión de guerra indetectable, incluso si aterriza fuera del territorio iraní, probablemente representaría una amenaza similar.

Oficiales de ambos países se mantuvieron en gran medida en silencio sobre el ataque del viernes, un gesto que parecía dirigido a rebajar el conflicto que algunos temen pueda derivar en una guerra regional más amplia. El silencio de Israel sobre el ataque, dijo un funcionario iraní, permitiría a Teherán tratar el ataque como lo había hecho con ataques comparables anteriores y no provocar una respuesta inmediata.

Mahdi Mohammadi, asesor principal del portavoz del Parlamento de Irán, dijo que el ataque limitado de Israel a Irán mostraba que Irán había logrado su objetivo de disuasión. La negativa de Israel a reclamar abiertamente la responsabilidad, dijo, equivale a una victoria para Irán.

El ataque de Israel, dijo en la aplicación de mensajería Telegram, tenía la intención de mostrar que tenía la “capacidad de acceder a Irán, pero en la práctica también mostró que había aceptado que no debería repetir su error de cálculo”.