Australia recibe la visita de alto nivel más importante de líderes chinos desde 2017 mientras las relaciones siguen mejorando.

SÍDNEY (AP) — Australia recibió el miércoles la visita de mayor nivel de liderazgo chino en casi siete años, con la estabilidad como tema clave de las discusiones entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

Wang Yi de China se reunió con su homóloga Penny Wong en Canberra durante su gira por Australia y Nueva Zelanda. Fue el encuentro de más alto nivel en Australia entre las naciones desde 2017 y se produce en un momento en que las relaciones continúan mejorando después de un período tumultuoso bajo el antiguo gobierno de Australia, durante el cual se impusieron medidas comerciales a una serie de productos australianos y las tensiones de seguridad se intensificaron en la región.

“Una relación estable entre Australia y China no sucede por sí sola, necesita de un trabajo continuo,” dijo Wong en una conferencia de prensa después de la reunión. “Y esta fue la última reunión en ese proceso.”

Wong reconoció que aún existen importantes diferencias entre los países, pero se comprometió a trabajar para defender sus intereses comunes. “Australia siempre será Australia y China siempre será China. Sin embargo, cooperaremos en lo que podamos pero discordaremos en lo que debamos y manejaremos esas diferencias sabiamente,” dijo.

Entre las diferencias planteadas el miércoles se encuentra el caso del australiano detenido Yang Hengjun, quien fue declarado culpable de espionaje en un juicio a puerta cerrada y sentenciado a muerte con una suspensión de dos años en febrero.

Wong dijo que los australianos se sorprendieron por la sentencia y el gobierno no va a “abandonar nuestra defensa del Doctor Yang.”

También se discutió la eliminación de los últimos aranceles comerciales —sobre vino, langosta de roca y algunos mataderos— que China impuso en 2020 durante el momento más bajo en la relación bilateral, lo que ha costado a la economía australiana un estimado de 20 mil millones de dólares australianos ($13 mil millones).

“Estamos muy orgullosos de nuestro vino, nuestra langosta y nuestra carne de res y creemos que los consumidores chinos se beneficiarían si todos esos productos tuvieran acceso al mercado chino sin impedimentos,” dijo Wong. “Creemos que es en interés de ambos países.”

Previo a esto, Wang dijo que Australia y China pueden aprender de las tensiones pasadas.

“Los giros y vueltas del pasado durante la última década nos dejan lecciones que aprender así como una experiencia valiosa,” dijo antes de su reunión con Wong. “Las relaciones ahora están en el camino correcto, por lo que no deberíamos dudar, no deberíamos dejarlas desviarse y no deberíamos retroceder.”

Wang es el funcionario chino de más alto rango en visitar Australia desde que el entonces Primer Ministro Li Keqiang se reunió con el entonces Primer Ministro Malcolm Turnbull en 2017.

Los planes para que el actual Primer Ministro chino Li Qiang visite Australia están “en marcha,” según ambos ministros de Relaciones Exteriores. Se espera que sea a mediados de 2024.

Wang se reunirá brevemente con el Primer Ministro Anthony Albanese más tarde el miércoles antes de viajar a Sídney para más reuniones.

En Nueva Zelanda, Wang se reunió con su homólogo Winston Peters, el Primer Ministro Christopher Luxon y el ministro de Comercio del país.

