Aumenta tu productividad con Microsoft Office, ¡ahora con un 20% de descuento por tan solo $31.99!

Ya seas estudiante, profesional o dueño de un pequeño negocio, necesitas las herramientas adecuadas para agilizar tus procesos de trabajo y alcanzar tus resultados óptimos. Con Microsoft Office, ese nivel de control y ejecución definitivamente está a tu alcance.

Asegura ahora una licencia de por vida para Microsoft Office Professional Plus 2019 para Windows o Microsoft Office Home and Business 2019 para Mac a un precio exclusivo de $31.99. Esta compra única otorga acceso a la suite completa de aplicaciones de Office de por vida, una oferta incomparable con la suscripción mensual de Microsoft Office 365 con un precio de $70 por año.

Los usuarios de Windows disfrutarán de Office Professional Plus 2019, equipado con Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher y Access. Los usuarios de Mac recibirán Home and Business 2019, que incluye las mismas aplicaciones excepto Publisher y Access, con la adición de Teams.

Con Home and Business 2019, puedes crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones profesionales con facilidad, gracias a su interfaz amigable y funciones avanzadas. El software garantiza la compatibilidad con varios formatos de archivo, lo que facilita colaborar con otros de manera fluida. Además, la edición Business incluye Outlook, una herramienta poderosa para organizar tus correos electrónicos, calendarios y contactos de manera eficiente.

No pierdas la oportunidad de obtener Microsoft Office Home and Business 2019 para Mac o Microsoft Office Professional Plus 2019 para Windows a un precio inigualable de $31.99, ahorrando casi $200 del precio regular.

Asegúrate de obtener un 20% adicional de descuento utilizando el código ENJOY20 al realizar tu compra antes de las 11:59 p.m. PT del 16 de abril.

Microsoft Office Professional Plus 2019 para Windows – $31.99

