Aumenta nuevamente la tasa de interés de la cuenta de ahorros de Apple Card

Apple aumentó hoy la tasa de interés anual (APY) de la cuenta de ahorros de Apple Card al 4.35%, según una notificación enviada a los titulares de tarjetas, incluido el colaborador de MacRumors, Aaron Perris.

Esta es la segunda vez que aumenta el APY de la cuenta de ahorros en dos meses, después de que Apple lo aumentara del 4.15% al 4.25% en diciembre. La tasa de Apple ahora coincide con la ofrecida por populares cuentas de ahorro de alto rendimiento de American Express y Discover, pero todavía hay algunas otras opciones que ofrecen APY aún más altos en el rango del 4.5% al 5% en los EE. UU., como Marcus de Goldman Sachs y Wealthfront.

Apple lanzó la cuenta de ahorros de alto rendimiento en abril de 2023, en asociación con Goldman Sachs. La cuenta se puede abrir y administrar en la aplicación Wallet en el iPhone y no tiene tarifas, no hay depósitos mínimos y no hay requisitos de saldo mínimo. Para abrir una cuenta, debe tener una Apple Card, ser residente de EE. UU. y tener al menos 18 años.

La cuenta permite a los titulares de Apple Card ganar intereses sobre su saldo de reembolso en efectivo diario y sobre los fondos personales depositados a través de una cuenta bancaria vinculada, o desde su saldo de Apple Cash. El saldo máximo permitido es de $250,000, y los saldos están completamente asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos del gobierno de EE. UU.

El aumento de la tasa se produce después de que The Wall Street Journal informara en noviembre que Goldman Sachs está buscando poner fin a su asociación con Apple Card, como parte de su salida más amplia del negocio de préstamos al consumidor. Se espera que la asociación termine en el próximo año aproximadamente, pero no está claro cómo esto podría afectar al Apple Card en el futuro.

