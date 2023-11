Lo siento usuarios de Android, RCS va a acabar con el drama del burbujeo verde.

El Green Bubble Drama es estúpido. Concedido, como muchas otras estúpidas guerras culturales, es algo decididamente estadounidense (que se filtra en algunos otros mercados). En la mayor parte del mundo, lo primero que hace todo el mundo con un iPhone o un teléfono Android es descargar WhatsApp, que se está acercando a los tres mil millones de usuarios.

Pero en el mercado extremadamente valioso de los Estados Unidos, que se inclina fuertemente hacia los teléfonos “premium” y sus usuarios altamente monetizables, todos simplemente “mandan mensajes de texto.” Tal vez eso es un subproducto de la mayoría de las ventas de teléfonos inteligentes que se realizan aquí con grandes acuerdos de operadores, tal vez somos simplemente demasiado perezosos para usar algo que no sea la aplicación predeterminada que viene con nuestros teléfonos.

O podría ser simplemente porque iMessage es muy bueno. En 2011, solucionó los mayores problemas con los mensajes de texto: límites terribles de archivos que generan fotos y videos de mala calidad, límites de texto, sin recibos de lectura ni indicadores de escritura, y sin seguridad en absoluto. Lo mejor de todo, fue una sustitución “sin elección” para SMS. Si estás en un iPhone, simplemente “mandas un mensaje de texto” a alguien y si están en un iPhone, es un iMessage. Si no, es SMS.

Esa falta de elección, esa capacidad para que Apple haga un predeterminado que usurpa automáticamente el estándar abierto sin necesidad de descargar una aplicación adicional, una cuenta, o incluso una configuración para habilitar, probablemente sea la razón por la que la empresa está encontrando que iMessage está en el centro de gran parte de la actual preocupación legal y regulatoria sobre el “control de acceso” y “interoperabilidad”.

Ciudadanos de segunda clase

Aunque los teléfonos Android son la gran mayoría en todo el mundo, los iPhones representan una gran mayoría de los primeros teléfonos de los adolescentes aquí en los EE. UU. Adolescentes. Máquinas de presión social. Tanto es así que es todo un género cinematográfico. Y cuando un adolescente en la mayoría con un iPhone envía un mensaje de texto a alguien con un teléfono Android, no reciben la bonita y atractiva burbuja azul de alto contraste, reciben una repugnante burbuja verde de menor contraste (en serio Apple, oscurece un poco el verde).

La saga de la Burbuja Verde no va a terminar pronto.

Michael Simon/IDG

Y saben que eso significa que la otra persona es un EXTRANJERO. Los toques y reacciones no funcionarán. Las imágenes se verán mal. ¡Esta persona de Android, esta burbuja verde, está arruinando mi experiencia de texto! ¡Y solo uno de ellos envenena todo el chat grupal!

Tiene sentido que Apple denote visualmente la diferencia entre iMessage y SMS. Debes saber, de inmediato, si tus mensajes están cifrados de extremo a extremo o están abiertos para que cualquiera los vea (y probablemente registrados por tu operador). Debes saber si la imagen que envíes se verá bien. Debes saber si deberías intentar siquiera enviar ese video o no.

Pero el deseo de Apple de convertir a los usuarios de Android en ciudadanos de segunda clase aquí, de hacer que los usuarios de iPhone ejerzan presión social sobre sus compañeros, ha sido una medida extremadamente hostil para el cliente. Sí, ha sido efectivo en empujar a los adolescentes a preferir los iPhones. Pero debemos ser claros: si eres un usuario de iPhone, la negativa de Apple o bien a adoptar un estándar de mensajes de texto mejor (RCS) o hacer iMessage para Android te ha perjudicado a ti, no a los usuarios de Android. Apple ha empeorado la experiencia de mensajería de los usuarios de iPhone para vender más iPhones.

Las burbujas verdes no van a desaparecer

Entonces Apple, después de oponerse vocalmente a cualquier tipo de solución que mejorara la capacidad de sus propios usuarios de mandar mensajes a un 70 por ciento de los teléfonos inteligentes del mundo sin arrancarse el pelo, finalmente ha cedido y anunciado que el soporte RCS llegará a iPhone. Es algo genial tanto para los usuarios de iPhone como para Android. Y, con una fecha de lanzamiento de “más tarde el próximo año”, llega unos cinco años más tarde de lo que debería. ¡La Asociación GSM adoptó formalmente el Perfil Universal RCS en 2016!

¿Es este el fin del Green Bubble Drama? No si Apple puede evitarlo.

Los mensajes de Android seguirán siendo verdes cuando Apple cambie a RCS.

Foundry

La empresa confirmó a 9to5Mac que los iMessages seguirán siendo azules, y los no-iMessages seguirán siendo verdes, ya sean SMS o RCS. Esto tiene mucho sentido. Nuevamente, los usuarios deben saber si sus mensajes están cifrados de extremo a extremo, y los mensajes del RCS actualmente no lo están. (Google ha construido su propia extensión para cifrar de extremo a extremo RCS en su propia aplicación, pero no forma parte del estándar. Apple dice que trabajará con la GSMA para adoptar una solución estandarizada.) Y no puedes editar o eliminar mensajes de RCS como lo haces con iMessages. Otras características de iMessage como las pegatinas no funcionarán en RCS, y seguramente iOS 18 el próximo año agregará más características de iMessage para mejorarlo que RCS.

Pero ¿necesitan mantener la división verde/azul? Una vez que un solo “burbuja verde” en el chat grupal ya no impide que todos los demás reciban imágenes decentes, recibos de lectura o indicadores de escritura, ¿no es justo sacarlos de la Prisión de la Burbuja Verde y usar un indicador menos dramático? Apple aparentemente no está interesado en sacar a los usuarios de Android de la Prisión de la Burbuja Verde, solo en hacer las condiciones de la prisión un poco mejores.

Aceptaremos lo que podamos obtener. Pero ya sea que se trate del iPhone pasando a USB-C o de Messages adoptando RCS, no puedo evitar sentir que Apple solo hace lo obviamente correcto años después de lo que debería, y bajo protesta. Es frustrante cuando se adoptan estándares de tecnología que son mejores que la solución de Apple y Apple se niega a apoyarla para mantener su infame “jardín amurallado”.