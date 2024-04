Atishi de AAP llama al manifiesto del BJP ‘Jumla Patra’; Tejashwi Yadav dice que no hay nada para Bihar | Noticias de la India

NUEVA DELHI: La líder de AAP y ministra de Delhi Atishi se refirió al manifiesto electoral del BJP – ‘Sankalp Patra’, como “Jumla Patra” y acusó al BJP de no cumplir sus promesas incluso después de estar en el poder durante 10 años.

El BJP lanzó su manifiesto el domingo en su sede en Nueva Delhi en presencia del Primer Ministro Narendra Modi, el Ministro del Interior Amit Shah y el Ministro de Defensa Rajnath Singh.

“Hoy el BJP ha dado el ‘Jumla Patra’ a todo el país. Incluso después de gobernar durante 10 años, no pudieron cumplir ni una sola de sus promesas. Habían prometido a los jóvenes que se darían 2 millones de empleos cada año, pero hoy la cifra de desempleo del país es la más alta en la historia de este país”, dijo Atishi.

“La cantidad gastada en Ayushman Bharat en todo el país es menor que el presupuesto de salud de Delhi. El presupuesto de salud en Delhi es de 9000 crore de rupias, pero solo se han gastado 8000 crore de rupias en Ayushman Bharat en todo el país”, agregó.

Mientras tanto, en reacción al manifiesto del BJP, el líder de RJD y ex Viceprimer Ministro de Bihar Tejashwi Yadav criticó el manifiesto, diciendo que no menciona a los jóvenes, a los agricultores ni al empleo y no tiene nada para estados como Bihar.

“No se menciona a los jóvenes en el manifiesto. El 80 por ciento son agricultores pero no se menciona a ellos. No hay discusión sobre cuántos empleos se darán, no hay discusión sobre el empleo”, dijo.

“No hay nada para avanzar en estados pobres como Bihar. No hubo mención ni de un paquete especial ni de otorgarle estado especial a Bihar… No se mencionó cómo eliminar la pobreza o cómo reducir la inflación. Todos saben lo que la gente del BJP ha dicho y hecho en los últimos 10 años”, agregó.

Las elecciones a la Lok Sabha en India están programadas para llevarse a cabo del 19 de abril de 2024 al 1 de junio de 2024, para elegir a los 543 representantes de la 18ª Lok Sabha. Estas elecciones se llevarán a cabo en siete fases, con el resultado siendo declarado el 4 de junio.

