Ataque de misiles ucranianos en el óblast de Belgorod de Rusia – El Ministerio de Defensa ruso alega.

Ucrania llevó a cabo un ataque con misiles en la región de Belgorod de Rusia en la mañana del 8 de enero, según afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Se llevó a cabo un ataque con misiles antiaéreos C-200 adaptados para impactar objetivos terrestres en algunas instalaciones de la región de Belgorod en Rusia, que fue interceptado alrededor de las 6:00 a.m. EET, según alega el Ministerio de Defensa de Rusia.

Rusia lanzó otro masivo ataque de misiles y drones contra Ucrania a primera hora del 8 de enero, con informes de explosiones en al menos cinco oblasts ucranianos.

Se escucharon explosiones en las oblasts de Dnipro, Zaporizhzhya, Kharkiv, Kryvyi Rih y Khmelnystskyi.

Esta historia está en desarrollo.

