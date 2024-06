ASUS revela ROG Ally X con más RAM y mejor vida de batería

ASUS ha anunciado oficialmente el ROG Ally X, su segunda consola portátil para juegos y la continuación del original que lanzó en 2023. El ROG Ally X es más una actualización que un dispositivo completamente nuevo en comparación con el modelo anterior. Al igual que el Steam Deck OLED, el Ally X no es muy diferente del primer modelo del dispositivo. Sin embargo, viene con algunos cambios. Principalmente mejoras en áreas clave con las que la primera consola portátil tuvo problemas.

De hecho, las mejoras que se realizaron parecen abordar los puntos problemáticos que tenían los consumidores. La ranura para tarjetas microSD ha sido actualizada. Después del lanzamiento del ROG Ally el año pasado, muchos usuarios experimentaban problemas con el lector de microSD. Para muchos usuarios, la tarjeta microSD se salía aleatoriamente de la ranura.

ASUS posteriormente reconoció estos problemas y dijo que se debía al sobrecalentamiento. Destacando que ciertas condiciones térmicas podrían hacer que el lector de microSD funcionara incorrectamente. Obviamente, esto era un problema ya que los juegos ocupan mucho espacio y el almacenamiento interno del ROG Ally se llenaba rápidamente. Por lo tanto, las personas naturalmente recurrirían a las tarjetas microSD para tener almacenamiento adicional. La actualización de esto con el ROG Ally X es una gran mejora, incluso si no se trata de una actualización de hardware importante. Sin embargo, ASUS también eliminó un par de cosas. Principalmente el puerto XG Mobile para conectar el muelle de la GPU externa de ASUS.

En su lugar, hay dos puertos USB-C, uno de los cuales es USB 4 con soporte Thunderbolt. Por lo que aún puedes conectar un muelle de GPU externa. Simplemente no el XG Mobile.

La consola portátil ROG Ally X tiene 24GB de RAM, el doble de almacenamiento y una batería de 80Wh

Hablemos de las mejoras, porque el ROG Ally X está siendo actualizado en tres o cuatro áreas clave en comparación con el ROG Ally. La primera es la RAM. El ROG Ally ofrece 16GB de RAM, lo cual es ciertamente adecuado para jugar en una consola portátil. Sin embargo, más RAM nunca está de más. Tanto el ROG Ally como el ROG Ally X están utilizando el mismo chipset. El Ryzen Z1 Extreme. Sin embargo, este es un APU, lo que significa que la RAM de video se comparte con la RAM del sistema. ASUS ha aumentado la RAM en el ROG Ally X a 24GB para que los usuarios tengan más para asignar a ambos.

Esta es una actualización importante porque los juegos actuales pueden consumir la RAM de video rápidamente. Tener 24GB a tu disposición debería permitir ajustar la configuración de gráficos para que los juegos se vean un poco mejor y funcionen más fluidamente.

Más espacio para más juegos

Además de la RAM, el ROG Ally X ahora viene con mucho más almacenamiento. 512GB en el ROG Ally está bien y ciertamente es sostenible para algunos jugadores. Pero muchos necesitarán o querrán más que eso. Sin ello, terminarás teniendo que borrar juegos que no estás jugando actualmente para hacer espacio para nuevos. Y el ciclo continúa. El ROG Ally X aumenta el almacenamiento de 512GB a 1TB en su nuevo SSD, además de que aún tiene la ranura para tarjetas microSD para incluso más almacenamiento si es necesario.

Juega más tiempo sin tener que conectar

Otra mejora es la duración de la batería. El ROG Ally puede brindarte cerca de unos 95 a 100 minutos aproximadamente de duración de la batería al jugar en el perfil de 15W. Incluso menos si estabas jugando en 25W. ASUS dice que la batería de 80Wh en el ROG Ally X duplica la duración de la batería del ROG Ally. Por lo que si estabas obteniendo una hora y media en un juego en particular en el ROG Ally, el ROG Ally X debería aumentar eso a alrededor de tres horas.

Sin embargo, ASUS no muestra números específicos. Simplemente dice que la duración de la batería es el doble de lo que solía ser. Y si es preciso, eso es una gran mejora.

Mejores térmicos y ergonomía también están presentes

¿Recuerdas el problema del lector de microSD y su causa, que era el sobrecalentamiento del dispositivo? Bueno, el ROG Ally X no debería tener ese problema. ASUS dice que el ROG Ally X tiene térmicos mejorados para ayudar a mantener el dispositivo fresco. Según la compañía, los ventiladores ahora empujan hasta un 24% más de aire a través de las rejillas. Otra cosa que ha sido actualizada son las ergonomías. En el ROG Ally, la parte inferior de la consola portátil tenía esquinas angulares afiladas. No afiladas como para cortarte las manos y perforar la piel si no tenías cuidado. Pero afiladas como en líneas angulares muy definidas.

Para algunos, esto hacía que sostener el dispositivo fuera menos cómodo para sesiones más largas. En el ROG Ally X, ASUS parece haber tomado nota de las quejas de la gente sobre el diseño. Porque esas mismas esquinas son menos ángulos agudos y tienen curvas ligeramente más redondeadas. Otra mejora ergonómica son los agarres de la parte trasera de la mano. El ROG Ally tenía poco para sostener. Estos agarres donde reposan tus dedos están más pronunciados en el ROG Ally X, y esto debería hacer que sea más cómodo sostenerlo durante períodos más largos.

ASUS también actualizó algunos de los controles. Los botones traseros están ligeramente ajustados para tener en cuenta el bulto ligeramente más grande de los agarres de la mano, y todas las entradas frontales tienen ajustes. Especialmente los joysticks que son más receptivos que antes. El D-pad también ha sido actualizado.

Precio y disponibilidad

Puede que estés pensando que con algunas de estas mejoras notables, la unidad seguramente cuesta más. Y estarías en lo cierto. ASUS está fijando el precio del ROG Ally X en $799. Esto en comparación con los $699 del ROG Ally. Sin embargo, por más almacenamiento y RAM, esto se espera. En cuanto a la disponibilidad, ya puedes preordenar el ROG Ally X en Best Buy. Aún no hay una fecha de lanzamiento oficial. También puedes registrarte para ser notificado sobre su lanzamiento a través de la página oficial del producto ROG Ally X.